Estas son las ferias más importantes de Bogotá en el 2021

Bogotá es una ciudad de ferias. Cada año se realizan cerca de una veintena de eventos que congregan a miles de expositores y visitantes, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, algunas son más reconocidas, entre ellas están la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), la Feria Internacional de Arte de Bogotá (Artbo), la feria de emprendimiento Buró y el Gran Salón Inmobiliario.

En la lista también están la Feria del Hogar, Agroexpo y Expoartesanías.



Estas son algunas de las ferias más reconocidas de la ciudad:



Feria Internacional de Arte de Bogotá (Artbo)

Artbo fue creada por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2004 en respuesta al interés empresarial por las industrias culturales y creativas y en particular al sector de las artes plásticas. La Feria convoca a galerías, curadores, artistas y público general en torno a una plataforma de relacionamiento comercial, brindando una de las vitrinas culturales de mayor trascendencia en las artes plásticas en Colombia. Este año se llamó la Semana Artbo y realizó entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre y contó con 432 artistas nacionales e internacionales y más de 100 eventos gratuitos. Tuvo más de 18.000 asistentes.



Feria Internacional del Libro

La FilBo se ha realizado durante 33 ediciones y este año se realizó virtual, entre el 6 y el 22 de agosto pasados, debido a la pandemia por covid-19 y la programación estuvo dividida en cinco frentes: niños y niñas, jóvenes, cultura, literario y profesionales. La feria se realizaba en mayo, en Corferias, pero luego se pasó al mes de agosto. En cada versión hay un país invitado.



SOFA 'The Exhibition'

Este año también se realiza la feria SOFA 'The Exhibition', entre el 14 y el 18 de octubre. Se trata de un evento en el que los visitantes pueden disfrutar del museo 'geek' más grande de Colombia y, a la vez, de todo un escenario 'cosplay', acompañado de coleccionistas privados, exhibiciones especiales, trajes y accesorios, réplicas y piezas de colección, arte conceptual, modelos a escala, piezas de artes y seres inimaginables. En esta nueva edición tiene lugar en Corferias y los asistentes cuentan con siete pabellones y áreas libres.

Feria Buró

La historia de este proyecto de emprendimiento empezó en 2013, con la diseñadora de moda y joyería María Alejandra Silva, quien creó Buró con el deseo de convertir esta feria en la más importante del diseño colombiano. Es reconocida por asistentes internacionales que vienen a Bogotá a activar las relaciones comerciales que puedan establecerse con expositores locales. Se ha realizado en espacios privados y públicos como Unicentro y el Instituto Pedagógico Nacional. Este año se realizó la décimo sexta edición de Buro en el colegio Gimnasio Moderno del 14 al 18 de julio y contó con más de 300 emprendedores.



Alimentarte Food Festival

Alimentarte es la plataforma gastronómica creada por la Fundación Corazón Verde, que apoya a viudas y huérfanos de los policías muertos en combate, para la realización de eventos que exaltan lo mejor de la gastronomía bogotana, colombiana e internacional, a la vez que genera recursos para los programas sociales como los que la Fundación apoya. Desde 2016, Alimentarte decidió invitar no solo restaurantes y a una región del país, sino a las plazas de mercado, para que los ingredientes de tradición tengan espacio. En los últimos años se ha realizado en el parque El Virrey y la última edición, la 19, se llevó acabo entre el 15 y el 16 de agosto pasado.



Gran Salón Inmobiliario

Esta feria inmobiliaria ya suma 15 ediciones. La organiza la Lonja de Bogotá y Corferias. Este año se realizó en el mes de agosto en el recinto ferial de Corferias y contó con la participación de más de 60 expositores y la asistencia de más de 17.000 personas.