A partir del próximo martes 10 de enero, la circulación de vehículos particulares en Bogotá será por grupos de cinco dígitos. Según el último número de la placa la restricción será en días pares o impares. La medida regirá en el mismo horario que el actual, de 6 de la mañana a 9 de la noche, y ya no rotará cada cuatro meses, como se había planteado en un principio.



“Aplazamos la rotación del pico y placa porque escuchamos a la ciudadanía, a las personas que nos decían: ‘Mire, ¿por qué no revisan la medida?'".

El decreto 003 del 6 de enero de 2022, publicado en exclusiva ayer por EL TIEMPO, indica que durante el 2023 en los días pares la restricción será para los vehículos particulares cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5, y en los días impares los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.



Cabe mencionar que entre el 10 y el 17 de enero, en caso de infracción al nuevo pico y placa, las autoridades de tránsito impondrán sanciones pedagógicas. Después, el incumplimiento de la medida llevará a la imposición de la sanción C14 “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito Terrestre.



La multa por infringir la norma tiene un costo de 522.900 pesos. Además, el vehículo será inmovilizado y se agregarán los costos correspondientes a patios y grúas.



Este viernes, la alcaldesa (e), Edna Bonilla, y la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, confirmaron que el pico y placa ya no rotará las placas cada cuatro meses, como se había planteado en primera instancia. No obstante, la misma norma indica que se puede rotar con aviso previo de 10 días a la ciudadanía. Este es un ítem que han tenido los decretos anteriores.



“La Administración Distrital periódicamente y de acuerdo a los estudios que elabore la Secretaría Distrital de Movilidad podrá establecer la rotación aplicable para la restricción de circulación. En este caso, el referido acto administrativo deberá ser publicado con mínimo 10 días calendario de antelación a la entrada en vigencia del cambio, para su correcta divulgación y apropiación por parte de la ciudadanía”, dice el artículo 2.

Sin rotación a los 4 meses



Respecto al aplazamiento de está medida Bonilla dijo que la decisión se tomó porque habían escuchado a la ciudadanía. “Aplazamos la rotación del pico y placa porque escuchamos a la ciudadanía, a las personas que nos decían ‘mire por qué no revisan la medida paulatinamente’, entonces tenemos una serie de indicadores que nos van a ir diciendo si la medida está funcionando, y si está funcionando, la dejamos así, si no funciona, nos toca hacer ajustes”, le dijo ayer la alcaldesa encargada a este diario.



Es importante mencionar que cuando se anunció el esquema de pico y placa que regirá durante el 2023 y planteo la posibilidad de rotar las placas cada cuatro meses, algunos expertos le dijeron a EL TIEMPO que esta era una medida que buscaba contrarrestar la compra de segundos y terceros carros.



El decreto también se refiere al pico y placa regional, mediante el cual se restringe la circulación de vehículos particulares de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo.



Aplica para los días de retorno en los puentes festivos en nueve corredores viales, ellos son: autopista Norte, autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá, vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. Entre las 12 del día y las 4 de la tarde tendrán restricción en esos accesos a la ciudad los vehículos cuyo último dígito de la placa sea impar, y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche los terminados en placa par. Antes de las 12 del día y después de las 8 de la noche no habrá restricción.

Pico y placa solidario



Como ya lo habían anunciado, la medida del carro compartido (mínimo por tres ocupantes, incluido el conductor) quedará eliminada a partir del 10 de nero, sin embargo, el pico y placa solidario se mantendrá, pero con nuevas tarifas.



Según informó la alcaldesa (e.) ayer en una rueda de prensa, la eliminación de la excepción del carro compartido se debe a que en una encuesta a la ciudadanía el 53 por ciento consideró que no le gusta esta opción. Pero también porque esta posibilidad estaba siendo utilizada para circular sin un mínimo de ocupantes.



Así las cosas, el permiso para transitar en Pico y placa solidario por un día costará 58.178 pesos; mensuales, 464.974 pesos mensual y 2’325.095 pesos semestral.

Las excepciones



Además, del Pico y placa solidario habrá excepciones para los siguientes vehículos: eléctricos y de cero emisiones contaminantes; de servicio diplomático o consular; caravana presidencial; carrozas fúnebres; de organismos de seguridad del Estado; de emergencia; vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad; de empresas de servicios públicos domiciliarios; los destinados al control del tráfico y grúas; los de control de emisiones y vertimientos.



También, para las motocicletas, los vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección; los de medios de comunicación; los de autoridades judiciales; los automores de transporte escolar; los destinados a enseñanza automovilística, y los híbridos, cuya motorización, sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.



REDACCIÓN BOGOTÁ.