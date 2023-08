En la tarde de hoy se llevo a cabo el primer encuentro entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en el que discutieron los temas más importantes que aquejan a la ciudad y que afectan la calidad de vida de los bogotanos, según el último informe de Bogotá Cómo Vamos.



La seguridad, la movilidad, que incluye metro, TransMilenio y Corredor Verde, la salud y la educación fueron los puntos más álgidos del debate en el que los candidatos no solo sentaron una posición frente a los proyectos que ya avanzan en la capital sino que dejaron en claro con cuales sí seguirán y cuales se quedarán en el camino.



Rodrigo Lara

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El candidato independiente Rodrigo Lara cuestionó fuertemente que Bogotá hoy tenga menos policías que en 2016 y señaló que tanto Molano como Vargas, ayudaron que se consolidaran los grupos de delincuencia organizada en la ciudad. Propone aplicar la ley 2000 de 2019 que él impulsó y que busca liberar los entornos escolares y los parques de la criminalidad porque, según él, “donde hay droga hay gibaros, narcotraficantes y asesinos”. Le dice no a la policía local de la alcaldesa López porque requiere de una modificación constitucional y de cambiar el Código de Policía.



Por el lado de la movilidad, Lara calificó de “esperpento urbanistico” al Corredor Verde y aseguró que de ganar “haré todo lo posible para tumbar el contrato si eso queda adjudicado”. Continuará con el metro como está contratado y no traerá más TransMilenios a la ciudad.

Diego Molano

Diego Molano FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno

Tiene tres puntos clave dentro de sus propuestas: no al Corredor Verde en la carrea séptima, y en cambio sí al Regiotram del Norte, no a la policía local y sí a un aumento de pie de fuerza para instalar CAI en las estaciones y portales de TransMilenio. Cuestiona fuertemente el proyecto “pagar para no matar” del Gobierno y asegura que “mientras el Presidente le pague a los delincuentes por no matar, conmigo no cuenta”. En cambio, propone la construcción de una megacárcel donde sean recluidos los delincuentes que hoy están quedando el libertad. “Los venezolanos que delincan los encerramos y los deportamos”, afirmó.

En materia de educación explicó que tendrá tres puntos clave: lograr la cobertura de educación de la primera infancia para que pase del 70 al 100 %. Aumentar la jornada escolar y que sea completa y tener la Universidad Metropolitana Digital.

Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar Foto: Archivo EL TIEMPO

Explicó que hará todo lo posible por mejorar los trazados de la primera línea del metro de Bogotá, pero que de no ser así continuará con la obra como esta diseñada.

Le dice no a más a las troncales de TransMilenio y asegura que el Corredor Verde es un “exabrupto financiero”, dado que cuando se tenga la totalidad de opciones de movilidad en la ciudad, el flujo de pasajeros en ese sistema será muy poco y no se podrán financiar los casi 3 billones de pesos.



Para Bolívar, la seguridad y la educación van de la mano y propone para 2038 lograr la primera generación de bachilleres totalmente bilingües y con una carrera técnica, pues, según él, “un joven que hable dos idiomas y tenga una profesión no sale a matar”. Respecto a la policía local también dijo “rotundamente no” porque cree que la policía “debe tener el monopolio desde lo nacional”.

Jorge Luis Vargas

El general (r) Jorge Luis Vargas se lanzó a la alcaldía Foto: Sergio Ángel

Uno de los puntos más relevantes de la candidatura del general es la oposición al Corredor Verde, sobre el que señaló que no construiría de ser elegido. “Invito a todos los candidatos a pedirle a la alcaldesa que pare la licitación”.



Respecto de la seguridad señaló que la clave es aumentar el pie de fuerza y tener entornos escolares seguros, tecnología en las estaciones de TransMilenio, como lectores biometrícos y puertas altas. Dice que no está de acuerdo con el modelo de policía local y propone crear un cuerpo especializado que apoye las labores de la Metropolitana, pero que la libere de la atención a las contravenciones. En salud y educación fue enfático en que no va a proponer más “sino a terminar lo que ya se está haciendo y volverlo eficiente”. Afirma que es importante ampliar la jornada escolar e insertar programas en ciencia, tecnología y matemáticas.

Jorge Enrique Robledo

Robledo Foto: Jaime Moreno

El candidato se sumó a la ola de aspirantes que le dice no al Corredor Verde. “Eso es un TransMilenio al que le ponen arbolitos”. Según Robledo, el gran problema es que este sistema de buses no cabe en séptima y eso generaría que se “destruya la 11”. Pidió que se frene la licitación porque “la información técnica está incompleta”.

Le dice no a más troncales de TransMilenio y sí a la continuación del metro como ya está contratado. En materia de seguridad dice que es necesario aumentar el número de policías y agregarles capacidades tecnológicas. Afirma que “es inaceptable que tengamos tres policías cuidando una casa de alguien notable”.Le dice no a la policía local y que hay que mejorar las condiciones de bienestar de los que ya hay. En educación, se unió a la corriente de alargar la jornada escolar y asegurar el ingreso al jardín de los niños de estratos más bajos. ​

Juan Daniel Oviedo

Oviedo se ha desempeñado como profesor asociado en la U. del Rosario. Foto: Sebastián Jaramillo

Dice que en su administración el metro continuará su curso como está y que no habrá más TransMilenio. “Nunca antes hubo una primera línea de metro que fuera factible financieramente”.

Le dice sí al Corredor Verde, pero señala que se deben hacer ajustes para que la “interoperabilidad” con el resto de sistemas sea efectiva y que los planes de mitigación vehicular deben ser ajustados para evitar el colapso de la ciudad, ante tantos frentes de obra.

Por el lado de la seguridad, le apuesta a la “reconciliación” como forma de recuperar la autoridad de la Policía. Dice que hay que poner a dialogar a los uniformados con los jóvenes para resolver los problemas que surgieron en el estallido social. “Eso será lo único que nos va a permitir tener legitimidad”. En educación, dice que habrá jornada única para todos y que hay que implementar la tecnología en las aulas.

Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Señaló que Bogotá necesita el metro que está en construcción y que de la “elección del 29 de octubre depende que ese proyecto avance”.



En su administración, dice, continuará la megraobra y mejorará TransMilenio que, según él, “es un sistema que necesita Bogotá pero que no está funcionando bien”. Al Corredor Verde le dice sí, pero con ajustes, pues considera que es una alternativa para conectar a las personas que viven en el norte. “Ese proyecto adaptado puede funcionar”.

Afirma que la política de seguridad “ha sido un fracaso” y que hay que cambiar el enfoque y atacar a la cadena delincuencial aumentando capacidades operativas y la inteligencia. Invertirá en la rama judicial, así como se ha invertido en la Policía. Señala que el sistema educativo debe estar preparado para afrontar la salud mental y ser un modelo que permita al niño ser feliz y prepararse.

