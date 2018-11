Las horas de angustia de una pareja retenida en su propio vehículo

Una pareja que se encontraba hablando este martes en la noche al interior de su vehículo, frente a su casa en el sector de Galerías, fue abordada por tres personas, dos hombres y una mujer, que los intimidaron con armas de fuego. Esto ocurrió sobre las 11 de la noche y según la mujer víctima del asalto, los delincuentes ingresaron al automóvil, agredieron a su novio con la cacha del arma y los llevaron por varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, a su novio lo obligaron a irse a la parte de atrás del vehículo mientras que ella tuvo que permanecer en el puesto de copiloto. “Uno de ellos empezó a manejar. Nos dijeron que nosotros no éramos a quienes venían a buscar, que no gritáramos, que no nos iban a hacer nada”, narró la víctima.



Los delincuentes decidieron tomar la calle 53 al occidente hasta la carrera 68, sitio donde había un puesto de control a la velocidad de la Policía de Tránsito. A ella la obligaron a agacharse mientras pasaban por el retén que hizo señas al vehículo, un Volkswagen Jetta, para que se detuviera. Los criminales omitieron el pare, no respetaron un semáforo en rojo, tomaron la calle 26 al occidente y aceleraron a fondo. La Policía emprendió una persecución.



“La patrulla no nos alcanzó, al carro le pusieron toda la velocidad y los perdimos por la avenida Cali. Se metieron por Villa Luz, El Encanto, iban muy rápido y yo les dije que nos iban a matar a lo que me mandaron a callar o que me pegaban un tiro”, contó la mujer. En el sector de los moteles en la zona de Álamos, los asaltantes los obligaron a bajar del carro, se llevaron sus pertenencias y el vehículo y los dejaron tirados en un potrero de la zona.



Aturdida, la pareja se acercó al establecimiento más cercano pidiendo ayuda. Llamaron al cuadrante del sector y a los pocos minutos llegó una patrulla que los condujo al CAI más cercano. Allí, las víctimas le relataron a la Policía las dos horas de angustia que vivieron y describieron a una mujer con pelo negro y largo y un hombre moreno, de aproximadamente 30 años.



“Para mí fue un secuestro y hasta tentativa de homicidio”, concluyó la víctima.



BOGOTÁ

Con información del Noctámbulo de Citytv