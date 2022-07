El extraño asesinato del notario 76 de Bogotá, José Francisco Varona, tiene a las autoridades tras la pista de algunos poderosos que pudieron haber ordenado su muerte.



Varona, de 55 años, fue ultimado con un disparo fulminante en la cabeza y tres heridas más la noche del 12 de julio en la carrera 72 # 49A - 17, frente al reconocido bar de Normandía Café Terra Bar y a unas escasas cuadras de la Notaría que él dirigía.



Asesinaron al notario Varona. Foto: City Tv

Una fuente enterada de la investigación le confirmó a EL TIEMPO que detrás de este hecho hay una hipótesis que conecta a gente muy poderosa que está involucrada en un presunto negocio que adelantaba tanto el notario Varona como su hermano Andrés Felipe, quien era comunicador social y abogado experto en temas notariales y de tierras, y que extrañamente también fue ultimado en las mismas condiciones hace tres meses, a unos pocos metros de donde cayó el Notario 76.





“Este tema toca a gente muy poderosa. En Colombia hay gente muy poderosa armadamente y económicamente. Tenía que ver con algo que estaba haciendo el notario y su hermano. ¿Por qué tenía a su hermano como consultor ahí al lado? La muerte fue por ese mismo trabajo que estaba realizando el hermano”, sostuvo la fuente.



Sin embargo, según los investigadores, la muerte de los hermanos Varona tendría muchas más coincidencias que el simple lugar del hecho. No obstante, la versión que mantiene la Policía Metropolitana de Bogotá es que se podría tratar de una retaliación en contra del funcionario por las labores que este adelantaba.



El coronel Heber Benavides, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que la muerte de Andrés Felipe se habría producido por un supuesto ajuste de cuentas sobre un negocio. Este es el mismo patrón que la fuente de este diario señaló como motivo de la muerte de Francisco Varona.

En el acta de inspección al cadáver del funcionario notarial quedó plasmada una entrevista que los investigadores habrían tratado de adelantar con los familiares de la víctima la noche de los hechos. No obstante, estos se negaron a declarar. Argumentaron que se sentían en riesgo y que, además, luego de la muerte de Andrés Felipe, en marzo de 2022, ya habían solicitado protección a la Fiscalía, que se las negó.



Aunque las coincidencias del caso parecen ser evidentes, en la misma entrevista juramentada que sostuvieron las autoridades con los familiares del occiso, estos señalaron que entre los hermanos no había ninguna conexión laboral y que los procesos jurídicos que adelantaba Andrés Felipe nada tenían que ver con el notario.



Aunque el panorama del homicidio del notario no es claro aún, la Fiscalía confirmó que la investigación por la muerte de Andrés Felipe Varona ha logrado buenos avances durante los últimos tres meses, y que a ello se sumará la del notario Varona para poder establecer el vínculo existente entre los dos crímenes y si los hermanos tenían o no una relación laboral que los pudiera vincular con poderosos delincuentes.



Por ahora, los investigadores han dicho que sobre la mesa está el testimonio de dos testigos de los hechos y los videos de las cámaras de seguridad del sector que muestran a un hombre joven, de contextura delgada, alto y vistiendo ropa negra que sería el primer sospechoso y señalado de haber asesinado al notario 76 de Bogotá.

Andrés Felipe Varona

A diferencia de la muerte del notario, las circunstancias del asesinato del abogado Andrés Felipe Varona fueron más claras. A él, dos hombres armados y con el rostro cubierto lo hallaron en su oficina de abogados, ubicada a dos cuadras de la Notaría 76. Ingresaron, lo redujeron y le dispararon en la cabeza también. Todo esto en presencia de su asistente, quien no se habría percatado de los hechos porque al parecer los delincuentes usaron un arma con silenciador.



En ese entonces, las autoridades dijeron que se pudo tratar de un intento de asalto por la forma en la que ocurrieron esos hechos. Sin embargo, los investigadores detallaron que fue un homicidio planeado y cuidado que alguien mandó a ejecutar y que podría responder a una venganza por algún proceso que el abogado habría realizado.



Pese a esto, una fuente cercana al caso le confirmó a EL TIEMPO que desde ese primer homicidio ya había elementos que indicaban que se trataba de un aviso de advertencia sobre los manejos que los hermanos Varona le estarían dando a un negocio que juntos estaban adelantando.

Homicidios en Engativá

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, la localidad de Engativá es una de las localidades que ha presentado una variación en términos de homicidios más preocupantes. Según las cifras, al cierre del primer semestre, Engativá sumó 27 asesinatos, cuatro más que para el mismo periodo del 2021. Esta cifra quiere decir que allí esta modalidad delictiva ha tenido un incremento de 17,4 %.



En la UPZ Santa Cecilia, donde fueron ultimados los hermanos Varona, en lo que va del año se han registrado tres homicidios, dos de ellos corresponden a José Francisco y Andrés Felipe. Por otro lado, las UPZ Minuto de Dios, Engativá y Garcés Navas son las tres con más homicidios en toda la localidad, al reportar una cifra de seis cada una de ellas.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