Las dos caras de la cuarentena en Bogotá

Este domingo, se cumplen 17 días de aislamiento en la capital y aunque la mayoría ha cumplido con la medida, otro tanto sigue sin acatar la norma, pero en casi todos los casos, los infractores no lo han hecho tanto por desobedecer, sino por necesidad.



Mientras que en varios sectores del norte de Bogotá el decreto de la cuarentena fue acogido por casi toda la ciudadanía, en algunos barrios del sur y del centro, el panorama fue diferente. ¿Qué pasó?

La ciudad se dividió en dos. Parte de la población se adaptó rápidamente a las restricciones y cambió sus hábitos de vida y sus horarios de trabajo, pero otra se enfrentó con la realidad del hambre, de los desalojos y de la incertidumbre.



Miles de personas que vivían del producido día a día en un establecimiento comercial, en un puesto de venta en la calle o de cantar en TransMilenio quedaron desamparados. Las protestas no se hicieron esperar. Manifestaciones, bloqueos de vías y filas interminables frente a alcaldías locales fueron el saldo de todos los días, y, por supuesto, esto fue aprovechado por algunos delincuentes que promovieron saqueos.



Y, como si fuera poco, la desinformación se apoderó de las redes sociales. Mientras el Distrito intentaba montar toda la logística para atender a las más de 500.000 familias vulnerables, no faltó quien se dedicó a enviar mensajes con información falsa sobre supuestas entregas de mercado y subsidios. El resultado fue un sinnúmero de aglomeraciones en varios puntos que, por poco, terminan en enfrentamientos con la Policía. Y también hubo otros que pasaron por encima de las recomendaciones y salieron a recorrer las calles a pie o, incluso, en sus vehículos. El resultado, según el reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), han sido 43.153 sancionados con amonestaciones pedagógicas o económicas.



Mientras todo esto pasaba, las autoridades revelaban que el 75 por ciento de la ciudad cumplía el encierro y, por otro lado, se esforzaban en atender al otro 25 por ciento, la población más vulnerable y que no atiende el llamado a resguardarse. Y es que aunque puede parecer poco, en la capital hay más de 350.000 familias en condición de pobreza monetaria y 150.000 más absolutamente vulnerables. Además, hay más de 44.000 vendedores ambulantes, casi 10.000 habitantes de calle y 352.431 migrantes venezolanos.



Por esta razón, la percepción para muchos es que ha llegado el momento de evaluar las políticas que permitan cerrar las brechas de desigualdad social, porque esto garantizaría que todas las personas tengan acceso a un ingreso mínimo vital.

¿Qué dicen los expertos?

Según Johan Avendaño, investigador en políticas públicas y cultura ciudadana de la Universidad Central, “este es un reto social para el que no estamos preparados”. Agrega que hay dos cosas que salen a la luz: “Lo primero es que sigue ponderando la productividad económica sobre el cuidado de la vida, y lo segundo, que vivimos bajo una lógica de ‘sálvese quien pueda’ y el resultado lo estamos viendo en esta cuarentena”.



Omar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, explicó que “la diferencia con otros países que están enfrentando la pandemia es que ellos no tienen tasas de informalidad tan altas, ni tantas personas en condiciones de pobreza como sucede en Bogotá”.



Oróstegui asegura que el reto es “focalizar los subsidios. Algo ya se ha venido haciendo, y garantizar un mínimo de subsistencia, porque una persona con hambre, mal alimentada, es alguien que tiene mayor riesgo de enfermarse”.

¿Qué hace el Distrito?

Para hacerle frente a esta situación, la Administración implementó, en menos de dos semanas, el programa ‘Bogotá solidaria en casa’, una estrategia para garantizar que todos los bogotanos puedan cumplir con el aislamiento sin que ello implique aguantar hambre y no tener techo.



Desde que se abrió el portal web del programa, mediante el cual cualquier persona puede donar, se han recogido más de 1.500 millones de pesos y más de 4.000 mercados. Por su parte, la Alcaldía y el Gobierno nacional han beneficiado a más de 135.000 familias con subsidios y otras ayudas.



La Secretaría de Integración Social y el Instituto para la Economía Social (Ipes) han desplegado adicionalmente funcionarios por toda la ciudad para repartir apoyos alimentarios y proteger a la población vulnerable, entre los que se encuentran los habitantes de calle y las trabajadoras sexuales.



Los empresarios tampoco se han quedado atrás. La Andi donó 10.000 millones de pesos para ayudar a los vendedores informales, y la Cámara de Comercio puso a disposición del Distrito el recinto ferial de Corferias para instalar unas 3.000 camas hospitalarias.



Hay que decir que aunque la ciudad se dividió en dos, Bogotá también mostró su cara solidaria, pues las personas que no tuvieron que incumplir con la cuarentena por necesidad fueron las mismas que aportaron donaciones para ayudar a los menos favorecidos.



Todavía quedan siete días de cuarentena y Bogotá espera mostrar solo una cara, la de la ciudad que se protege y cuida a quienes viven en ella.



REDACCIÓN BOGOTÁ