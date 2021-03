Las bibliotecas, la pandemia y el sueño de la equidad

A lo largo de la historia el paso de las pandemias no sólo ha sido un dinamo que transforma las ciudades, sino también un elemento que afecta de manera contundente la construcción de ideales que buscamos como sociedad. El número de retos delante nuestro parece tan alto que no ayuda a pensar ordenadamente. Además del desempleo, los efectos psicológicos producidos por la pandemia, la deserción universitaria y tantos más, se encuentra la equidad, que ahora, y con la digitalización tan acelerada que vivimos, enfrenta un panorama sobre el cual es pertinente pensar.



Para nadie constituye un secreto los pasos profundos que estaba dando la digitalización en el mundo, para advertir qué tanto han aumentado hoy es suficiente revisar los estados financieros más recientes de los magnates de la tecnología y el internet. Ante semejante transformación es claro que varios de los problemas que se enfrentan en este momento, y los que se enfrentaran en el futuro, pasan por remediar la brecha digital. En la lista de prioridades su lugar ya no es el mismo. Y aquí es donde la red de bibliotecas públicas (BiblioRed) juega un papel central. Sin embargo, antes de tratar esto debemos analizar dos malentendidos.



El primero lo apuntó el gran pensador John Dewey: la educación no sólo es un tema de la infancia y la juventud, sino de cada una de las etapas de la vida. Resulta fundamental seguir impulsando las maneras de sobrellevar la pandemia y ayudar a la educación tanto en colegios como en universidades, pero es pertinente comprender que la educación no queda confinada allí. En una sociedad tan diversa como la nuestra la necesidad de conocimiento es muchísimo más amplia.



El segundo malentendido es el siguiente: hay que cambiar la imagen de la biblioteca extraída de un libro de Julio Verne (y no estoy hablando de la biblioteca del capitán Nemo), con poltronas tapizadas con motivos de cacería a la inglesa, donde los gestos del bibliotecario cuidan que nadie interrumpa la apacible soledad de los libros. Las bibliotecas de ahora, por suerte, se liberaron de semejante aburrimiento.



Porque es extraordinario el número de actividades que realizan, la cantidad de talleres, conferencias, encuentros, toda una serie de recursos que están al alcance de cualquier ciudadano para que su formación no se detenga. Quien no cuenta con una conexión a internet ni con un computador allí tiene uno a su alcance. Quien no sabe cómo entrar al mundo tan familiar de las redes allí encuentra un espacio que lo acompañará en esos primeros pasos que quizá parezcan difíciles de dar. Quien no sepa leer tendrá la oportunidad de participar en los diferentes procesos de alfabetización: para la infancia, para la juventud y, por supuesto, para el adulto mayor. Hay talleres de narrativa, clubes de lectura y un espacio importante para los promotores, que llevan por la ciudad las noticias sobre los tantos saberes y los dones de leer.



En la biblioteca Gabriel García Márquez, en la localidad de Tunjuelito, se encuentra LABCO, un laboratorio provisto de todo tipo de herramientas, desde taladros, cámaras, microscopios y hasta una impresora 3D. La red de bibliotecas enseña algunos de los lugares más bellos de la ciudad, con jardines e incluso huertos, (yo quiero imaginar que son un homenaje secreto al “Cándido” de Voltaire, pero son una muestra de la agricultura urbana). Y por supuesto está la colección los libros, donde las más de veinte bibliotecas de la ciudad están conectadas entre sí para que el lector tenga en sus manos ese libro de Flannery O’Connor que tanto añora leer… y que arranca a su encuentro desde la esquina opuesta de la ciudad.



Pero, con la creciente digitalización, ¿no nos hemos dado cuenta de que “todo” está en la red? No lo está: la red encierra miles de ventajas, pero está lejos de ser un paraíso. Hoy sabemos que la manera en que presenta la información incide tanto en nuestra atención como en nuestro estado anímico; sin embargo, en esta nueva realidad, saber al respecto es inevitable: la red de bibliotecas contribuye a este proceso. También es oportuno mencionar que para muchos es más viable acceder a una biblioteca comunitaria, donde es posible, por ejemplo, leer los cuentos de Edgar Allan Poe sin el privilegio de recibir propagandas de crema dental. La red de bibliotecas asumió la misión de velar por el espectro mismo de la relación entre la ciudadanía y el conocimiento, desde la primera alfabetización hasta la expresión artística. De esa manera se ha convertido en parte vital de la búsqueda por la equidad. Dentro de las numerosas brechas que hay en nuestra sociedad, no son pocas las que comienzan a aliviarse aprendiendo.



La red de bibliotecas (BiblioRed) contribuye a fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad, ya sea en la Virgilio Barco, la favorita de quien escribe, o en la Biblioteca pública de la Peña, ubicada la localidad de Santa Fe, en los cerros orientales de la ciudad. Vendrá una nueva realidad, qué duda cabe, pero los lazos que se han fortalecido durante tantos años serán cruciales. Esto es parte del corazón de las bibliotecas de Bogotá, que muchos, hoy más que ayer, necesitan conocer.



Fernando Galindo G.

En Instagram: @fernandogalindoblog

fernandogalindo.co

