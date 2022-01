Desde el pasado martes, los conductores de vehículos particulares en Bogotá entraron en un esquema de pico y placa extendido, que, en teoría, saca de circulación durante 15 horas, de 6 a. m. a 9 p. m., a cerca de un millón de carros cada día.



Y si bien esta restricción ya se había utilizado –en el gobierno de Samuel Moreno fue por una hora menos–, ahora no toda la población la ha recibido de la misma manera. A unos los impacta más que a otros, y así como hay ciudadanos afectados e inconformes, también hay quienes la consideran necesaria y han replanteado sus hábitos.



La medida fue adoptada, según explicó la Secretaría de Movilidad, con el fin de mitigar el impacto por el aumento en los frentes de obra de infraestructura en la ciudad. Se espera que durante el año se lleguen a tener 500 puntos de trabajos. Con el mismo objetivo ya se habían establecido alternativas como el pico y placa solidario (pago por transitar) y el carro compartido (tres o más ocupantes). Además, están exceptuados los híbridos y los eléctricos.



El analista Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, considera que el carro, igual que la moto, ha dejado de ser en la ciudad un pasivo que generaba gastos y pasó a ser un activo que produce ingresos, y las familias lo utilizan, además, para ir al trabajo, mercar o llevar los hijos al colegio. Oróstegui asegura que la restricción es “una medida draconiana”, que con el paso del tiempo se convertirá en “antitécnica”.

Darío Hidalgo, experto en movilidad, se identifica con Oróstegui en cuanto a que hay personas que trabajan con el carro y que la nueva restricción los afecta, pero destaca que tienen la opción de asumir el pago por congestión (que al mes cuesta $413.000 pesos) como “costos por la prestación del servicio del vehículo”. Hidalgo señala que todavía no se pueden sacar conclusiones sobre la medida, pero cree que tendrá un impacto positivo entre las 9 a. m. y las 4 p. m. y negativo en horas pico, como consecuencia del aumento de carros que están dentro de las excepciones.



Y si bien la medida les pega a quienes están acostumbrados a ir en su vehículo al trabajo, a estudiar, a mercar o al médico, lo cierto es que, según el Observatorio de Movilidad, los estratos medios y altos son los más afectados, en especial el 3 y el 4, con 38 y 25 por ciento de viajes, respectivamente.



Pero más allá de la discusión sobre el nuevo pico y placa, los primeros cuatro días de aplicación han mostrado que en la medida en que la ciudad va regresando a la normalidad, indicadores como la velocidad se han ido reduciendo. Subió a 37,5 km/h en promedio en el primer día y luego fue bajando hasta ubicarse en 29,2 km/h en el último (ver gráfico), aunque sigue siendo más alta que la de un mes típico, como noviembre pasado (24 % en promedio).

Por supuesto aumentaron los permisos para transitar con la restricción. Para pico y placa solidario se expidieron 1.722 en el primer día de aplicación (583,7 % respecto a las solicitudes diarias en 2021) y 1.124 (281 %) en el último.



Así mismo, en el esquema de carro compartido se registraron 22.803 vehículos (87 %) el pasado martes y 13.675 (12 % con respecto a noviembre de 2021) el viernes.

En cuanto a los pasajeros que se movilizaron en el sistema de transporte masivo, se registró, por el contrario, una reducción en el componente troncal, pero un aumento en el zonal, así: en TransMilenio se pasó de menos 0,1 por ciento en validaciones a menos 3,7 por ciento, y en el SITP hay un aumento diario. En el primer día, del 8 %, y en el último, del 10 %.

‘Los adultos mayores deberíamos estar exentos para ir a las citas médicas’: pensionado

Julio Miranda es un pensionado de 70 años que dice que la restricción le ha complicado sus citas al médico. “Mi esposa y yo tenemos 70 años. Compramos un carrito hace una década para tener en qué transportarnos e ir a las citas médicas. No tenemos más plan sino eso. Con el nuevo pico y placa quedamos frenados los días pares. No podemos imponerle a la EPS que nos dé cita el día que no tengamos restricción.Esta semana ya me tocó usar TransMilenio. Tenía una cita con el oftalmólogo en el centro y tomé el articulado en la carrera 10.ª… y quedé aterrado. Con qué seguridad se monta uno. ¿Y qué tal cada uno de nosotros en bici?, con esta inseguridad… y además estoy fregado de las rodillas. Nos dicen que paguemos pico y placa solidario, pero con la pensión que recibimos no podemos asumir ese costo. Tampoco tenemos con quien compartir el carro, solo somos los dos. Los adultos mayores deberíamos estar exceptuados para citas médicas”.

‘Puedo alternar los dos carros, y trabajar toda la semana’: conductor de plataforma

Diego Sierra es conductor de la plataforma Didi desde hace un lustro, después de que perdió su trabajo en una empresa del sector petrolero. Este bogotano de 38 años cuenta cómo el nuevo pico y placa le mejoró su trabajo, y la vida: “Aunque la medida me obliga a dejar parqueado cada día uno de los dos automóviles que tengo, a la larga ha resultado mejor. No tengo que entregar el otro carro en alquiler, como lo hice hasta diciembre, por lo que me pagaban 250.000 pesos a la semana, sino que puedo alternarlos, dependiendo de la placa, y trabajar toda la semana. Por jornada, puedo hacer entre 20 y 25 servicios, lo que me puede dejar aproximadamente 250.000 pesos al día. Además, como las congestiones se han reducido, pues casi no se ven largas filas de carros en los semáforos; tengo menos estrés. Pero esto no nos pasa a todos. Quienes apenas tienen un carro o deben alquilarlo están obligados a parar 2 o 3 días a la semana”.

‘Ya no podemos dormir y hay que vender la fruta más barata’: comerciante

Graciela Herrera Beltrán es comerciante en Corabastos y cuenta que el pico y placa extendido los fregó. “A nosotros nos cambió por completo el horario de trabajo. Si antes llegábamos a las 3 de la mañana, pues ahora nos toca ir a comprar las frutas a las 9 de la noche y no regresar a la casa a descansar un ratico, sino irnos de una vez para la plaza, porque hay que abrir el local por tarde a las 2 de la mañana. Entonces, ahora todo el mundo madruga. Esa situación acarrea que la plaza mayorista permanezca más bien sola, que no haya el mismo comercio de antes. Por ejemplo, las personas que nos hacían los acarreos ¿cómo van a venir si el pico y placa empieza a las 6 de la mañana? Les toca quedarse en Corabastos todo el día, eso no es negocio. Con el ritmo de vida que llevábamos ahora ya no podemos dormir, hay que vender la fruta más barata porque ya no vienen a comprar diario. Con solo decirle que el comercio cayó casi un 15 por ciento”.

‘Esta decisión me ayuda a bajar el estrés diario generado por el tráfico’: asistente comercial

Sandra Peña es asistente comercial en una aseguradora de la ciudad y hace tres años compró un carro a fin de reducir el tiempo de sus trayectos. “Conduzco en Bogotá para ir desde mi casa en Suba hasta mi trabajo, en la zona financiera. En ocasiones también lo utilizo para hacer diligencias los fines de semana. El nuevo horario del pico y placa me parece una buena idea porque disminuye el flujo de vehículos, lo que al mismo tiempo puede reducir los trancones. Además, esta decisión me ayuda a bajar el estrés diario generado por tanto carro, y creo que puede repercutir en la calidad del aire que respiramos. No tengo problemas con utilizar el transporte público; de hecho, antes de que esta medida llegara ya usaba TransMilenio en la mañana y en la noche, los días que no podía sacar el carro. Durante esta primera semana, mi experiencia en el transporte no ha sido traumática; al contrario, he notado una mejoría en las frecuencias de los buses”.

