Extrañas declaraciones en el caso de joven que salió a hacer tareas y resultó muerto

En los casos de homicidio siempre habrá datos que terminan revelando las verdaderas circunstancias de la muerte de la víctima. Algunos creíbles para el sistema judicial y otros, no tanto. La investigación de José Mauricio Ospina Velázquez se mueve en esa delgada línea. El joven de 17 años salió de su casa sobre las 4 de la tarde del 12 de abril de 2022, según el testimonio de Claudia Velázquez, su madre, a hacer tareas en casa de uno de sus amigos.



En el expediente oficial del caso de 390 páginas, al que tuvo acceso este diario, quedó consignada la entrevista que los investigadores le hicieron a Claudia sobre los hechos de esa noche y madrugada. “Llamé a mi hijo sobre las 4:40 de la mañana a preguntarle que dónde estaba (...), me contestó un agente del CTI y me dijo que tenía que ir al hospital de Kennedy porque habían llevado a unos jóvenes heridos y que no sabía si mi hijo estaba allá", se lee en las páginas.

Joven que salio hacer tareas y apareció muerto Foto: Archivo particular

Pero esa no fue la única llamada de la madre a Mauricio, dice que intentó a las 10 de la noche, a las 12 y luego a la madrugada, pero que nunca encontró respuesta alguna. Entre tanto, señala el expediente, a la 1:30 de la mañana el hombre que vivía en el tercer piso de la vivienda donde estaba Mauricio, y hermano mayor de uno de los tres jóvenes con los que estaba la víctima esa noche, aseguró que escuchó ruidos extraños, algo así como una riña.



En la declaración juramentada el hombre señala que cuando bajó a ver qué estaba ocurriendo encontró a su hermano menor tirado en el piso dando vueltas y diciendo incoherencias. “Se paraba, se golpeaba, golpeaba cosas, tiraba todo al piso y volvía al suelo”, relató.

En ese instante se percató de que el piso estaba manchado de sangre y que su hermano también tenía salpicaduras de esta en los brazos. En el piso, mientras intentaba controlar lo que parecía un ataque de histeria de su hermano menor, levantó la mirada y vio el cuerpo de Mauricio tirado en piso, desnudo, boca abajo y envuelto en cobijas.

En la sala de la casa había otro sujeto que parecía estar saliendo del trance e intentó salir de la casa, estaba untado de sangre de los pies a la cabeza también. FACEBOOK

Al lado del cuerpo de Mauricio había otro joven de 17 años, investigado en el caso, según el relato; él estaba sentado en la escena del crimen, pero tampoco hablaba ni daba respuesta, solo decía: “Ñero, sáqueme del vicio”. En la sala de la casa había otro sujeto que parecía estar saliendo del trance e intentó salir de la casa, estaba untado de sangre de los pies a la cabeza también. Rompió el vidrió de la habitación donde estaba Mauricio y los de la puerta al intentar salir de la casa, pero no lo consiguió.

Relatos inconexos

Según las entrevistas a los sospechosos que se realizaron la misma noche de los hechos, ninguno eran consumidor de sustancias alucinógenas; incluso, el examen toxicológico de Mauricio arrojó que no tenía ningún tipo de sustancia en el cuerpo.

Los otros implicados sí tenían rastros de consumo de una sustancia desconocida, como lo certificaron el examen médico del hospital de Kennedy y posteriormente los informes periciales de las autoridades investigativas.



El informe de necropsia de Mauricio, emitido por el Instituto de Medicina Legal, determinó que en este caso se trató de un homicidio por asfixia mecánica, es decir, al joven lo ahorcaron presionándole cuello.



Además, lo golpearon en la cara y en la cabeza, y al parecer lo arrastraron por el lugar. Mauricio tenía las manos dentro de plásticos transparentes y que estaban amarrados con cinta gris, como si fueran guantes de boxeo. Sobre los detalles de lo que pasó esa noche no hay más que las declaraciones de dos de los señalados.

En las primeras entrevistas a los dos menores de edad que también estaban en la escena de crimen hay elementos similares: se lee en la historia clínica de uno de los jóvenes que ingresó al hospital la madrugada del 13 de abril de 2022, que hay un diagnostico Z659, que corresponde a “problemas relacionados con circunstancias psicosociales no identificadas”.

Pero dentro de la entrevista que reportan en ese mismo documento hay un elemento aún más clave. Se determinó que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, igual que su otro compañero; dice el informe consignado que ambos habrán declarado que cuando ocurrieron los hechos se encontraban “jugando a la tabla ouija y por instrucción de esta debían asesinar a uno de sus compañeros”.

La declaración de otro de los implicados, aunque también se refiere al uso de la tabla ouija esa noche, incluye además que los jóvenes habrían consumido LSD, un tipo de droga sintética que genera alucinaciones.

El implicado en este testimonio afirmó haber perdido toda noción y que no recuerda nada de lo ocurrido. “Yo veía figuras de colores; luego, a mis compañeros pegándole a la pared, y luego a Mauricio en el piso lleno de sangre (...), yo sabía que todo eso era un sueño”.

No obstante las exhaustivas labores de investigación, aún no se ha podido esclarecer el motivo que llevó a los jóvenes a asesinar a Mauricio, ni los detalles de lo que ocurrió esa noche en el segundo piso de la casa ubicada en el barrio Dindalito, en la localidad de Kennedy.



EL TIEMPO se contactó con Claudia Velázquez, madre de la víctima, quien afirmó que el proceso ha tenido muchas dilaciones y que, incluso, la audiencia acusatoria que estaba programada para ayer fue aplazada nuevamente.

Dice Velázquez que ya casi se cumplirán dos años desde la muerte de su hijo, los presuntos responsables todavía están libres y sin ninguna media restrictiva aunque Medicina Legal determinó que sí hubo un caso de homicidio.

REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO

