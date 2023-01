Luego de una hora y media de diálogo entre 30 representantes del gremio de taxistas, de la Secretaría de Movilidad, Gobierno y el Ministerio de Transporte, se conoció que las mesas de diálogo entre Distrito y los líderes continuarán. Sin embargo, otros sectores convocaron una movilización nacional para el 22 de febrero.



Cabe recordar que el gremio de taxistas había convocado movilizaciones para ayer desde el viernes pasado; sin embargo, el domingo en la tarde se informó que estás serían suspendidas porque se logró una mesa de diálogo con representantes del Distrito y el Gobierno Nacional.



Entre los temas que se abordaron en la reunión están: tarjeta de operación y tarjeta de control, en qué casos se puede inmovilizar y en qué casos no, análisis de la seguridad social en taxistas, condena a las agresiones físicas y verbales de la policía hacia conductores, necesidades de actualización del marco tarifario (resolución Mintransporte), la falta de control de ilegalidad de plataformas en vehículos particulares, el planteamiento de dosificación de sanciones.

Líderes del gremio de taxistas estuvieron ayer en mesa de diálogo con representantes del Distrito Foto: Secretaría de Movilidad.

También, la digitalización de trámites como la tarjeta de control, visitas a empresas en el marco de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, legalidad de la fotodetección, quiénes representan y quiénes no a las agremiaciones, además de las necesidades de actualización del decreto de Mintransporte 1079.



Así, los líderes del gremio y el Distrito acordaron que periódicamente se realizarán mesas de trabajo para atender cada uno de los temas en los que están interesados los taxistas. Por eso se definió que el primer tema por tratar será el de las tarjetas de control y operación.



No obstante, hubo líderes a los que no se les fue permitido el ingreso a la mesa de diálogo desde el comienzo, por lo que anunciaron que el 22 de febrero participarán en el paro nacional junto con ciudades como Barranquilla, Manizales, Santa Marta, Medellín, Cali, Boyacá y otras.

Manuel Gil, presidente del sindicato de taxis de Bogotá, pudo ingresar a la reunión dos horas después y afirma que en otras ocasiones no había podido participar.



“Que le quede claro al Ministerio de Transporte que sí vamos a salir del 22 de febrero, que Hugo no hace parte de estas decisiones, así que no busquemos a Hugo, no; yo lo respeto, lo aprecio y lo estimo, pero él no tiene la potestad en el sector para decirnos a nosotros qué debemos hacer”, dijo Gil.



Por su parte, Hugo Ospina, líder del gremio, dijo que por ahora ellos no convocarán movilizaciones.



