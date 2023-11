Las graves demoras en la obra de valorización de la calle 153: ¿qué está pasando?

Una de las obras de valorización que pagaron los bogotanos desde 2018 fue la avenida La Sirena, entre la autopista Norte y la avenida Boyacá, que incluye la construcción de un nuevo puente vehicular en la calle 153 con un paso seguro para peatones y ciclistas.



Aunque el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) asegura que la obra en el puente está avanzando, muchas personas de la zona han afirmado que no perciben los cambios y expresan su preocupación. “Llevamos cuatro años viendo polisombras y no vemos ni un trabajador”, dijo una persona a través de redes sociales.



Cabe resaltar que algunas de las obras que se contrataron en 2018 se han retrasado, ya sea por dificultades técnicas o por incumplimientos de los contratistas. Este es el caso, por ejemplo, de la construcción de aceras entre las calles 92 y 94, proyecto que quedó en manos de la Alcaldía después de que el IDU sancionó al contratista por no finalizarlo.



Ahora bien, el puente de la calle 153 con autopista Norte, con corte al 6 de noviembre, lleva un 12,89 por ciento de avance, según el Instituto. Está contratado por Consorcio Vial Colombia 2021, y la interventoría por Consorcio Interdiseños Puente Calle 153.



Tiene una inversión de 47.518 millones de pesos y plantea beneficiar alrededor de 153.000 personas de las localidades de Suba y Usaquén. Con la construcción del nuevo puente se busca optimizar los viajes que se hacen actualmente en el ya existente, por donde hoy circulan diariamente alrededor de 25.561 vehículos a una velocidad promedio de 8 km/h en horas pico y 22 km/h en horas valle.



La obra inició su ejecución en enero de este año y aunque se tenía proyectado que se iba a entregar en mayo del 2024, el contratista está solicitando una prórroga de siete meses, es decir, entregarlo en diciembre del otro año. El IDU resaltó que aún se está estudiando otorgar dicho plazo, pero ¿a qué se debe?

Las razones

La entidad argumentó que el normal desarrollo del contrato se ha visto afectado porque en la etapa preliminar se identificó yerro técnico en la cimentación del puente vehicular, lo que significa que se presentó un error en el diseño relacionado con el tipo de terreno.



Por este inconveniente se ejecutaron actividades de verificación con el fin de evaluar las condiciones de capacidad y asentamiento de la infraestructura. Por lo tanto, se hizo un nuevo plan de trabajo con las modificaciones derivadas del error en diseño que retrasó el cronograma principal, el cual ya fue aprobado por la interventoría.



“Este nuevo diseño y plan de trabajo implica una mayor cantidad de pilotes y longitudes de los mismos, lo que impacta la ejecución de las obras, razón por la cual a la fecha se estudia por parte del contratista de obra, la interventoría y el IDU una prórroga al contrato”, afirmó la entidad.



En la construcción también se han presentado problemas relacionados con fallas mecánicas en la maquinaria, especialmente con las piloteadoras. Dichas fallas son responsabilidad del contratista y deben ser evaluadas por la interventoría dentro de las razones de la prórroga.



En este sector, actualmente se están ejecutando actividades de pilotaje en ambos costados del puente vehicular (occidental y occidental) y se realizan las gestiones ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) sobre la autopista Norte.

Detalles de av. La Sirena

Este proyecto está ubicado entre las carreras 9.ª y 19 y tiene una longitud de 1,6 kilómetros con dos calzadas, cada una de tres carriles. Es un eje importante para la movilidad en el norte de Bogotá, porque conecta el oriente con el occidente de la ciudad y opera como un corredor alterno para las calles 127, 134 y 170.



Dentro del tramo que ya entregó el contratista se construyeron dos puentes peatonales, uno está ubicado en la carrera 14 y el otro en la carrera 15; este último cuenta con un pontón vehicular para dar continuidad a la vía, que dispone de un intercambiador vial.



El IDU resaltó que los andenes tienen rampas y baldosas podotáctiles para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual o para movilizarse. Igualmente, se instalaron semáforos modernos y se iluminó todo el corredor.



Según la entidad, también se hizo una mejora notable en el entorno paisajístico de la calle 153, con nuevas zonas verdes y jardines, además de sembrar más de 700 árboles y soterrar las redes de servicios públicos.



Como principales contribuciones se destaca la renovación total del sistema de alcantarillado, ya que en la zona se registraban inundaciones y existían conexiones erradas que mezclaban el agua lluvia con las aguas negras. Además, mejoras en el acceso a los diferentes sistemas de movilidad para las viviendas del sector.



Ahora bien, el tramo que está en ejecución, que es la calzada norte desde la avenida Boyacá hasta la autopista Norte, con corte al pasado 23 de octubre, tiene un 36,61 por ciento de avance. Además del puente vehicular de la calle 153, contará con nuevos carriles, un separador central, zonas verdes y un pontón o puente sobre el canal Córdoba.



LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO