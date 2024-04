Estas son las localidades donde más roban en motocicleta en Bogotá

Cada día aparecen más videos sobre hurtos e inseguridad en Bogotá. Los ladrones ya no temen atracar a plena luz del día, y no se inmutan si hay cámaras o no. También lo hacen a pie, en moto o hasta en carro, pero nada impide que cometan el delito eficazmente.

Una de las modalidades más frecuentes son los ladrones que se transportan en motocicletas. Según los datos aportados por la Secretaría de Seguridad, se reportaron 750 casos de hurto cometidos por motoladrones solamente en el mes de enero. Las localidades más afectadas fueron Suba y Engativá, con 124 casos y 99 respectivamente; los sigue Kennedy (74), Usaquén (70), Chapinero (49), Bosa (45) y Fontibón 42 casos.

El caso más reciente ocurrió en el barrio Bellavista en horas de la mañana, cuando un video capturó el momento en el que tres menores de edad estaban reunidos a unos cuantos metros de su casa y, a sus espaldas, el conductor de una motocicleta los esperaba para arrancar y raponearle el celular a uno de ellos.

En esta modalidad de robo, los motoladrones pueden ir solos o con parrillero, que les facilita el hurto. Así, pueden robar rapando el celular a las víctimas o también las pueden intimidar cuando las abordan con algún tipo de arma.

Aunque la percepción de inseguridad esté aumentando, las cifras que entrega la alcaldía de Carlos Fernando Galán se indicó una disminución del 20% en casos de hurto en toda la ciudad, con 8.814 denuncias recibidas por las autoridades, en comparación con las 11.040 presentadas en enero del 2023.

Ante la situación, la concejal Diana Diago se dirigió al Alcalde Carlos Fernando Galán exigiendo mayor firmeza para ajustar la inseguridad “Bogotá está siendo atacada por todos los frentes. Tenemos que actuar rápidamente y no permitir que los delincuentes se sigan apoderando de Bogotá”.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana reiteran la importancia de denunciar si es víctima de algún tipo de violencia. Se puede comunicar a la línea 123 o poner el denuncia en la página de la Policía Nacional.

Diego Salinas

Escuela de Periodismo y Multimedia