Las claves del diseño urbano para hacer ciudadanos felices

Pensar en la felicidad de quienes habitan las ciudades es una tema clave, según explicó la diseñadora urbana Claudia Carol. ¿La razón? Hoy, 55 de cada 100 personas viven en uno de estos centros poblados, y, según cálculos de Naciones Unidas, para el 2050 serán 68 de cada 100 en el mundo.

El hecho de que una persona interactúe o no con la naturaleza afecta la percepción de felicidad y el nivel de estrés que presenta. Que tenga espacios para caminar o no, o que pueda usar bicicleta en vez de un vehículo motorizado son solo algunos de los factores que influyen en que se sienta cómodo en la ciudad.



Por eso, Claudia Carol, líder mundial de ciudades y comunidades de la empresa de diseño y arquitectura Gensler, y quien además ha ganado premios del Instituto Estadounidense de Arquitectura y la Asociación Estadounidense de Planificación, explicó cuál es el modelo de trabajo que ha implementado en diversos proyectos alrededor del mundo.

Lo primero, según la experta, es que las ciudades deben brindar espacios para la integración de las comunidades. “La exclusión social puede matar más gente que la obesidad”, señaló.



La felicidad, asegura, no solo reside en el estado de ánimo de los habitantes, sino en su condición de salud, en cuán integrado se siente a su comunidad y en cómo se tejen estas relaciones, es decir, su convivencia.



En Latinoamérica, el crecimiento acelerado de las ciudades y la falta de planificación han sometido a sus habitantes a dinámicas de alto estrés (ver recuadro anexo).

“El diseño urbano, si bien no va a solucionar todos los problemas de estos territorios, ayuda a hacer ciudadanos más felices”, recordó la mujer.

¿Y cómo hacerlo?

En Ciudad de Guatemala, por ejemplo, Claudia Carol y Ana Luisa Alfaro comentan que Gensler llegó a una de las zonas más deprimidas –cuyo nombre mantienen en confidencialidad, pues el proyecto se está gestando–.



Lo que se sabe es que es un sector de viviendas de personas de escasos recursos. Su primera labor fue entrevistar a los habitantes porque allí se busca hacer un proyecto de renovación urbana. “De entrada, lo que nos dijeron es que en su ciudad no tenían espacios verdes”, recordó Ana Luisa Alfaro.



Por eso realizaron talleres para incluirlos dentro del proyecto. Entrevistas, jornadas de pintura, cartografías y cuestionarios sobre cuáles usos y cuáles no se debían priorizar en la zona. Conclusión: los ciudadanos pedían a gritos espacios verdes para conectarse con la naturaleza.



Por su parte, Claudia Carol, expuso que si bien en los proyectos no se puede incluir el 100 por ciento de lo que las personas quieren, sí es necesario mostrarse presto a escucharlos. De eso depende el éxito de un diseño urbano que transforme las vidas.

Otro de los proyectos que están desarrollando es el Plan Maestro para renovar un deprimido sector del sur de Los Ángeles (California, EE. UU) que fue abandonado por diferentes factores económicos y sociales.



Está ubicado cerca del hospital Martin Luther King, que hace unos años fue reabierto y ello significó una oportunidad de reactivación de este sector, que cuenta con tierras subutilizadas.



Allí lo que se proyecta es la creación de zonas verdes y ciclorrutas, acompañadas de otras edificaciones, para promover la actividad física y convertir ese punto en un referente para combatir la obesidad y la diabetes. Es decir, crear una comunidad enfocada en el bienestar y la salud.



Ambas expertas insisten en que el desarrollo urbano puede darse densificando las ciudades. “Diseñar edificaciones altas para ceder espacio a las zonas verdes y a la recreación es clave a la hora de mejorar la calidad de vida de los habitantes”, indicaron.

Cómo está Bogotá

Tanto Claudia Carol como Ana Luisa Alfaro, a quienes entrevistó EL TIEMPO en medio del primer Congreso Latinoamericano de Sostenibilidad, Ecología y Evolución (SEE), el cual tuvo lugar en Costa Rica, expusieron que la capital colombiana presenta avances en materia de espacios para mejorar la calidad de vida.



“La ciclovía, sin duda, es uno de esos referentes a nivel mundial; les da cabida a los peatones y permite que la gente haga ejercicio. A la vez hay que seguir extendiendo la red de ciclorrutas”, señaló Claudia Carol.



En cuanto a las ciudades para los peatones, expusieron que deben impulsarse iniciativas para volcarlas hacia esta tendencia.



“La gente camina siempre, y lo hace por diversas razones. Bien sea por necesidad, porque es más económico o porque no hay transporte público de calidad. Lo que hay que garantizar es que tengan espacios para hacerlo, buenos andenes, zonas transitables, entre otras facilidades”, explicó Ana Luisa Alfaro.



Lo clave allí es que estos pasos cuenten en las noches con buena iluminación, además de las debidas condiciones de protección y señalización, lo que apunta a mejorar la convivencia con otros actores viales.

Por qué se van a los centros urbanos

Entre las razones que llevan a millones de habitantes en el mundo a trasladarse de zonas rurales a urbanas, las expertas destacan la búsqueda de mejores oportunidades laborales, emprender proyectos, vivir en comunidades más diversas o, simplemente, divertirse.



Este año, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas reveló un estudio según el cual para el 2050, el 68 por ciento de la población vivirá en áreas urbanas, un proceso que se gestará más rápido en los países de ingresos bajos y medios.



En la actualidad hay 4.200 millones de habitantes, mientras que en 1950 eran 751 millones, estima este departamento. La tendencia al crecimiento poblacional seguirá, y continentes como Asia y África concentrarán la mayor parte de este proceso.



De otro lado, el informe sostiene que no serán las megaciudades (las 43 que tienen más de 10 millones de habitantes en el mundo) las que liderarán el proceso, sino aquellas con menos de un millón. De ahí la necesidad de prestar atención al llamado ‘urbanismo sostenible’ y la planeación de los centros urbanos.





