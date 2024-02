Las medidas que tomará el Acueducto de Bogotá para afrontar Fenómeno de El Niño

Las primeras semanas del 2024 marcaron un precedente de la intensidad con la que vendría el Fenómeno de El Niño en este primer semestre del año.



En todo el territorio nacional hubo incendios forestales, sequías y altas temperaturas que alertaron a las autoridades sobre las medidas que se deberán tomar en las próximas semanas.

Según el Ideam, febrero será el mes más crítico y será el periodo en el que las autoridades refuercen los trabajos para evitar emergencias ambientales.



Este jueves, el Acueducto de Bogotá aseguró que las bajas lluvias afectan los embalses del país, ya que no reciben las cantidades de agua apropiadas.



Sin embargo, no significa que no haya capacidades suficientes para abastecer a Bogotá.



"La capacidad de embausamiento que tenemos en este momento nos garantiza que podemos tener agua suficiente para el fenómeno de El Niño", aseguraron desde el Acueducto.



No obstante, enfatizaron en que se tomarán medidas para administrar mejor el recurso del agua.

Conoce las acciones que adelantamos desde la EAAB para afrontar el fenómeno de El Niño; entre ellas están ajustes en la operación en nuestras plantas de tratamiento. 🚿🌇



🚰Estos trabajos pueden generar cambio de color en el agua, 🚰 ten presente que sigue siendo potable. 👇🎥 pic.twitter.com/c8SnAgSCQx — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) February 1, 2024

Dicho esto, una vocera de la entidad aseguró que el agua podría llegar con una coloración amarilla, pero que sigue siendo potable.



Esto se debe al incremento de la velocidad en las tuberías del acueducto.



Sin embargo, en caso de que la coloración sea muy intensa, los ciudadanos se pueden contactar con el Acueducto para hacer las limpiezas correspondientes.



