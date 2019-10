Coincidencias y diferencias que marcaron la discusión

Las diferencias entre los candidatos empezaron a notarse desde el primer momento cuando el moderador del debate, Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, les pidió que dijeran qué consideraban inquietante de las propuestas de sus contendores.

Claudia López arremetió contra Carlos Fernando Galán, al señalar que su modelo ambiental y de transporte no era el más favorable para la ciudad. Este le respondió que ella era inconsistente porque en el camino ha cambiado de posturas en algunas de sus iniciativas. A Miguel Uribe le dijo que se diferenciaba de él porque en su discurso no está seguir polarizando el debate.



Miguel Uribe, por su parte, expresó que construirá sobre lo construido y les dijo a sus contrincantes que una cosa era ser congresista y otra muy diferente era administrar la ciudad.



Hollman Morris remató diciendo que su propuesta era la única diferente a la de los otros aspirantes, a quienes señaló de continuar con el modelo de ciudad que propone Enrique Peñalosa.

Al final del debate, los candidatos tuvieron la oportunidad de intentar convencer a los ciudadanos de votar por su propuesta.



Carlos Fernando Galán agradeció las críticas y dijo que ha tenido una “visión positiva, porque parte de los problemas de la ciudad no se han resuelto por polarización y ataques, y se comprometió a hacer un gobierno positivo, porque quiere sacar lo mejor de todos”.



Entre tanto, Claudia López aseguró que garantizará la continuidad del metro, corrigiendo algunos errores.



Miguel Uribe Turbay, por su parte, dijo que es el candidato que ha demostrado “la experiencia, coherencia y talante para gobernar como Bogotá requiere”. “No negocio convicciones”, afirmó.



Finalmente, Hollman Morris pidió que lo eligieran para lograr grandes transformacionales sociales para la ciudad. “Que ningún joven se quede sin ir a la universidad. Haremos de la Van der Hammen el bosque más grande de América Latina”, concluyó Morris.

‘Los gobernantes no podemos contribuir a la intolerancia’

Carlos Fernando Galán - Movimiento Bogotá para la Gente Foto: Hector Fabio Zamora

Carlos Fernando Galán dijo que se diferencia de Claudia López en la consistencia porque, según él, ella propuso la ALO norte y la construcción de la troncal 68, y luego anunció que no las hacía. Con Miguel Uribe se distancia porque “quiere mantener la polarización”. A Morris le reconoció la consistencia en sus posiciones sobre el metro subterráneo, mientras que él apoya el metro que ya está adjudicado.



Para enfrentar la congestión vial que generarán las obras del metro, dijo que pondrá en marcha un plan de acción que, entre otras cosas, contempla la ampliación de la semaforización inteligente. Y dijo que se necesita mejorar TransMilenio y el SITP, que estos no contaminen, y hacer los demás cables. En la carrera 7.ª hará un corredor que se llamará Ecoséptima.



Propuso también tener una gerencia en las vías más importantes con el fin de resolver los problemas diarios de movilidad. Y habló de esfuerzo adicional con impulsar el teletrabajo y la entrada escalonada.



Otro componente es la cultura ciudadana: “Los gobernantes tenemos que dar ejemplo y no contribuir a un debate de intolerancia, porque eso se aterriza en la ciudadanía también, y eso no le sirve a la ciudad. Daré ejemplo, reconciliando a la ciudad”.



Sobre escenarios como sacar el ejército en caso de manifestaciones, dijo que garantizará el derecho a la protesta y que no utilizará a las Fuerzas Militares. Precisó que actuará con la policía. Y, para frenar los colados en TransMilenio, propuso torniquetes de piso a techo y garantizar que las sanciones sean efectivas. Ratificó la ayuda humanitaria a los venezolanos y dijo que se debe cambiar el esquema que favorece las toneladas de basura que llegan a Dona Juana por reciclaje.

‘Soy una mujer que entiende qué le pasa a la familia bogotana’

Claudia López - Alianza Verde y Polo Democrático Foto: Hector Fabio Zamora

Con fotografías y gráficos en mano, Claudia López defendió su modelo de ciudad con metro elevado y red de trenes ligeros, destacó la importancia de la cultura ciudadana y la atención del “malestar social” y habló de uno de sus temas recurrentes, la lucha contra la corrupción y el crimen: “No me va a temblar la mano ni contra los corruptos ni contra los atracadores”.



En algunos puntos del debate, López recordó sus similitudes con Hollman Morris. “Estamos de acuerdo en todo, excepto en echar atrás un contrato”. Entonces lo recriminó por su intención de detener el proyecto del metro elevado. En la misma línea, aprovechó para manifestar su rechazo por tener TransMilenio por la 7.ª y comparó su propuesta con la de Galán: “Él puede ponerle Ecoséptima, pero su programa de gobierno dice que hará una troncal de TransMilenio”, afirmó.



