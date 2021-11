Bogotá, una ciudad pendiente | Voy y Vuelvo

Buena parte de los males que aquejan a Bogotá son producto de esa inveterada tendencia de querer hacer una ciudad nueva cada tanto tiempo. Alguna vez lo dije acá mismo: hay una tentación de creer que cuando se es gobierno se es también el fundador de la ciudad.



Y entonces planificamos una urbe a imagen y semejanza de nuestro propio talante: con más verde, con más infraestructura, con más gente, con menos casas, con más vías, con más bicicletas, con más edificios o sin ellos, con más fábricas o sin ellas, con más servicios, etc. Seguramente, todas con buena intención.



Pero para que esa ciudad no fuera un salpicón de caprichos sino un trazado homogéneo, acorde con su vocación, sostenible y, en todo caso, pensada para el disfrute de sus ciudadanos, era necesario ponerle orden y proyectarla hacia el futuro, sin importar su tamaño. Pues bien, para eso se crearon los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, hace ya un cuarto de siglo: para planear mejor, para aprovechar el espacio físico de la ciudad y para convivir. Y se estipuló un tiempo: los POT deben tener un alcance mínimo de 12 años. Así mismo, se dejó en manos del Concejo su aprobación.



En Bogotá siempre nos hemos quejado de que la ciudad carece de visión de futuro. Porque lo dejamos todo a medias, nunca concluimos nada, nunca terminamos una iniciativa, nunca consolidamos un proyecto común de ciudad. Eso es lo que hace grande a una urbe: la conjunción de ideas, algo que nos haga sentir orgullosos a todos y no a unos cuantos. Barranquilla tiene algo de eso, Medellín igual. Y ahí van. Curitiba, en Brasil, es el mejor ejemplo: durante más de tres décadas ha sido una ciudad ordenada porque ha tenido un proyecto de ciudad de larguísimo plazo.



Pero Bogotá es una ciudad que vive pendiente de terminar lo que se propone. Eso sí, tenemos los mejores planes maestros para todo, 16, nada menos. Y todos con excelentes diagnósticos (estamos hartos de los diagnósticos). Hay planes maestros para seguridad, movilidad, espacio público, etc. Y, sin embargo, seguimos en las mismas: TransMilenio debería tener hoy el doble de troncales, los cerros Orientales deberían tener ya reglas de juego claras para su conservación, el río Bogotá ya debería estar descontaminado, el espacio público no debería ser el caos actual. Cada plan maestro tiene, en promedio, un rezago del 50 %. ¿Y por qué pasa esto? Adriana Córdoba lo dijo hace 6 años siendo veedora distrital: cada 4 años se quiere desconocer lo planeado y lo avanzado en la ciudad.



Pero no es lo único, también planteaba ella que se trazan metas inalcanzables y sin presupuesto, se ofrecen soluciones con estudios mal planeados y esto lleva a malas decisiones de gestión. Ahora, si le añadimos el componente político, cada vez más atizado por la hoguera de la vanidad, cualquier iniciativa de ciudad corre el riesgo de sufrir un embate de tal magnitud que aleja la posibilidad de salir adelante. Pues bien, eso es lo que le pasa al POT de Bogotá. No al que se discute hoy, a todos los que se han intentado aprobar desde que nació la figura en 1997. Y el Concejo ha sido siempre el obstáculo mayor: allí se niegan porque sí o porque no o porque la campaña o porque la oposición o porque lo que sea. Nunca ha habido POT por consenso.



Y el de la alcaldesa Claudia López está a punto de correr la misma suerte, gracias, entre otras cosas, a la torpeza del secretario de Gobierno y su rifirrafe con algunos concejales, a las recusaciones y las tutelas. Van dos años de discusión, dos secretarias de Planeación, una amplia concertación en la mayoría de artículos, aportes de todos los sectores, pero el tema político vuelve y juega. Y ahí está, ‘chilingando’ entre sacarlo por decreto o hundirlo.



No se merece tal suerte, por las razones expuestas inicialmente. Es urgente y necesario que la ciudad tenga un POT concertado, ajustado a la realidad, viable, sin mezquindades, que permita ponernos al día en materia ambiental, espacios públicos, movilidad, seguridad, nuevas centralidades. ¿El de López lo consigue? ¡Pues es eso lo que debe discutirse! Nos lo merecemos los bogotanos para que Bogotá deje de ser una ciudad que vive al pendiente y se convierta, por fin, en una ciudad bien planeada y de la que nos sintamos orgullosos todos.



ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28