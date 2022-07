Luego de dos graves atentados que conmocionaron a Ciudad Bolívar, en abril de este año, y en general a toda la capital del país, la Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de aplicar un paquete de medidas de seguridad restrictivas para reducir el riesgo de atentados y crímenes en la ciudad. Entre ellas, restringir el viaje de parrillero hombre entre jueves y domingo desde las 7 de la noche y hasta las 4 de la mañana.



Este jueves, día en el que finalizaría la medida tres meses después de su expedición, la Alcaldía emitió un nuevo decreto (270) que la extiende hasta la medianoche del 21 de diciembre de 2022, es decir, seis meses más.



El argumento sobre el que se sostiene la nueva decisión tiene que ver con un informe presentado por la Secretaría de Seguridad en el que se revelan las cifras del impacto positivo que tuvo la restricción en el primer trimestre de aplicación.



Por ejemplo, el documento detalló que pasados dos meses de la expedición del decreto 119 los homicidios en Bogotá tuvieron una reducción de 3,61 por ciento, comparado con los dos meses anteriores a la formulación de la medida; el hurto a comercio bajó 22,41, el hurto a personas cayó 15,31 y el robo de automotores y motocicletas cayó 1,05 por ciento y 6,63 por ciento, respectivamente.



De acuerdo con el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, “la medida de restricción al acompañante en moto también es una contribución al control de las autoridades mediante el que se pueden impulsar campañas de prevención que ayudan a reducir el impacto de delitos”.

En esa misma línea, el secretario también señaló que se les seguirá solicitando a los establecimientos de ocio que se unan a los frentes de seguridad y que la restricción del uso de parques y consumo de alcohol luego de las 10 de la noche y hasta la 4 de mañana también seguirán vigentes y son un agregado para ampliar la efectividad de las otras medidas.



Ahora bien, el estudio también detalló que si se comparan los periodos de tiempo entre el 21 de abril y el 28 de junio tanto del 2021 como del 2022, la aplicación de la restricción del parrillero también demostraría efectividad. Pues en esta comparación, los homicidios mostraron una reducción de 25,22 por ciento, mientras que los hurtos a comercios, con la caída más grande, se redujeron en un 48,35 por ciento.



Pese a que, según la cartera de seguridad distrital, las cifras han mostrado buenos resultados, lo cierto es que la medida no cayó en gracia a un sector del gremio de motociclistas, que aparte de decir que no estuvieron presentes en las mesas de diálogo con la Alcaldía, insisten en que esta medida los sigue estigmatizando.



“No creo en las mesas que hay en la alcaldía. Yo compré una motocicleta para dos personas. Bogotá está teniendo problemas grandes de inseguridad y los pañitos de agua tibia son las motocicletas. Nos siguen tildando como delincuentes, cuando no lo somos”, agregó Miguel Forero, líder de Sos Moteros Bogotá.



La molestia del gremio

Aunque la Alcaldía de Bogotá, la secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad entablaron una mesa de conversación con el gremio motero en el que se discutieron los pros y los contras de continuar con la medida, lo cierto es que líderes de este gremio objetaron que no los escucharon y que la administración no tuvo en cuenta las pruebas que presentaron para justificar la ineficacia de la restricción.



“Ayer tuvimos una mesa sectorial de motociclistas con la Alcaldía en la que mostramos que el decreto 119 es sumamente ineficiente porque solo redujo el hurto en 0,3 por ciento estos meses. Le pedimos que no la ampliara”, contó Mayerson Rodríguez, líder del club Motor Sport.



En esa misma línea, Rodríguez dijo que “la Alcaldía ignoró todo lo que dijimos para poder dar un golpe de opinión y hacerle creer a la ciudadanía que ellos sí están atacando la delincuencia. Este fin de semana y la otra semana convocaremos reuniones como gremio para saber qué acciones tomar en contra de estas medidas coercitivas”.



Por su lado, Edna Bonilla, alcaldesa encargada de la ciudad, señaló: “Nosotros hemos tomado la medida basados en los indicadores y con total seguridad de que esta es la mejor decisión que hemos podido tomar para los ciudadanos. Hemos invitado al diálogo y demás, estamos absolutamente convencidos de que esto es lo que requiere Bogotá”.



Las motos en los delitos

El informe detallado de la Secretaría de Seguridad también mostró que aún es alta la participación de las motos con parrillero en alguna modalidad delictiva. Según los datos, del total de delitos cometidos en Bogotá hasta junio de este año, el 8,6 de los hurtos a personas se cometen a bordo de una moto, con un total de 4.390 casos. No obstante, cuando el objeto del robo son los celulares, esta cifra asciende al 11,2 por ciento de participación.



Por otro lado, en el hurto de celulares, la participación es del 11,2 por ciento; el uso de motocicletas para robar otras motocicletas llega hasta el 5,8 por ciento. Mientras que la participación en el hurto de automotores es del 1,7 por ciento. No obstante, la cifra de homicidios cometidos a bordo de una moto todavía preocupa; pues de los 444 casos de asesinato este año, 204 (o el 45,9 por ciento) se han realizado bajo la modalidad de sicariato, donde el delincuente era el conductor o copiloto de la motocicleta.



Para los expertos, tanto los resultados como la misma medida no son tan claros. Según Rafael Benítez, especialista en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, este tipo de medidas de corte temporal no están diseñadas para funcionar en el tiempo, pues no están acompañadas de una política pública en materia de seguridad.



“Si no se establece una verdadera política criminal que ataque a las organizaciones delincuenciales, que no genere el incentivo para acudir al mercado negro y que incluya el acompañamiento de las diferentes autoridades, realmente será una medida que se va a convertir en un paño de agua tibia que no resuelve nada de fondo”, señaló Benítez.



Ahora bien, los expertos también señalaron que esta medida podría convertirse en un problema a futuro, pues “la motocicleta es un instrumento que usan más de siete millones de personas en el país para poder movilizarse, como una solución a los graves inconvenientes que tiene el sector de transporte; de ahí que el sector motero manifieste su inconformidad ante esta medida en la que por errores de unos pocos pagan muchos”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

