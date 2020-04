Las fotos de este lunes de cuarentena en Colombia por coronavirus

EL TIEMPO

Durante los días de cuarentena algunas personas han acatado la medida de quedarse en sus hogares, pero algunos también han tenido que salir de sus casas para trabajar o ir a centros médicos. El fin de semana el Ministerio de Salud afirmó que ninguna persona podrá utilizar algún tipo de transporte en la ciudad si no está usando el tapabocas.



Algunos bicitaxistas han protestado en diferentes puntos de la ciudad, argumentando que no tienen con que alimentarse y el Gobierno nacional designó diferentes puntos en Bogotá para albergar a las personas que estén en las calles o no tengan con que pagar un arriendo.