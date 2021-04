Tome nota: las medidas que volverán a regir esta semana en Bogotá

En Bogotá se repetirá el mismo esquema de cuarentena general que rigió durante este fin de semana. A partir del jueves 22 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 26 de abril a las 4 a.m. solo podrán transitar por la ciudad las personas que forman parte de las actividades exceptuadas por el Distrito.



La alcaldesa Claudia López explicó que están aumentando las solicitudes de camas UCI por pacientes con Covid-19. Según lo reportado por SaludData, en la ocupación de camas UCI para enfermedades generales está en 81.4 por ciento y las de pacientes Covid-19 en 79.8 por ciento. Con corte del 17 de abril, Bogotá registró 3803 casos positivos, la mayor cantidad a nivel nacional, y reportó 31.538 casos activos.

(Le puede interesar: La cuarentena más difícil / Voy y vuelvo)



El pico y cédula para el ingreso a establecimientos de pago de bienes y servicios está vigente hasta este lunes 19 de abril. No obstante, la alcaldesa indicó que se está evaluando la implementación del pico y cédula para que no se aplique en los días de actividad de esta semana. Para el domingo 18 de abril, las personas con cédulas terminadas en número par no podrán ingresar a establecimientos comerciales, públicos y bancarios.



Recuerde que no acatar las medidas decretadas por el Distrito podrá ocasionarle una multa o sanción. Por no usar tapabocas podrán imponerle una sanción tipo 4, con un costo de 936.320 pesos. Este mismo valor tendrá que pagar si las autoridades lo encuentran participando o realizando fiestas clandestinas. Además, si abre comercio no relacionado con servicios esenciales podrá tener un comparendo de 969.094 pesos.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET

Más sobre Bogotá:

Desarrollo urbano y cuidado de árboles, la discusión sobre la av. 68 Este domingo abrirán los parques metropolitanos y temáticos