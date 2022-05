La Secretaría Distrital de Movilidad dio a conocer este miércoles más detalles de la Política Pública de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones, una hoja de ruta clave para avanzar hacia la descarbonización de los vehículos que ruedan en la capital.



Esta Política Pública se traza metas como lograr que en 2036 todo el transporte público de Bogotá sea eléctrico (incluyendo taxis) y que en 2040 toda la flota oficial sea eléctrica.



Las metas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, estas serían las metas para que estas distintas flotas sean 100 % cero emisiones:



Reposición de taxis: 2036

Flota oficial de la Alcaldía de Bogotá: 2030*-2040

Transporte público masivo: 2036

Vehículos de tres ruedas: 2028 (pasajeros)- 2040 (logística)

Flota escolar: 2040

Motocicletas: 2040 (ventas)

Vehículos particulares: 2040 (ventas)

Transporte de carga (liviana y volquetas de dos ejes): 2040 (cero y bajas)



*Automóviles, camperos, camionetas para pasajeros



Además, se propone que, en el corto plazo (2020-2024), haya 6.500 vehículos de cero y bajas emisiones en Bogotá y 20 estaciones de carga eléctrica rápida



"Necesitamos evitar viajes que no sean necesarios y reducir distancias; pero también reducir la contaminación", aseguró el Secretario de Movilidad Felipe Ramírez, quien reconoció que no se trata solo de reemplazar vehículos diésel por eléctricos, sino generar mejor infraestructura y mejorar las condiciones de movilidad en tranporte público, bicicleta y caminata.

¿Cómo se hará?

De acuerdo con el Secretario, quien presentó la política pública durante el evento 'Move To Zero', para alcanzar estas metas será clave:



- Desarrollar y promover incentivos y desincentivos económicos y no económicos



- Promover un modelo de economía circular de baterías sostenible y colaborativo



- Consolidar una red de infraestructura de recarga inteligente y accesible

Actualmente, según cifras de Movilidad, en Bogotá hay 425 motos eléctricas, 3.396 vehículos eléctricos y 10.249 vehículos híbridos. Además, de los 1.485 buses eléctricos del Sitp contratados, ya 1.061 están operando en la ciudad. En cuanto a infraestructura, la capital cuenta con 50 cargadores eléctricos de uso público, de estos, cinco son de carga rápida.

