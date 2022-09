En la madrugada de este miércoles se conoció el lamentable hecho en el que un automóvil Aveo de placas RMW 778, de color rojo y con matrícula de Bogotá, cayó por un abismo en el mirador San Pacho, en la vía que conduce de Bogotá a Mesitas.



Según las primeras hipótesis, el vehículo era conducido por el comerciante Germán Lino Segura Franco, oriundo de San Antonio del Tequendama y quien regresaba de Soacha después de visitar a su esposa y sus dos hijos.



“Él salió de allá a la medianoche para volver a su casa en San Antonio. En este momento no viven juntos porque ella trabaja en Bogotá y le queda más fácil estar en Soacha”, le dijo a EL TIEMPO un familiar del hombre.



Versiones de las autoridades indican que el dueño de un restaurante de esa zona turística iba acompañado de otra persona, cuya identidad aún no se conoce.



Sobre la versión de un posible suicidio, su familiar la descartó, y señaló que Gerardo Segura no tenía ningún síntoma de esta patología. “Creo que si tuviera problemas de depresión lo hubiéramos notado. Él habló con el hermano la noche anterior y estaba emocionado por varios eventos programados para el fin de semana”.



No obstante, cree que la alta velocidad pudo haber sido una de las causas de lo que él considera un accidente. “Los trabajadores que estaban en la zona nos contaron que iba bajando muy rápido”, agregó.



En la noche de este miércoles, bomberos de Soacha y Cundinamarca trabajan en recuperar el cuerpo del comerciante y de la persona que al parecer lo acompañaba. “Nos hemos encontrado con una zona de difícil acceso”, indicaron.



La Policía de Tránsito descartó que el vehículo hubiera ingresado al abismo en reversa, como se especuló. “En el sitio no encontramos huellas de frenado. Es un vehículo que en horas de la madrugada estaba siendo conducido por un señor que al parecer toma la decisión o pierde el conocimiento y se queda dormido, pero por ahora todo es materia de investigación”, afirmó el teniente Jairo Murcia, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Soacha.

REDACCIÓN BOGOTÁ

