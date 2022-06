La temporada de lluvias en Bogotá y Cundinamarca ha ocasionado 1.646 emergencias, según los organismos de gestión del riesgo de la región. Desde inundaciones, deslizamientos y tormentas eléctricas hasta la aparición de sustancias tóxicas en afluentes son algunos de los eventos presenciados en los últimos días.



Justamente, en el municipio de Soacha hay alerta ambiental y de salud a raíz de la aparición de una espuma, esta vez en la quebrada Tibanica, del barrio Villa Esperanza. Esta es similar a la que apareció a finales de abril en el municipio de Mosquera.



Luego de las fuertes lluvias que se presentaron durante la tarde y noche de este martes, el humilde barrio quedó bajo una gigantesca capa de contaminantes. Son más de 240 personas afectadas y decenas de viviendas las que terminaron inundadas como consecuencia del desbordamiento de una laguna y un canal de aguas.



Familias atrapadas en su casa por la espuma fueron auxiliadas por socorristas voluntarios que llegaron en primer lugar a atender la situación. Hay pérdidas materiales, pero los problemas de salud ya son evidentes en adultos mayores y niños. Dicen los habitantes que en las últimas semanas cada vez que llueve se forma la espuma.



Riesgos para la salud

Cuando apareció la espuma sentí una molestia en el pecho y que se me iba la respiración. (...) Quedé con dolor de cabeza después de que la sustancia llegó. FACEBOOK

Las autoridades del municipio confirmaron que algunas personas denunciaron afectaciones en su salud. “Se ha notificado, por parte de la línea de atención de emergencias y ante el Cuerpo Oficial de Bomberos del departamento, que entre 8 y 10 personas han tenido afectaciones en sus condiciones respiratorias y físicas”, señaló Dayan Caucalí, directora de Gestión del Riesgo de Soacha.



“Cuando apareció la espuma sentí una molestia en el pecho y que se me iba la respiración. (...) Quedé con dolor de cabeza después de que la sustancia llegó”, dijo William Sánchez, uno de los damnificados.



Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) señaló que se adelantan labores de seguimiento y monitoreo de las fuentes hídricas en el municipio de Soacha, especialmente en la quebrada Tibanica, para determinar las causas del fenómeno y las acciones necesarias para preservar la salud.



“Realizamos muestreo para determinar la toxicidad de la espuma, provocada por la turbulencia sobre estas aguas residuales. Insistimos en el llamado a la comunidad para que no arroje basuras en las calles porque incrementan el riesgo de taponamiento y emergencias por inundaciones. Reiteradamente, junto con el municipio hemos indicado que la ronda de la quebrada Tibanica no es una zona habitable”, explicó la CAR.



Cristian Díaz Álvarez, especialista en manejo integrado del medio ambiente de la Universidad de los Andes, explicó que, además de las fuertes lluvias, este fenómeno tiene su explicación en la “alta presencia de detergentes y jabones en las aguas residuales generados en viviendas, industrias y comercios”.



Panorama en la región

Los últimos reportes del Idiger revelan que en lo corrido de la temporada de lluvias –de marzo a junio– han ocurrido 1.515 eventos relacionados con la emergencia climática. En Cundinamarca, según cifras de la Gobernación, las lluvias han dejado afectaciones en 100 municipios y 15 víctimas fatales, por eventos como deslizamientos (65), inundaciones (40), crecientes súbitas (15), granizadas (3) y vendavales (8).



Justamente, en los últimos dos días en los municipios de Chía y Tabio varias viviendas terminaron inundadas, situación que dejó pérdidas millonarias.



Alerta en el país por onda tropical

El Caribe está en alerta por el paso de una onda tropical. Durante los últimos días se han intensificado las lluvias torrenciales y vientos fuertes en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y La Guajira. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a mantener la calma, tomar las medidas necesarias y a informarse por canales oficiales.



La onda tropical tiene, según el Ideam, una probabilidad del 80 por ciento de convertirse en ciclón dentro de las próximas 48 horas, desplazándose hacia el occidente a una velocidad aproximada de 38,8 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h. En caso de convertirse en tormenta, sería bautizada como Bonnie.



Se prevé que este fenómeno atmosférico llegue a La Guajira mañana, generando tormentas eléctricas en sectores de la región, incluido San Andrés. De igual forma, se pronostican lluvias en el norte y oriente de la región Andina y en varios sectores de las regiones Pacífica, Orinoquia y Amazonia. No obstante, al cierre de la edición no se habían presentado emergencias relacionadas con este fenómeno atmosférico.



En lo que va del mes, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 128 municipios de 23 departamentos se han visto afectados por las precipitaciones. Estas han dejado 12 muertos, cuatro heridos, nueve desaparecidos y más de 36.000 damnificados.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Con información de Nación, Vida y Nicolás Romero CityNoticias.

