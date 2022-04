Tres angustiantes casos de personas desaparecidas ocurrieron durante el fin de semana en la capital del país. Hernán Felipe Mejía, Juan Andrés López Rojas y Jaime Andrés Vega –estos dos últimos encontrados con vida– son los protagonistas de una situación que, según datos oficiales, ha bajado, pero que no deja de preocupar a los ciudadanos y autoridades.



Según información de Medicina Legal, en Bogotá, con corte al 28 de febrero –datos más recientes–, se han reportado 311 desaparecidos en el año, la mayoría (28) en la localidad de San Cristóbal. Esto equivale a una reducción del 18,37 por ciento con respecto al dato del mismo periodo del 2021, cuando para ese momento ya había 381 desaparecidos.



De los 311, 99 personas han aparecido vivas, 5 fueron encontradas sin vida y de 207 aún no se conoce el paradero.



Encontrado sin vida

Hernán Felipe Mejía Ocampo fue encontrado sin vida el sábado. Su cuerpo se encuentra en Medicina Legal. Foto: Archivo particular

Hernán Felipe Mejía Ocampo estuvo departiendo el viernes 22 de abril en el restaurante Mesa Franca, en Chapinero. A las 10 p. m. abandonó el establecimiento comercial, ubicado en la calle 61 con carrera 5.ª, y hasta ese momento sus familiares tuvieron noticias sobre su paradero.



Al día siguiente, y al verificar que no había llegado a su casa, sus familiares empezaron a difundir varios mensajes anunciando la desaparición del hombre, de 39 años.



“Ayuda, mi primo Hernán Mejía está desaparecido desde anoche, salió de un restaurante y no llegó a su casa, ayúdenos a difundir”, señaló Juliana Bermúdez, su prima en redes sociales.



La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó ayer que el cuerpo de esta persona había sido hallado en una ubicación no revelada y sin signos de violencia. Por su parte, Medicina Legal señaló que el cadáver de Mejía Ocampo ingresó desde el sábado 23 de abril.



EL TIEMPO pudo establecer que Mejía era oriundo de Pereira, pero que vivía en Bogotá desde hace varios años. Fuentes señalaron que su muerte se habría producido por “efecto de la escopolamina” y descartaron el uso de algún tipo de arma.

Hallado por la Policía

Juan López estaba desaparecido desde el jueves. Aquí, junto a su padre después de ser hallado. Foto: Policía Metropolitana

Otro caso de desaparición, pero que esta vez tuvo un buen final, es el de Juan Andrés López Rojas, de quien no se tenía información desde el jueves 21 de abril en la noche.



El joven, de 20 años, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana, fue hallado por la Policía en la noche de ayer en la localidad de Santa Fe. De acuerdo con Nelson López, padre del universitario, Juan había sido visto por última vez saliendo de su universidad.



La noticia fue entregada por el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en sus redes sociales.



“Agradecemos a todas las personas que se solidarizaron con la desaparición del joven Juan López, una ciudadana avisó a nuestros uniformados en la localidad de Santa Fe quienes lo encontraron sano y salvo”, señaló Camacho.



“Agradecemos a las autoridades, a los medios de comunicación y a todas las personas que apoyaron su búsqueda, gracias a la cual Juan Andrés podrá reencontrarse con sus familiares y seres queridos”, indicaron desde la Universidad Javeriana.



La desaparición del joven había causado revuelo en la ciudad porque se sumaba a otros casos recientes.



De acuerdo con el padre de Juan, el día de su desaparición el joven le comentó que saldría a hacer una visita técnica con la universidad y que en horas de la noche volvería. Al ver que su hijo no llegaba a casa, tomó la decisión de salir a buscarlo. Así pudo concluir que Juan Andrés había estado en la biblioteca hasta las 9:15 y que en la noche de su desaparición, y el día siguiente, alguien había utilizado su tarjeta personalizada del SITP.



Al cierre de esta edición, no se conocen las causas de su desaparición. No obstante, las autoridades revelaron que la búsqueda se extendió por toda la ciudad y que los Bomberos de Bogotá participaron en las pesquisas.



El tercer caso

El último hecho fue reportado por los familiares de Jaime Andrés Vega. El hombre salió en su camioneta el viernes en la noche y durante dos días no se supo nada acerca de su paradero. La Policía confirmó en la tarde de ayer que esta persona ya se había comunicado con sus familiares, por lo que se dio por cerrada la investigación por la desaparición.



No obstante, sus familiares solicitaron continuar la investigación debido a que, al parecer, le habrían dado algún tipo de sustancia que le habría hecho perder el conocimiento.

¿Qué hacer en estos casos?

La Fiscalía General de la Nación tiene a disposición de la ciudadanía el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU). Esta es una herramienta que se activa para ubicar a personas que se presumen desaparecidas. Su objetivo es que las autoridades judiciales ordenen todas las diligencias necesarias para su localización, sin tener que esperar un tiempo determinado.



Para activar el MBU, los familiares pueden hacerlo de manera verbal o escrita ante un juez o un fiscal. Para ello es necesario informar los hechos que permitan establecer que la persona es una posible víctima del delito de desaparición forzada, suministrar los datos personales de la víctima –nombre, documento de identificación, lugar de residencia, rasgos y características físicas, prendas de vestir, entre otros– y presentar su documento de identificación.

