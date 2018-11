El IDRD y Codensa los mejores calificados por los ciudadanos

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es la institución con la imagen más favorable entre los bogotanos, según la encuesta de percepción ciudadana que acaba de revelar el programa Bogotá Cómo Vamos.

Y no solo es la mejor calificada, sino que subió 10 por ciento en relación con el puntaje que recibió en el 2017: pasó de 79 a 87 por ciento de imagen favorable. Sin duda el reconocimiento de la gente viene del liderazgo asumido en el programa bandera del alcalde Peñalosa: los parques, las canchas sintéticas, la iluminación y los centros culturales. Aun así. También crece la opción de ir a los parques como plan familiar y las actividades en la ciclovía.



El segundo lugar entre las destacadas lo ocupa Codensa, que pasó de 80 a 82 por ciento; y la red de cades y supercades, que pasó de 75 a 80 por ciento. La primera ha liderado, junto con la Uaesp, la modernización de la iluminación pública, en particular en parques, y la segunda no solo brinda servicio en los puntos fijos de atención, sino que lidera las ferias masivas móviles que van por todas las localidades acercando las instituciones a los ciudadanos.

“Las entidades que han mejorado su atención y aquellas que tienen contacto directo con el ciudadano son las mejor calificadas”, comenta Omar Orósteguí, director de Bogotá Cómo Vamos, quien asegura que la gente no suele asociar la buena imagen de una entidad con el Alcalde, a pesar de que es él quien direcciona sus prioridades, como ocurre en el caso de las canchas y los parques, que han pesado para la buena calificación.

“Las personas no necesariamente identifican a las instituciones como el alcalde, a él lo ven como una figura diferente”, explica Oróstegui, al advertir que “para los ciudadanos no es claro que es el alcalde el que orienta y da línea para el trabajo que desempeñan las entidades”.



Entre las que tienen la imagen menos favorable de los bogotanos están las secretarías de Seguridad, Convivencia y Justicia, y Movilidad, que no tienen contacto directo con la gente, pero que trazan las políticas públicas de temas claves para las personas. En el caso de Seguridad, la impacta la baja percepción de inseguridad; y en el caso de Movilidad, el estancamiento de las soluciones al problema de moverse por la ciudad que enfrentan a diario los ciudadanos.

Movilidad está en 33 por ciento de favorabilidad y Seguridad, en un 35 por ciento. Las dos se mantuvieron en el margen de error, comparada la calificación del 2017 con la del 2018. El Concejo mejora su imagen favorable al pasar de 20 a 24 %.

Redacción Bogotá

