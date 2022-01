Este lunes se llevó a cabo un nuevo Puesto de Mando Unificado en donde se definieron las acciones que se tomarán en los próximos días para garantizar el retorno de las comunidades indígenas, asentadas desde el 29 de septiembre del 2021 en el parque Nacional.



La reunión, pactada desde el pasado viernes, tuvo lugar en el salón Gonzalo Jiménez de Quesada de la alcaldía de Bogotá y contó con la participación del Distrito, el Gobierno Nacional y el Ministerio Público.



En este encuentro, la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, junto con otras entidades distritales y nacionales, socializaron el plan de manejo y caracterización con el que se busca llegar a acuerdo para que los emberás Chamí, Dobidá y Katio, que están en situación de vulnerabilidad en la capital, “puedan volver a sus territorios de manera voluntaria”.



“Esta semana se hará una caracterización en la Unidad de Protección Integral (UPI) de la Florida y en el parque Nacional. La idea es recolectar toda la información que la nación necesita para facilitar el proceso de retorno, además de tener un panorama más claro en materia de vacunación contra el covid-19”, dijo Vladimir Rodríguez, alto consejero de paz de Bogotá.



EL TIEMPO habló con Leonival Campo, autoridad mayor de los emberá katío, quien señaló que aún no tienen claridad sobre este proceso. “La semana pasada un grupo habló con el doctor Vladimir y él dijo que se iba a levantar la caracterización, pero todavía no sabemos las fechas y cómo se va a realizar. De nuestra parte estamos abiertos a este proceso”, dijo.



Se espera que dicha caracterización comience hoy, y con ella, buscarán saber cuántos indígenas están asentados en cada espacio y cuántos están en condiciones de viajar.



“En caso de que algunas personas no quieran retornar, recordemos que el Distrito dispone de la oferta social para las personas que han sufrido un hecho en el marco del conflicto armado”, explicaron desde la Alta Consejería.



Para el lunes 7 de febrero el Ministerio del Interior convocó otro encuentro, en el que estarán presentes las autoridades de los cabildos, entes territoriales de Risaralda y Chocó, la Unidad para las Víctimas y el Distrito. En esta reunión se establecerá el plan de retornos y cronogramas.



REDACCIÓN BOGOTÁ