¿Las medidas para mejorar la calidad del aire son suficientes?

La nueva alerta amarilla en toda la ciudad llevó al Distrito a anunciar una serie de medidas y restricciones con las que pretende disminuir los índices de material particulado (MP 2.5) en el ambiente.



Para saber qué tan efectivas son estas, EL TIEMPO consultó a varios expertos, quienes dividieron opiniones sobre la eficacia de las decisiones.

Las acciones ante esta nueva emergencia son tres. La primera es la restricción de la operación de industrias por doce horas al día durante el tiempo que dure la alerta. La segunda es el pico y placa para vehículos y motocicletas particulares, que a partir de mañana será en horario extendido. Por último, los vehículos de carga mayores de diez años también tendrán restricciones.



¿Sirven estos anuncios? ¿Son sostenibles en el mediano plazo?



Néstor Rojas, profesor e investigador de la Universidad Nacional, reconoció que las medidas son “lo que está al alcance de la autoridad ambiental en Bogotá, están actuando sobre sus propias fuentes”; sin embargo, enfatizó en que la Administración “debe cambiar urgentemente toda la flota de transporte público, especialmente los buses del SITP provisional; esto se aplazó mucho, ahí hubo fallas del Distrito”. Es importante resaltar que estos vehículos aportan el 12,3 % de material particulado.



Rojas también afirmó que la Administración debe tomar acciones para mitigar la cantidad de polvo y las emisiones durante la construcción de las obras que se vienen adelantando. “Se debería tener una mejor interventoría para mitigar el impacto, y, además, la maquinaria que se utilice debe usar energías limpias”, dijo.



En cuanto a los consumos responsables, recomendó que la ciudad y el país deberían reglamentar un sistema de etiquetado con la huella ambiental de cada producto para que la ciudadanía pueda adquirir lo que necesita de forma más amigable con el medioambiente.

Por su parte, Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, resaltó la labor que están haciendo la Secretaría de Ambiente y la de Salud; sin embargo, hizo un llamado a “pensar el problema de forma intersectorial y transversal”.



Para él, la contaminación del aire debería ser un tema de responsabilidad entre el Distrito, la ciudadanía y el sector privado. “Movilidad, Idiger, Uaesp e IDU tienen que responder, el aire debe ser transversal a la Administración”. Además, alertó que “la mala calidad del aire tiene estrato social” pues está afectando sobre todo a la población que vive en la periferia.



Para Oróstegui, este tema debe estar incluido en los proyectos de Bogotá Región. En este ámbito es importante resaltar que en la tarde del viernes se declaró alerta amarilla en Soacha.



Adicionalmente, Ricardo Morales, director del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, afirma que de todas las medidas que se han tomado, “la que puede tener un potencial impacto es la restricción de la circulación de vehículos de carga”.



Morales advirtió que lo que falta hacer es implementar un sistema de alertas tempranas con mejores modelos de calidad del aire para tener “un tiempo de reacción para alertar a la población y tomar medidas preventivas”.

Por ahora, las restricciones solo se mantendrán hasta que se levante la alerta. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Luis Carlos Belalcázar, ingeniero químico especializado en modelación de procesos ambientales, ratificó las medidas del Distrito, asegurando que “por ahora, desde lo local adoptar esas acciones es lo correcto”, pero enfatizó en que “no se va a solucionar nada sin la intervención del Gobierno Nacional”.



Por último, Eduardo Beh-rentz, vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes y experto en sostenibilidad urbana, fue el más crítico con las medidas. “En este caso se equivocaron, los vehículos de gasolina no son importantes en la producción de material particulado, la contribución es muy pequeña en comparación con los de carga pesada, las medidas no están enfocadas en la causal”. Y le hizo un llamado a la Administración: “No pueden salir a decir que se superó la emergencia gracias a que se prohibieron los carros de gasolina, sería una imprecisión”.



Los cinco concluyen que han hecho falta medidas más efectivas y contundentes que puedan atacar el problema no para mitigar una alerta amarilla, sino para mejorar las condiciones a largo plazo.



Por ahora, las restricciones solo se mantendrán hasta que se levante la alerta; no obstante, el Distrito manifestó que las acciones para mitigar la emergencia están contempladas en el plan de desarrollo y se enmarcarán en el nuevo plan de ordenamiento territorial.

Recomendaciones para prevenir enfermedades

Durante la alerta amarilla por calidad del aire, las personas están más propensas a sufrir infecciones respiratorias. Por esta razón, la Secretaría de Salud dio seis instrucciones para evitar cualquier enfermedad de este tipo durante esta emergencia.

La primera es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; además, es importante evitar los cambios bruscos de temperatura.



En segundo lugar, las personas deben mantener limpios y desinfectados todos los utensilios de la cocina, como también las frutas y verduras.



De la misma manera, los espacios de las viviendas deben ser limpiados constantemente con paños húmedos, esto evitará la concentración de polvo en las residencias.



En el caso de los utensilios o juguetes utilizados por los niños tendrán que ser desinfectados repetidamente.



Los ciudadanos deben evitar practicar deporte al aire libre, lo pueden hacer en espacios cerrados que tengan buena ventilación.

Foto: César Melgaréjo / EL TIEMPO

Cabe resaltar que a pesar de que todos los bogotanos son vulnerables a este tipo de afecciones, hay una población más vulnerable que otra.



Los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años, las personas con hipertensión arterial, asma o epoc, las mujeres gestantes, los fumadores y los consumidores de sustancias psicoactivas tienen más riesgo de contraer una infección respiratoria durante la alerta.



Por lo anterior, la Secretaría de Salud les hizo un llamado a estas personas para que limiten la actividad física al aire libre o la hagan con moderación, observando pausas activas, sobre todo si se realiza entre las seis y las diez de la mañana.



Además, las autoridades recomendaron consumir abundante agua y evitar las bebidas azucaradas y gasificadas, y el consumo de tabaco.



Las personas deben estar atentas a las señales de alerta. En caso de presentar síntomas como tos, fatiga inusual, dolor en el pecho o dificultad para respirar, deben consultar al médico.



A los niños menores de 5 años que presenten flujo nasal, sus padres pueden realizarles lavados con suero fisiológico o solución salina mínimo tres veces al día.



La entidad recordó revisar y completar el esquema de vacunación. Si el menor presenta decaimiento, fiebre o vómito, es importante llevarlo inmediatamente a un centro de atención.



En cuanto a las personas mayores de 60 años, es importante prestar atención a síntomas tales como dolores en el pecho, dificultad para respirar, fiebre o alteraciones de conciencia.



Durante la alerta, las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen zonas de triage exclusivas para la población que consulte por síntomas respiratorios.



Se mantendrán activos el funcionamiento y la atención de las salas ERA, especializadas para atender de manera oportuna los casos con sintomatología que comprometa el sistema respiratorio.



Mientras se mantenga la alerta amarilla por calidad del aire se ampliará la oferta de consulta prioritaria a población con síntomas de alarma o alergias.



Es importante recordar que además de la alerta amarilla, en esta época del año hay pico de enfermedades respiratorias, por lo tanto, los ciudadanos deben seguir todas las recomendaciones y estar al tanto de los síntomas que presente la población más vulnerable.



