Las fotos de este viernes de cuarentena nacional antes de Semana Santa

EFE

La alcaldesa Claudia López les salió al paso a los críticos y manifestó que su posición no era xenófoba y resaltó las numerosas ayudas que la Alcaldía de Bogotá prestaba a los migrantes. "Si de algo no se puede calificar a la Alcaldía de Bogotá es de xenófoba, porque con los impuestos de los bogotanos esta paga, sin un peso del Gobierno, el nacimiento de niños venezolanos, su jardín, colegio, alimentación y salud; y lo seguiremos haciendo".



Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó la postura de la alcaldesa de poco responsable. "Puede ser muy taquillero este discurso, pero no es responsable ni serio. Actitudes como esta alimentan la xenofobia. No es una limosna la ayuda a los migrantes venezolanos, es un deber moral", manifestó el concejal.