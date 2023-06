Durante tres días, Bogotá fue sede del evento internacional líder en ciudades inteligentes Smart City Expo, en el cual se expusieron los problemas que enfrentan muchas urbes en el mundo y se plantearon posibles soluciones, basadas en la tecnología, el urbanismo, la sostenibilidad y el cuidado.

El certamen, realizado en Corferias, contó con más de 11.000 visitantes, entre nacionales e internacionales, quienes participaron en las plenarias lideradas por 120 expertos procedentes de 20 países, como Chile, Suecia, el Reino Unido, México, Ecuador, Paraguay, Uruguay, España y Estados Unidos, entre otros.



En efecto, a la feria asistieron conferencistas que son referentes mundiales, entre ellos Charles Landry, consultor y conferencista internacional fundador del think tank Comedia, quien participó en la charla ‘La ciudad innovadora: Reevaluada’, y Carlos Moreno, reconocido urbanista y científico, que hizo parte del panel que cerró este evento ‘Rediseñando la vida urbana: la ciudad de la proximidad’.



También estuvo Daniela Chacón Arias, directora ejecutiva de Fundación Tandem y coordinadora de Quito Cómo Vamos. Chacón es reconocida por liderar temas de inclusión y en su paso por Smart City Expo Bogotá habló sobre ‘Hacia una movilidad incluyente y equitativa: repensar el equilibrio de los modos de transporte en las ciudades’.

El viernes, en el cierre del evento, Ricard Zapatero, CEO de Fira Barcelona International, dijo: “Bogotá se suma a ciudades como Barcelona, Shanghái o Nueva York, las cuales están marcando la sensibilidad sobre los proyectos de las ciudades inteligentes”.

Zapatero no dudó en calificar el evento de la capital colombiana como uno de los mejores que se ha realizado, y dijo: “Realizamos más de 400 citas en la rueda de negocio y recibimos 4.000 visitantes de administraciones de todo el país; además, asistió público procedente de 35 países”.



En esta edición del Smart City los visitantes pudieron recorrer una muestra comercial de más de 80 expositores, aliados y entidades colaboradoras. Estos contaron con el espacio ‘zona Ágora’, en el que compartieron proyectos innovadores, experiencias y dieron a conocer productos e iniciativas que ofrecen una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.



La Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación (DCTIB), ETB, Ágata, Atenea, HikVision, Infomedia, Celsa, Inteia, Varon, Silvanis, Esri Colombia, Xertica, Fortinet y NEC fueron algunas de las empresas que hicieron parte de esta muestra de desarrollos y servicios que contribuyen a que las ciudades se encaminen a ser inteligentes.



Cabe destacar que en el marco de esta feria tuvieron espacio eventos desarrollados por entidades públicas y privadas, entre estos se destacaron el Festival de Innovación Pública de Bogotá, el cual fue organizado para el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá-Ibo, el cual reunió a más de 20 expertos nacionales e internacionales en materia de innovación pública, govtech, innovación basada en tecnología, ciencias del comportamiento, pensamiento sistémico, interoperabilidad y datos.



También se llevó a cabo el Premio a iniciativas de ciudades inteligentes e innovadoras 2023 (ICII). Se premió el liderazgo de la innovación, las cinco inteligencias del territorio y una categoría especial a cargo de la ETB. Y participaron cinco países de América Latina.

Cabe mencionar que Fira Barcelona, Corferias, la Alcaldía, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio y la ETB se unieron para poder hacer realidad esta primera edición del Smart City en Bogotá.

Rediseño de las ciuades

El panel de cierre, ‘Rediseñando la vida urbana: la ciudad de la proximidad’, fue uno de los que más llenaron el auditorio, pues allí participaron personalidades reconocidas a nivel internacional como Carlos Moreno, el francocolombiano conocido por las ciudades de 15 minutos.



Durante el debate, se planteó que para crear ciudades inteligentes no solo se necesita tecnología, sino descentralización. Reconstruir calidad de vida en los diferentes puntos de la ciudad o del territorio. No obstante, expertos estuvieron de acuerdo con que ningún gobernante romperá en 4 años de gobierno con las brechas que aún existen, y que por eso es necesario darle continuidad con transparencia a lo que se empieza, y que tanto el sector público como el privado y los ciudadanos deben encargarse de descentralizar.



Allí, Moreno planteo que para mejorar la calidad de vida de las personas es necesario rediseñar los lugares y descentralizados para ofrecer servicios básicos que permitan desaturar la ciudad, disminuir los desplazamientos obligados y reducir la dependencia del vehículo automotor.

Liderazgo en la gestión pública



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; Micaela Sánchez, secretaria de Innovación Pública de la jefatura de gabinete de ministros de Argentina, y Nohora Mercado, viceministra de Transformación Digital, debatieron sobre lo importante que es el liderazgo de los gobiernos en la transformación de territorios inteligentes. Allí concluyeron que no es posible lograr innovación si no hay inclusión social, por eso indicaron que el reto está en eliminar las brechas digitales que hay en la ruralidad de los diferentes territorios, la transparencia y poner en primer lugar a los ciudadanos. López aseguró que el mayor desafío en Colombia es la política y ponerse de acuerdo en los propósitos de ciudad de largo y mediano plazo, pero sobre todo llegar a acuerdos.



También afirmaron que uno de los mayores retos a nivel nacional es la ciberseguridad para poder proteger los datos que a diario se generan y que estos sean utilizados de la mejor manera.

Tecnología para las ciudades más seguras

Expertos debatieron sobre la importancia de la seguridad pública como factor fundamental para valorar la calidad de vida en las ciudades. Durante el evento, varios de ellos llegaron a la conclusión de que las transformaciones tecnológicas en diferentes ámbitos de las ciudades inteligentes han permitido mejorar el bienestar de las personas que habitan en las grandes urbes.



Se explicó la importancia de que para la seguridad en las ciudades se implementen equipos de videovigilancia inteligente, la analítica de datos, el reconocimiento facial, los sensores IoT y la gestión eficiente de emergencias. Los expertos presentaron casos de estudio de ciudades que han implementado exitosamente estas tecnologías, resaltando los beneficios en términos de prevención del delito, respuesta rápida a incidentes y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Uno de los expositores que ofrecieron este tipo de soluciones fue NEC Corporation, que ya ha tenido éxito en ciudades de Argentina y Chile.



De igual manera, los expertos resaltaron la relevancia de la participación ciudadana en la construcción de ciudades más seguras. Se presentaron ejemplos de programas comunitarios que fomentan la colaboración entre residentes, empresas y autoridades locales para detectar y prevenir delitos, fortaleciendo así el tejido social y la confianza en la comunidad. No obstante los avances en la implementación de tecnologías para ciudades seguras en Bogotá, se identificó un desafío importante relacionado con la seguridad jurídica para los operadores y tomadores de decisiones. Algunos de los ponentes alertaron de que la interpretación incorrecta de las normativas legales puede obstaculizar la implementación de tecnologías en las ciudades.

Territorios que cuidan a su gente

Las panelistas Ana Güezmes García, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); Soraya Montoya González, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha; Margarita Henao Cabrera, CEO de Daviplata, plantearon que las ciudades inteligentes deben crear innovaciones sociales que respondan a las necesidades de quienes más lo necesitan, las mujeres, las niñas, los niños, las personas mayores.



Algunas de los desafíos que plantearon para los gobiernos en medio de la construcción de ciudades inteligentes fueron: saldar la deuda social para que quienes habitan las ciudades y los territorios tengan mejor calidad de vida en términos de cuidado.

La urgencia de implementar innovaciones sociales enfocadas en reducir, reconocer y redistribuir los trabajos de cuidado no remunerados, que por lo general son realizados por las mujeres.



De igual manera, se resaltó que si los avances tecnológicos no cuidan a las personas y responden a sus necesidades, no sirven de nada.



Uno de los llamados que más sorprendieron fue el que hizo Soraya Montoya, quien resaltó la importancia de que la sociedad idee estrategias para cuidar, especialmente, a las personas mayores porque ellas también son parte del futuro; por eso hizo un llamado a pensar en cómo, desde los sectores público y privado, van a responder al envejecimiento de la sociedad.



En medio de este conversatorio, las Manzanas del Cuidado de Bogotá se destacaron, ya que han logrado que las necesidades del 61 por ciento de la población puedan dedicarse tiempo a sí mismos y acceder a servicios gratuitos.

Distritos de innovación



Panelistas como Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico; Oriol Balaguer, consultor internacional para Latinoamérica de la firma Nearco; Emma Grün Lorío, líder regional de Ciudades y Diseño Urbano en la firma Gensler Latinoamérica, y Natalia Arias, gerente de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá, conversaron sobre la importancia de la creación de distritos y campus de innovación para ciudades inteligentes.



En la conversación se resaltó la capacidad de los campus de innovación para generar dinámicas de renovación, recualificación y de desarrollo económico.



El Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, en el que actualmente está trabajando el Distrito, se destacó como la apuesta más ambiciosa de la capital para articular y consolidar el ecosistema de emprendimiento de alto impacto e innovación de la región. Se espera que en 2026 esté listo.



Algunas de las conclusiones de los ponentes fueron que los campus de innovación son el motor para el crecimiento económico, por eso plantearon que el reto para hacerlos realidad es combinar personas, gobiernos, asociaciones y espacios.



También se destacó el caso de éxito de Barcelona (España) con su campus de innovación, construido hace 20 años y que en la actualidad es un referente a nivel mundial, ya que al día de hoy se renovaron más de 1,5 millones de metros cuadrados, generó más de 50.000 empleos y atrajo a más de 7.000 empresas. “Se trata de hacerlo bien, sin partidos políticos; que el Distrito, la Nación, sector público y privado se suban en el mismo tren y puedan sacar adelante el proyecto”, aseguró Oriol Balaguer con respecto a la construcción de campus y distritos de innovación.

