El 37 % de los robos a establecimientos son a mano armada: encuesta de Fenalco

Fenalco Bogotá Cundinamarca dio a conocer los resultados de la más reciente encuesta de percepción de seguridad a los comerciante. El gremio manifestó preocupación y exigen medidas urgentes para contrarrestar los delitos que ponen

en riesgo la vida de los diferentes actores, así como las actividades económicas.



De acuerdo con la encuesta, el 34 % de los comerciantes encuestados ha sido víctima de algún delito en lo corrido del 2024, y las localidades donde más casos de inseguridad se han presentado son: Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y Suba.



Solo el 12,9 % se siente seguro en la localidad donde trabaja; 28,1 %, a veces y el 59 % no se siente seguro. El 64,7 % considera que la seguridad ha empeorado, el 27,3 % dice que está iguañ que el año pasado y el 7,9 % dijo que ha mejorado.



Preocupa que, el robo a mano armada es la modalidad más frecuente, presentó un 37 % de incidencia, o sea, 15 puntos porcentuales por encima de la última medición que realizó el gremio en agosto de 2023, cuando ese modo ocupaba el tercer puesto con el 22 %. Este año es la más común.



"El robo a mano armada incrementó considerablemente porque tienen la certeza de que sus víctimas están desarmadas", indicó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.



Otras modalidades son robo hormiga en establecimiento comercial (17%), raponazo (14%), cosquilleo (8%) y extorsión con el 6%.



En cuanto a los artículos que más hurtan, la encuesta indica que son: celulares

(58 %), dinero (40 %), productos de los establecimientos comerciales (17 %) y joyas (11 %).



Si los comerciantes resultaron o no heridos en medio del hurto, la encuesta indica que el 3,4 % de los encuestados sí, y el 96,6 %, no.



Inquieta que, sólo el 35 % de los afectados denunció ante las autoridades el delito del cual fue víctima. En la encuesta de abril de 2023, el 54 % denunciaba y para la de agosto del mismo año lo hizo el 38 %.

Sobre el sistema de monitoreo en seguridad, el estudio indica que de cada 100 empresarios que tienen cámaras de seguridad en sus establecimientos, sólo 6

están conectadas a la Policía.



El 28 % pertenece a un frente empresarial con el cuadrante de la zona, pero el 34 % no conoce este mecanismo de trabajo conjunto con las autoridades para combatir la delincuencia.



Con el fin de buscar una solución a la situación de seguridad, el 27 % solicitó patrullaje del ejército y más presencia de Policía; el 22 % aumentar penas a los delincuentes y mejorar el sistema judicial; el 20 % levantar restricción al porte de armas con salvoconducto; 15 % implementar inteligencia artificial con detección de rostros; y otras medidas 16 %.



"Los comerciantes no piden armarse, pero sí que las personas que cuentan con salvoconducto, es decir, que han pasado procesos rigurosos para la tenencia y manipulación de un arma, se les permita el porte”, puntualizó Orrego.



Entre esas otras medidas, piden que se reevalúe los permisos para poder polarizar los vidrios de los vehículos o incluso blindarlos porque aseguran que es una medida de autoprotección que no debería tener un costo tan elevado solo por la solicitud.

REDACCIÓN BOGOTÁ