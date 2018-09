Las madres que llevan a sus hijos en bici al jardín

Una pequeña silla gris, dos tirantas negras algo desgastadas y stickers de dibujitos animados son la prueba de que Sandra Sarmiento, de 33 años, transporta a una pasajera especial en la parte trasera de su bici. Salomé, su hija de 4 años, se convirtió en su copiloto cuando esta madre, cansada del transporte público de Bogotá, adecuó su bicicleta para poder llevarla al jardín infantil.

Todos los días, desde hace tres años, salen juntas a las 7:30 de la mañana, comenzando el recorrido en Fontibón y con rumbo a la Universidad Nacional, donde queda el jardín. Se suben a la cicla, se ponen el casco –el de Salomé, morado; y el de Sandra, verde– y empiezan su recorrido: 30 minutos de camino y 12,5 km las esperan.



Esta amante de la bici recuerda con nostalgia los primeros días en que empezó a viajar con su hija. “Al principio me daba miedo, uno no está acostumbrado a ir con alguien y es complicado. Paraba en cada esquina para revisar que no se hubiera caído, que estuviera en la silla”, sonríe Sandra, mientras Salomé juega con un conejo azul en su pequeño asiento.

Durante los recorridos que hacen a diario, a las dos les gusta jugar y cantar. Una forma divertida para transportarse. Foto: César Melgarejo ET

Para esta bogotana, cambiar el TransMilenio por las dos ruedas ha sido la mejor elección. Durante los recorridos ambas se divierten. Juegan, hablan y cantan, y para esta mamá, se crea un vínculo único y una rutina de viaje agradable. “Es un medio alternativo en el cual las dos nos sentimos cómodas y tranquilas”, cuenta.



Salomé dice que le gusta ir en bici porque mientras su mamá pedalea ella puede ver muchas cosas y contárselas. Y que los fines de semana le gusta salir a montar en su propia cicla.



Actualmente, en el mercado existe una variedad muy amplia de sillas de bebé para adecuarlas a la bici, que se ajustan a todos los gustos y presupuestos. Desde $ 70.000, las sillas más básicas, que constan del asiento con espaldar y los cinturones, hasta pequeños carritos o tráilers independientes que pueden llegar a costar $ 400.000.

Es un medio alternativo en el cual las dos nos sentimos cómodas y tranquilas FACEBOOK

TWITTER

Las sillas se pueden adaptar en la parte de atrás o entre el manubrio y el conductor de la cicla. Andrea Suárez, otra mamá que lleva a su hija en bici y amiga de Sandra, comenta que ella prefiere llevar a Violeta, su hija, en frente por si algo ocurre. “Me gusta sentir que la puedo abrazar, que si nos vamos a caer, aunque nunca nos ha pasado, puedo protegerla”.



Estas madres ciclistas les recomiendan a quienes quieren optar por esta alternativa, primero, empezar con pequeños recorridos en el barrio y por calles que no sean tan congestionadas.

​

Segundo, mirar la silla que más se acomodé a las necesidades de los dos y en dónde quieren ubicarla y, por último, ser precavido y respetuoso con las normas de seguridad. “Ir siempre despacio, con protección como el casco y ser consiente de todos los elementos que se necesitan para un recorrido feliz”, asegura Sandra.

Salomé dice que le gusta ir en bici porque mientras su mamá pedalea ella puede ver muchas cosas y contárselas. Foto: César Melgarejo ET

Para estas usuarias de la bici, a la ciudad le falta mucho. Conductores imprudentes, calles con huecos, inseguridad y falta de carriles exclusivos son algunos de los problemas.

NATALIA SILVA

En Twitter: @NataliaSilvaCab