Por otra parte, López sorprendió con su respuesta sobre la posible intervención de fuerzas militares en protestas civiles: “Un soldado, que es un héroe de la patria, está entrenado para cargar un fusil y disparar. Imagínelo lidiando con una protesta, no terminamos en gases lacrimógenos, sino en muertos”.



Ahora, con respecto a los migrantes venezolanos, reconoció un avance con los Centros de Atención al Migrante, pero llamó la atención sobre un punto crítico: “Cualquier extranjero que delinca se va de Bogotá y del país. No podemos confundir solidaridad con inseguridad”.



A lo largo del debate, insistió en uno de los temas que más han sonado en su campaña: congelar el impuesto predial y la tarifa de aseo como una estrategia para aliviar la presión económica sobre los capitalinos.

‘Una cosa es ser congresista y otra, administrar la ciudad’

Miguel Uribe Turbay - Movimiento Avancemos Foto: Hector Fabio Zamora

Cuando al candidato le preguntaron qué le parecía inconveniente de sus contrincantes, no dudó en decir: “Una cosa es ser congresista y otra muy diferente es administrar una ciudad”.



De Carlos Fernando Galán dijo, incluso, que el único proyecto que había sacado adelante fue declarar patrimonio el colegio donde estudió. Y así, con ese arranque, opinó, pregunta seguida, sobre el caos en la movilidad.



De Hollman Morris ratificó que es absurdo destruir el Metro después de esperarlo durante décadas. “Hay dificultades, pero la solución es terminar lo que se comenzó”. En cuanto al caos que llegará con las obras dijo que, a pesar de las incomodidades, celebra las 2.500 que están en curso. “Muchas de estas están en riesgo con los otros candidatos. No tienen ni idea de lo que van a recibir”, dijo.



Y fue contundente en decirle a Claudia López que TransMilenio no colapsó por malo, sino porque varios alcaldes permitieron su estancamiento. Hubo picante cuando se habló de seguridad. Prohibirá por decreto el consumo de droga en los parques.



“Comenzaré con Kennedy”, dijo. Cuando Morris habló de la problemática social detrás del los colados, Uribe replicó diciéndole que son más los ciudadanos que pagan, el 85 %.



Y luego lanzó una propuesta inesperada: “Bajaré el 30 % del tiquete de TM a los estudiantes de estratos 1 y 2”. En dos temas demostró conocimiento.



Les dijo a sus contrincantes que el apoyo militar en pro de la seguridad ya existía. “Ellos nos colaboran con el plan candado, con la seguridad de los cerros y a proteger las subestaciones eléctricas”, dijo, y en el tema de migrantes sacó pecho: “Yo implementé la primera ruta de atención”.

‘Con Galán, Miguel Uribe o Claudia vuelve y gana Peñalosa’

Hollman Morris - Colombia Humana, Mais y la UP Foto: Hector Fabio Zamora

El candidato Hollman Morris dijo en su primera intervención en el Debate por Bogotá que es “peligroso” continuar con el modelo de Enrique Peñalosa. “Con Galán, Uribe o Claudia vuelve y gana Peñalosa, ¿cuál es el modelo que me diferencia? Fíjense, los tres hablan del metro elevado, y eso es una concepción de ciudad que va a acabar con Bogotá porque cambia la relación espacial, urbanística, acaba la Primero de Mayo y la Caracas”, dijo.



Además, dejó clara otra diferencia con sus contendores: el proyecto Lagos de Torca, según manifestó, “promueve la expansión de la ciudad en el borde norte y muerde la reserva Van der Hammen”.



Insistió en que detendrá el proyecto del metro elevado porque considera que su adjudicación fue corrupta y porque colapsaría la capital mientras se construye. “Imagínese hacer 712 pilas de 12 metros de altura y 70 metros bajo tierra por la Primero de Mayo, esa construcción colapsa el transporte, hay que decirles a esos vecinos que van a quebrar sus trabajos, almacenes, y que sus casas se van a desvalorizar”.



Sobre el eventual escenario de protestas violentas, expresó que estas ocurren por estallidos generados por la corrupción o insatisfacciones sociales, y se comprometió a evitarlas. Y sobre los colados en el transporte público, recordó que Bogotá Humana dejó la tarifa de TM en 1.700 pesos y que la actual administración la subió a 2.400. Para combatir esto, propuso una tarifa diferencial para estudiantes y congelar el costo del pasaje.



Morris cerró su participación invitando a votar por él para lograr lo que denominó “grandes transformaciones sociales”, que básicamente son educación superior pública gratuita y de calidad; convertir la Van der Hammen en el bosque urbano más grande de América Latina; consolidar la seguridad humana y construir el metro subterráneo.





