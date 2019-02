Las lecciones que dejó la emergencia por la contaminación del aire

Por considerar que la calidad del aire mejoró en 50 por ciento durante los días de la emergencia ambiental, la Administración Distrital decidió levantar el pico y placa transitorio y volver a la normalidad: días pares e impares, entre las 6 y las 8:30 de la mañana y entre las 3 y las 7:30 de la noche, de lunes a viernes.

Con esta última medida, ya no hay restricción los fines de semana para particulares ni motos. La única que se mantiene es la prohibición para los camiones de más de dos toneladas en la zona de emergencia. (Ver recuadro).



Según explicó el secretario distrital de Ambiente, Francisco Cruz, una vez se adoptaron las medidas, la calidad del aire pasó de 72 microgramos por metro cúbico a 32, lo que significa –dijo– que se garantiza la calidad del aire en Bogotá.



Sobre la polémica que se desató por la restricción a los vehículos particulares, el médico y candidato a doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional, Mauricio Ángel, dijo que aunque no contaminan, sí causan congestión vehicular y que es en ese trancón donde quedan atrapados los camiones.



“Cuando hay menor congestión, hay menos contaminación, pero no porque los particulares lo generen, sino porque el tráfico mejora y hay menor tiempo de diésel en la calle”, dijo el experto.



El profesor Ángel también destaca la medida de restricción de tres meses a la circulación de camiones pesados, en el suroccidente de Bogotá, dice que va por buen camino. Otra de las lecciones que deja esta medida es que se evidenció que las motos, según Peñalosa, también causan contaminación. Las cifras muestran que aportan poco más del 9 por ciento.

Entre tanto, el experto en salud pública y profesor asociado de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, coincide con la advertencia que hace Ángel en el sentido de la importancia de articular las decisiones entre salud y ambiente.



“Salud no puede ir detrás, tiene que anticiparse a las alertas. Considero que se debe seguir con las recomendaciones para la población más vulnerable (con enfermedades respiratorias y cardiovasculares)”, expresó el profesor Hernández.

También recordó que por delante está el plan decenal de descontaminación del aire, “y tanto la Alcaldía como la Secretaría de Ambiente tienen que mostrar el seguimiento casi que semanalmente”, señaló.



Los expertos consideran que la responsabilidad no solo debe recaer en los ciudadanos, a quienes les tocó el pico y placa ambiental, sino también en los responsables de las fuentes de emisión, como los empresarios del transporte de carga y los propietarios de los buses y busetas chimenea.



En esta oportunidad, la ciudad también contó con suerte pues en los últimos días han caído aguaceros, que, sumados a las medidas, ayudaron a que la contaminación bajara sus niveles de material particulado.



El alcalde Peñalosa agradeció a los ciudadanos por su colaboración en la emergencia, la cual tuvo dos momentos: el jueves, cuando se decretó la alerta amarilla en tres localidades, pero que 24 horas después, debido a que los indicadores aumentaron, pasó a naranja en el sur-occidente y a amarilla en el resto de la ciudad.

Medidas preventivas se mantienen en camiones

Según la Secretaría de Ambiente, como una medida preventiva, se mantendrá el pico y placa para camiones de carga pesada de más de 2 toneladas en el suroccidente de Bogotá, es decir, en las localidades de Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Puente Aranda, exactamente así: al norte, la calle 13; en el occidente, límite con el río Bogotá; en el oriente, la NQS, y en el sur, la autopista Sur hasta el límite con Soacha.Esta medida regirá entre las 6 y las 8 a. m. Según la entidad, estos son los vehículos que más contaminan. Aportan el 43,60 % de las partículas de entre 2,5 y 10 micrómetros presentes en el aire.

¿Sería bueno seguir con el pico y placa todo el día?

Mientras rigió el pico y placa ambiental para carros particulares y motocicletas durante todo el día (de 6 a. m. a 7:30 p. m.) bajaron los índices de contaminación en Bogotá, y los tres días (sábado, domingo y lunes) de restricción, el promedio de velocidad pasó de 21 kilómetros por hora a 25. Por esto, EL TIEMPO les preguntó a expertos, motociclistas y dueños de vehículos si les parecería beneficioso mantener esta medida.



Entendidos en el tema señalaron que lo más probable es que la gente compraría un segundo carro, y aquí surgiría otro problema, y es que este vehículo no sería nuevo sino de segunda y de otra ciudad, lo que haría que la contaminación y la congestión no disminuyeran en el largo plazo. “Las restricciones de circulación son efectivas en el corto plazo para temas de congestión y contaminación, pero no son soluciones estructurales”, asegura Darío Hidalgo, consultor del centro WRI Ross de ciudades sostenibles. Edder Velandia, profesor de la Universidad de La Salle y experto en movilidad sostenible, manifiesta que llevar esta restricción al día sábado es otro tema y tendría sentido, pero no la decisión de tener pico y placa todo el día, todos los días.



“No se pueden tomar decisiones definitivas por una situación atípica, incluso la calidad del aire mejoró (sábado), pero se debe tener en cuenta que las condiciones climáticas fueron distintas e incluso hubo lluvia”, aseguró el docente.



A corte de enero de 2019, en Bogotá había matriculadas 476.322 motocicletas, y entre carros, camperos y camionetas particulares, 1’842.899. De estas cifras, casi la mitad no circuló este sábado. “Si se saca la mitad de carros y motos durante todo el día, algo mejora en la movilidad, pero la motivación de esta restricción es la de mejorar la calidad del aire, no la de ir más rápido”, asegura Luis Ángel Guzmán, de la Universidad de los Andes.

Sobre este punto, Hidalgo va un poco más allá y dice que el sábado es el día más crítico en movilidad. “Muchas familias solo usan el carro ese día para compras, visitas, restaurantes y entretenimiento, pero volver permanente la medida de restricción ese día ayudaría al principio, pero luego de un tiempo tendremos más carros”. Propone que es mejor implementar el pago que permita circular todos los días.



Entre los conductores, las opiniones estuvieron divididas. Alejandra Ortega dijo: “La medida mejoró mucho la movilidad; sin embargo, no es seguro que esa sea la solución para el problema”. Karen Jiménez, conductora de carro particular, aseguró que no está de acuerdo con que sea permanente la medida, porque los carros no son los únicos que contaminan. Finalmente, Camilo Villada, motociclista, dice que al imponer esta medida de manera permanente afectaría especialmente a quienes trabajan con la moto.

REDACCIÓN BOGOTÁ

