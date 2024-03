Estas son las cinco zonas de Bogotá donde más se disparó el consumo de agua este año

Mientras llega el fin del fenómeno de El Niño, los ciudadanos tendrán la responsabilidad de atender los llamados pedagógicos que han venido haciendo la Alcaldía y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) los últimos días, sobre todo, desde que se advirtió que, según el registro de los tres sistemas que abastecen de agua a Bogotá y municipios vecinos, el nivel de llenado en el sistema Agregado Norte (con los embalses de Sisga, Neusa y Tominé) se encuentra en 57,30 por ciento; el Agregado Sur (La Regadera y Chisacá), en 59,74 por ciento, y el sistema Chingaza (Chuza y San Rafael), en 22,75 por ciento.



Eso quiere decir que, si bien no hay un riesgo inminente de sufrir un desabastecimiento del preciado líquido, es mejor prevenir que lamentar. “Pilas con El Niño, con el agua no se juega. Pedimos un uso responsable y racional del agua, pues la última información que tenemos es que este año estamos consumiendo, al día, más de 86 millones litros de agua adicionales, comparado con el año anterior”, dijo Natasha Avendaño, gerente del Acueducto.

Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Por ahora, las acciones del Distrito van encaminadas hacia lo pedagógico porque la idea es no tener que llegar a medidas restrictivas de otras épocas de la historia de Bogotá.



“Bañémonos en máximo cinco minutos, midámonos con una canción, con la alarma del celular, tengamos cuidado al regar los jardines, lavar andenes o carros con manguera, si nos lavamos los dientes, cerremos las llaves. Así garantizamos el no desperdicio”, agregó la funcionaria, quien también hizo un llamado al sector industrial para que se sume a esta campaña de ahorro.

Ellos, dice Avendaño, deben supervisar la revisión de las tuberías de sus empresas, verificar que no tengan filtraciones y hacer campañas con sus colaboradores para que no desperdicien el líquido.

Según mediciones del Acueducto, este año el volumen del consumo de agua aumentó en algunos sectores Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Las aguas grises, o las aguas de reúso deben ser utilizadas para el regado o para el aseo de las zonas comunes”. Tan en serio va el llamado que sacaron un listado de los barrios que más estarían aumentando sus consumos de agua.



Los barrios al tablero



Según mediciones del Acueducto, este año el volumen del consumo de agua aumentó en algunos sectores hidráulicos de la ciudad. Los expertos aseveran esto, ya que tuvieron que distribuir a sus usuarios 86 millones de litros de agua adicionales por día en comparación con 2023.

“Los técnicos determinaron, con las mediciones realizadas en los macromedidores instalados en la ciudad, que el mayor volumen de consumo de agua en el sector residencial se concentra en cinco zonas ubicadas en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Suba, Engativá, Tunjuelito y Kennedy”, y con mayor énfasis en algunos barrios, tal como se evidencia en la infografía.



En promedio, las personas de estas cinco zonas consumían 134 litros por habitante al día. Sin embargo, en 2024, en el sector ubicado entre Cedritos, el Country Club y Santa Bárbara Occidental, en enero se consumieron alrededor de 191 litros por ciudadano.



Lo mismo ocurrió con el sector que comprende el barrio Carvajal, la Escuela General Santander y el parque el Tunal, que registró un consumo promedio de 190 litros por persona.



A estas dos zonas le siguen el sector entre Niza Sur, El Batán, La Castellana (152 litros por día); los barrios Villa del Prado, San José de Bavaria, Mazurén (151 litros) y el sector del Jardín Botánico, las Ferias Occidental, Las Ferias y La Estrada (145 litros).

Embalses Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Las mediciones del volumen de agua consumida en lo corrido de 2024 también permitieron concluir que el aumento se está presentando, especialmente, en barrios de estrato 3, 4 y 5.

¿En qué se gasta?



Con base en el consumo mensual de una familia promedio de cuatro personas, el Acueducto determinó que el 58 por ciento del agua que se gasta se usa en actividades relacionadas con el aseo personal. Es decir, los residentes de Bogotá suelen gastar mucha agua en su ducha diaria.

En eso, una familia emplea 6.910 litros de agua al mes FACEBOOK

TWITTER

También desperdician el líquido cuando se lavan los dientes o se afeitan. “En eso, una familia emplea 6.910 litros de agua al mes”, dice el análisis de cifras de la entidad.



Una segunda categoría de uso que demanda el 23 por ciento de consumo, explican, se da en la cocina. En preparar alimentos, lavar verduras y limpiar los utensilios. “En eso los bogotanos emplean 2.770 litros de agua al mes”.

En el inodoro, los usuarios usan 10 por ciento del agua. Al menos 1.200 litros de agua al mes se descargan por los sanitarios de una vivienda. Además, el 7 por ciento del agua empleada en un hogar se va en el lavado de la ropa, algo así como 790 litros al mes, y en la limpieza de la vivienda, el 2 por ciento, cerca de 220 litros de agua.

¿Y los embalses?

Según el registro de los tres sistemas que abastecen de agua a Bogotá y municipios vecinos, el nivel de llenado en el sistema norte se encuentra en 57,30 por ciento; el sistema sur, en 59,74 por ciento, y el sistema Chingaza, en 22,75 por ciento.

El Acueducto mantiene su esquema de distribución y de monitoreo establecidos para garantizar el suministro durante la actual temporada del fenómeno de El Niño. “Sin embargo, reiteramos el uso responsable del agua ante la disminución de los niveles de los embalses”.

El Acueducto adelanta maniobras operacionales para mantener estable el suministro Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El Acueducto adelanta maniobras operacionales para mantener estable el suministro desde sus plantas de tratamiento y garantizar que la ciudad cuente con agua en los próximos meses.

¿De dónde viene el agua?



La primera fuente de agua para Bogotá es el páramo de Chingaza, ubicado en la cordillera Oriental de los Andes. Este hace parte de siete municipios de Cundinamarca: Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá y Medina; y cuatro del Meta: San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral. De allí viene cerca del 80 por ciento del agua que consumen los habitantes de la capital y de otras poblaciones de la Sabana como Soacha, Mosquera y Madrid.

La segunda fuente hídrica es el páramo de Sumapaz, ubicado al sur de Bogotá y que hace parte de los departamentos del Meta, Huila y Cundinamarca. De allí proviene un estimado del 5 por ciento del agua que día a día llega a nuestras casas.

Por último está el Complejo Guerrero, de donde viene el 15 por ciento del agua a Bogotá. Este es un sistema de páramos del norte de Cundinamarca en el que se encuentran los páramos Napa, Alto y Guargua, y la laguna Verde.

Así puede ahorrar agua

- Un inodoro eficiente de nueva generación consume 4,8 litros en cada descarga. Pero si es de modelo antiguo, puede llegar a descargar entre 6 y 16 litros. Instale aparatos más eficientes.



- Son muy comunes las fugas de agua en los inodoros. Si usted ve movimiento, así sea leve, en el agua, cuando esta debería estar quieta, o escucha un sonido o el agua corre, hay una fuga. Repárela de inmediato.



- Un grifo abierto puede consumir hasta 12 litros de agua por minuto. Evite los goteos. Corrija las fugas.



- Cierre la llave mientras se enjabona el cuerpo, se aplica el champú, se cepilla los dientes o se afeita. O en la cocina, mientras enjabona los platos y las ollas.



- No riegue jardines ni lave carros con manguera y no abra completamente el grifo. Use el agua con moderación.

