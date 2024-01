Un año del asesinato de Valentina Trespalacios: lo que falta por resolver en el crimen

En una celda de la cárcel La Picota, en Bogotá, permanece recluido el estadounidense John Poulos, presunto feminicida de la DJ Valentina Traspalacios, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 22 de enero en un parque de la localidad de Fontibón.



El atroz crimen que conmocionó el país fue conocido cuando un habitante en condición de calle halló, en una maleta color azul, el cuerpo de una joven.



Desde entonces, las autoridades han trabajado en una extensa investigación para determinar los móviles que llevaron al crimen y la presunta participación de John Poulos: el estadounidense que llegó hasta Bogotá con promesas de matrimonio hacia Valentina.



En ese momento, EL TIEMPO conoció la ruta que recorrió la pareja antes de que la mujer fuera asesinada en un apartamento que Poulos había rentado en el edificio Kappadocia, al norte de Bogotá.



Fuentes enteradas le dijeron a este diario que la joven DJ había estado tocando en dos discotecas de la zona sur de Bogotá durante la noche de la tragedia y que se había ido con Poulos, luego de que ambos protagonizaran una pelea en la zona rosa del barrio Restrepo.

Estas son las imágenes que investigan las autoridades para Foto: Archivo EL TIEMPO

Desde entonces nadie supo más sobre el paradero de Valentina y su último rastro quedó registrado en los videos de cámaras de seguridad que muestran que John Poulos estaría transportando el cuerpo sin vida de la joven DJ en una maleta azul, la misma que fue encontrada en el parque de Los Cámbulos.



Así mismo, videos recopilados por las autoridades dan cuenta que el automóvil usado por Poulos para transportar el cuerpo sin vida de la joven DJ habría sido el mismo que uso en días pasados para recoger a la mujer en su casa, luego de prometerle que se irían a vivir juntos.

Valentina Trespalacios y John Poulos viajaron a Cancún en mayo de 2022. Foto: Suministrada

EL TIEMPO también logró establecer en ese momento que tras abandonar el cadáver de la mujer, el presunto feminicida se desplazó hasta el Aeropuerto El Dorado, en donde habría comprado varios tiquetes internacionales para huir y despistar a las autoridades.



Entre sus destinos estaba Estambul, en Turquía, Brasil y Ciudad de Panamá, donde fue capturado por la Policía de ese país el 24 de enero.



Desde entonces, el hombre ha estado retenido en una celda de la cárcel La Picota, prisión en donde espera que un juez de la República determine su situación.

John Poulos, principal sospechoso del crimen de Valentina Trespalacios. Foto: Andrés Sandoval/ Fiscalía

Los argumentos del abogado Miguel Ángel del Río

En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de la familia, aseguró que "el proceso va muy bien" y que esta semana se reanudará el juicio escuchando a los testigos restantes por parte de la Fiscalía. También se escucharán los testimonios presentados por la defensa del acusado.

Miguel Ángel del Río, apoderado de la familia de Valentina Trespalacios Foto: Archivo particular

"Estamos muy optimistas con todos los elementos materiales probatorios, todos los testimonios que se han dado, de su mejor amiga, el testimonio de su madre, el testimonio de los peritos, el testimonio de la Policía Judicial, de la Fiscalía, para establecer unas coincidencias en el caso", señaló el abogado.



Según Del Río, una de las pistas claves usadas en la investigación sería la cinta adhesiva que fue usada para sellar la maleta azul y que tenía rastros de las huellas de John Poulos.



Así mismo, aseguró que dentro del proceso se han presentado acciones por parte del acusado y su defensa pata dilatar el desarrollo de la investigación: el primer caso se dio cuando el presunto feminicida aseguró que no entendió los cargos que se le imputaban, debido al idioma; mientras que el segundo caso se dio cuando manifestó que no quería acudir a la audiencia, pero luego aseguró ante un juez que sí quería asistir.



"Yo pienso que en cabeza de él (John Poulos) existen elementos dilatorios con el propósito de buscar la posibilidad de una libertad por vencimiento de términos, que para nosotros es inaceptable", sentenció el jurista.



Finalmente, concluyó que a principios de marzo o finales de febrero se espera que un juez de la república dicte una condena contra el señalado feminicida, quien podría estar más de 50 años en prisión.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

