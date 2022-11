Blanca Durán conversó con EL TIEMPO sobre los retos que tiene el deporte femenino en Bogotá, los casos de acoso reportados y las estrategias del Distrito para promover a las nuevas deportistas.



(Le puede interesar: El parque de los Niños y las Niñas en Bogotá)

¿Cuántas jugadoras de la selección sub-17 que acaban de coronarse en subcampeonas son de Bogotá?



Tenemos cinco jugadoras que hacen parte del registro Bogotá. Estas mujeres están en distintos equipos de Bogotá. Entre esos están el Future Soccer, que ha sido un equipo que desde hace muchísimos años viene trabajando para formar mujeres en el fútbol, también tenemos a Fortaleza y al Club Besser.



Son cinco mujeres, entre ellas Carla Biancha, quien estuvo en los minutos finales del partido, dándola toda por el juego y pues estamos muy orgullosos en Bogotá de tener esas mujeres tan poderosas en ese equipo.

¿Qué se viene haciendo por promover iniciativas que involucren cada vez más la práctica de disciplinas como el fútbol en las mujeres?



“Creo que ha sido una demostración de que las mujeres no solo dan resultados, sino que, a pesar de muchas circunstancias, están dándola toda por el país”. FACEBOOK

TWITTER

Identificamos que habían unas barreras de acceso para las mujeres en el deporte: las culturales, como que a las niñas se les permite menos practicar la actividad física.



Después, barreras de acceso, porque los entrenadores consideran que las mujeres no tienen las habilidades para practicarlo. Y finalmente, tenemos una que ha sido realmente muy dolorosa de identificar, que ha sido todo el tema de violencia de género, que hace que muchas mujeres se retiren del deporte.



Cuando identificamos estos tres problemas, empezamos a trabajar con el tema de psicomotricidad. Tenemos diez centros de psicomotricidad, donde estamos priorizando a las niñas para que los papás y las mamás entiendan que las niñas pueden trabajar el tema físico y que es bueno para ellas.



Estamos trabajando, por ejemplo, en el entrenamiento de niñas en los colegios. Estamos haciendo todo el tema de jornada escolar complementaria, priorizando también a las niñas en estas jornadas. Contratamos mujeres entrenadoras y mujeres metodólogas, porque también tenían una barrera de acceso con eso.



Todos los escenarios del IDRD son gratuitos para todos los clubes de mujeres y para la liga de fútbol de mujeres. El Campin, por ejemplo, lo estamos dejando gratis para todos los partidos de mujeres.

¿En qué consiste el protocolo de violencia de género y como se aplica en los casos de las deportistas?



Creamos este protocolo donde hay una línea de atención propia del IDRD para cualquier denuncia en la que una mujer sienta que hay acoso, abuso sexual o que ellas consideren que hay algún tipo de violencia.



En esa línea de atención, nosotros activamos inmediatamente una ruta. Está un equipo de psicólogas, abogados y un equipo de acompañamiento, cuando la mujer hace la denuncia se le brinda todo para que pueda hacer la denuncia en la Fiscalía, si lo considera necesario, para que tenga el acompañamiento con psicólogas para el estrés que ha generado la situación y para que tenga un equipo psicosocial que la acompañe.

¿Cuántos casos tiene detectados ya?



En este momento, estamos atendiendo 24 casos de denuncias que han llegado al Instituto. Hemos logrado, lo digo así, que 23 sean denunciados en la Fiscalía. Hemos estado atentos con la Fiscalía para darle toda la información, todos los datos y todo lo que necesite para que la Fiscalía pueda avanzar.

¿La mayoría de esas denuncias a qué disciplinas corresponden?



Hay de varios, nos ha llegado de fútbol, de tiro con arco, de atletismo. No es un solo deporte. Básicamente, lo que vemos es que es una lógica de género, las mujeres no van al deporte para ganar, sino para servir a otros. Es como esa lógica machista que sigue prevaleciendo en el deporte.

Respecto al caso del instructor que presuntamente abusó de una menor ¿por qué no se dieron cuenta de la situación?



Con respecto a ese caso hay que decir que nosotros solicitamos antecedentes tanto de Policía como de Procuraduría y de todas las entidades para verificar que las personas que trabajan con nosotros tienen las condiciones idóneas. Desafortunadamente no teníamos ninguna denuncia ni ninguna queja con respecto a esta persona y por esa razón no tuvimos la posibilidad de tomar ninguna medida.



Ahora que está en manos de las autoridades y que ya está capturado, nosotros como IDRD ya suspendimos su contrato y haremos una intensificación de la verificación de los antecedentes de nuestros instructores y contratistas para garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes en el deporte.

¿Qué es lo que ustedes denominan en el IDRD la liga con garantías?



Es toda la discusión sobre la liga de fútbol profesional para las mujeres. Desde el 2020 ha sido un tema muy importante, porque lo que argumenta la Federación y la Dimayor es que no hay suficientes recursos para apoyar una liga permanentemente.



¿Qué es lo que le hemos dicho a la Dimayor y a la Federación? Uno, que nosotros le damos los escenarios absolutamente gratis. Es decir, no tienen que gastar nada para hacer los partidos en Bogotá.



Dos, hay patrocinadores, y en eso les hemos insistido, no son los mismos patrocinadores del fútbol masculino porque van a otro público, pero hay patrocinadores que están interesados en las mujeres.



Tres, que la misma Federación y la Dimayor den garantías en términos laborales, pues las mujeres en el fútbol profesional son contratadas por dos o tres meses y después quedan a su cuenta y muchas de estas mujeres no pueden sostenerse para poder seguir jugando fútbol, sino que se tienen que dedicar a otras cosas.



Nosotros ofrecimos que a las mujeres de Bogotá las podríamos contratar durante el tiempo que no hubiera liga profesional y que les podíamos dar un apoyo para entrenamiento. Todo esto es para que la liga funcione. La oferta sigue en pie y queremos que la Dimayor y la Federación nos escuchen y que cuenten con nosotros en Bogotá.

Usted tiene el dato de cuántas mujeres en Bogotá están ya practicando formalmente fútbol?



No hay un registro oficial, pero sí hay un dato interesante. Nosotros empezamos el año pasado con el torneo de mujeres de Bogotá, en el que se inscriben equipos de mujeres de mayores. El año pasado teníamos 116 equipos inscritos y este año tenemos 116 de mayores y 70 de liga infantil. Entonces, si uno solamente ve ese dato de las mujeres que están, supongamos que sean solamente 11 por los 100 equipos, pues ahí tenemos mil mujeres que están practicando fútbol de manera regular. Eso de manera aficionada.



Ahora, en los clubes de Futbol de Bogotá, alrededor de 400 mujeres están en este momento entrenando con equipos como Fútbol Soccer o Besser, que fue el equipo de donde salieron las mujeres que están en la sub-17. Estos son clubes que llevan 15 años formando mujeres para el fútbol, tanto aficionado como profesional.



ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL EL TIEMPO