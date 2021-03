La búsqueda de una niña en un mar de versiones diferentes

La desaparición de la niña Sara Sofía Galván, de 23 meses, desde el pasado 15 de enero sigue conmocionando al país. El paradero de esta bebé de ojos angelicales sigue siendo un misterio por las múltiples versiones que ha dado la madre de la menor.



(Le puede interesar: Avanza la búsqueda de la pequeña Sara Sofía)

Lo cierto es que la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó todo un equipo multidisciplinario para hallarla. Las labores han estado a cargo de los grupos de rescate, de Infancia y Adolescencia, de inteligencia, judicial y, además, del Gaula de la institución.



Varios hombres han arriesgado su vida mientras adelantan el procedimiento de rescate acuático en la ladera del río Tunjuelito entre las localidades de Bosa y Kennedy. Incluso con drones intentan buscar algún rastro.



Carolina, la mamá de Sara Sofía, ha sumido a los familiares de la niña y a las autoridades en un mar de confusiones, pues ha dado dos versiones sobre lo ocurrido con su pequeña hija, a quien se llevó de la casa de su hermana, Xiomara Galván, que tenía la custodia temporal legal. Confiada en que la mujer cuidaría bien a la bebé, dejó que se la llevara por un corto tiempo. De hecho, durante ese lapso le contestaba las llamadas, e incluso tuvo la oportunidad de hablar con la bebé. Todo eso cambió el 5 de febrero, cuando, de un momento a otro, fue imposible volver a entablar algún tipo de comunicación con la madre de la pequeña.

Lea también: Todavía sueño que Miguel me persigue, que me quiere hacer daño’

Luego de la desaparición de la niña Sara Sofía Galván la policía nacional realiza una búsqueda con botes y dron en el rio Tunjuelito Foto: Milton Díaz

Ese fue el preludio de una tragedia que aún no termina. La primera reacción de la angustiada tía fue la de empapelar la ciudad y llenar las redes sociales de la foto de la niña.



Esa intensa búsqueda permitió que Xiomara encontrara a su hermana en el sector de Patio Bonito, en Kennedy, donde la mamá de la niña estaba viviendo en la calle y, además, ejerciendo la prostitución.



(Además: Habla expareja de la mamá de niña Sara Sofía, desaparecida en Bogotá)



Pero cuando por fin pensó que sabría algo sobre su paradero, se encontró con diferentes versiones. Lo primero que le dijo fue que Sara Sofía se había muerto después de darle un almuerzo y que, asustada por esta razón, decidió arrojar su cuerpo al río Tunjuelito.



Hasta ese lugar la misma mujer llevó a las autoridades, que empezaron a realizar las labores de búsqueda en el lugar que indicó. Sin embargo, esta tarea parece infructuosa, teniendo en cuenta que de ser cierta esta versión, la pequeña habría sido arrojada allí hace más o menos un mes.



Sin embargo, en medio de sus labores de investigación, detectives del CTI le informaron a la familia de la pequeña que en una entrevista en el sector de Patio Bonito donde fue encontrada Carolina, esta mujer cambió su versión. Lo hizo cuando indagaban a un hombre que supuestamente fue pareja sentimental de Carolina.



La mamá dijo que le había entregado la niña a una señora que se había prestado a cuidarla . La familia pide que se revisen las cámaras de seguridad cercanas a Corabastos así como en la zona del río Tunjuelito, para entender qué pasó.

Lea también: Denuncian abuso sexual contra una persona trans en Soacha.

Las labores de búsqueda se realizan por tierra y aire. Foto: Milton Díaz

A lo largo de las acusaciones de Xiomara Galván, una persona fue mencionada con insistencia: Nilson Díaz, entonces pareja de Carolina Galván, mamá de Sara Sofía. Según la tía de la menor, el hombre es un proxeneta, la indujo a la prostitución y la explotaba sexualmente. Sin embargo, Díaz rompió su silencio y dio claves sobre lo que le habría pasado a Sara Sofía.



Contó que una vez que Carolina se llevó a Sara Sofía la condujo a la casa donde vivía él con sus cuatro hijos. Díaz dejó en claro que no tenía en sus planes hacerse cargo de la niña ni ayudarle con ella, si acaso los fines de semana, por lo que le insistió en que la dejara donde su hermana. A lo cual la mamá de la menor se negó. “Teníamos una relación sentimental hasta el 15 de enero, cuando ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí. Soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable”, aseguró.



“La última vez que vi a Sara Sofía fue a finales de enero, estaba bien”, añadió Díaz.



(Siga leyendo en EL TIEMPO: La historia detrás de la muerte del Zarco, de La vendedora de rosas)

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com