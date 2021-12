Bogotá es hoy una ciudad que les ofrece a las empresas la posibilidad de encontrar el talento humano que requieren para poder operar o, incluso, expandirse sin ningún inconveniente.



Esta es una de las grandes conclusiones de la encuesta anual sobre el clima de negocios realizada de manera virtual por la Cámara de Comercio de Bogotá y que consultó entre julio y octubre pasados a 2.109 empresarios de todos los tamaños y sectores de la economía.

(Dueño de una flota de taxis fue asesinado en pleno asado familiar)



Esta situación es considerada un avance frente a años anteriores, cuando los empresarios se quejaban porque no encontraban el talento humano que necesitaban.



La encuesta de clima de negocios, que se realiza de manera continua desde hace 20 años, muestra que, por ejemplo, en 2015 apenas el 15 por ciento de los empresarios indicaban que había facilidad para satisfacer los requerimientos de personal para el área operativa, pero hoy esa percepción creció al 48 por ciento.



Se destaca que dicha opinión cambió también para las áreas comercial (pasó del 7 al 44 %), administrativa (subió del 8 al 52 %) y de alta gerencia (creció del 14 al 48 %).



“Que Bogotá esté pudiendo suplir la demanda que requieren las empresas para poder operar es una gran noticia, porque no solo incide de manera positiva en el clima de negocios, sino porque hay una oportunidad en la recuperación de empleo, en la medida en que se está encontrando el personal requerido, y porque hay un avance significativo frente a años anteriores”, dijo Ana María Fergusson, vicepresidenta de Articulación Público Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá.



(Así puede donar juguetes para alegrar la Navidad de los niños en Bogotá)

Este fenómeno se debe a que la capital y la región cuentan con una amplia oferta de universidades que es muy superior a la de cualquier otra zona del territorio nacional, lo que se ha vuelto una oportunidad para que en la ciudad haya personas más y mejor capacitadas.



“El clúster universitario es considerado el mejor del país y eso se ve reflejado cuando se analiza el tema de talento humano como determinante en el clima de negocios”, afirmó.



La directiva de la CCB no obstante señaló que, de acuerdo con la encuesta, hay necesidad continuar con el fortalecimiento en las áreas de tecnología de la información; finanzas, mercadeo y contabilidad, y herramientas específicas del cargo, principalmente.



Esto difiere de las demandas que se hacían entre 2011 y 2015, cuando les daban prioridad a las relaciones interpersonales. La exigencia de un segundo idioma no es tan representativa, porque se considera que ya la mayoría del talento humano ha adquirido dicha habilidad.



La calidad del talento humano se suma a la disponibilidad tecnológica y la conectividad que encuentran los empresarios y que consideran que inciden de manera positiva en el clima de negocios. En el otro extremo están, según la medición, la seguridad, la inestabilidad política (ítem afectado por las protestas) y el esquema tributario.



(Mapa: vea por dónde va a pasar la Aló sur que acaban de adjudicar)

La encuesta también consultó a los empresarios sobre los factores que más facilitan vender sus productos en la ciudad y entre ellos aparece como principales la calidad de los productos y servicios (el 64 %) y los precios competitivos (42 %).



Esto, según la CCB, es una muestra de que “Bogotá es un mercado sofisticado que permite que los productores encuentren una demanda para productos innovadores”.



Sin embargo, las empresas han concentrado su mercado en la capital, no solo porque consideran que, por el tamaño de la ciudad (cerca de 8 millones de personas), cumple las expectativas (55 %) y es suficiente (54 %). Esto se explica, de acuerdo con Fergusson, en que la mayoría del tejido empresarial está conformado por microempresas y porque el tipo de negocios es local.



Y si bien los bienes y servicios que se ofrecen son de calidad, lo que facilitaría llegar a mercados internacionales, para el 89 por ciento el exterior no es el destino de sus productos. La explicación de por qué no exportan es que no tienen pedidos (43 %), desconocen los trámites (42 %), no les interesa (40 %) o no tienen financiación (36 %).



Ante esto, la Cámara advierte que la internacionalización es uno de los retos importantes y que la política pública debe enfocarse en socializar los instrumentos que se requieren para exportar.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUIEZ

Editor de Bogotá

Twitter: @guirei24