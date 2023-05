Cada hora, en Colombia dos niñas o niños son víctimas de abuso sexual, según la Sociedad Colombiana de Pediatría. Además, y de acuerdo con las cifras de Medicina Legal, entre enero y septiembre del 2022 se atendieron 15.823 víctimas de delitos sexuales contra menores de 18 años, un 23 por ciento más que en 2021.

Así lo dio a conocer la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, en el gran Foro nacional: ¡Pilas ahí! Por la prevención de la violencia sexual, que tuvo lugar ayer en el auditorio Mario Laserna, de la Universidad de los Andes, con la participación de más de 500 personas. Este evento fue liderado por la Secretaría de Educación, en alianza con EL TIEMPO y la Universidad de los Andes.



“La situación es crítica y nos invita a sumar voces, esfuerzos, acciones y voluntades para impedir que esta problemática siga acabando presentes y futuros”, advirtió Bonilla, durante la inauguración del foro.



Por ello, enfocada en las acciones de prevención y atención de la violencia sexual contra menores, la Secretaría viene adelantando varias estrategias desde los colegios, pues si bien la mayoría de los casos ocurren en el hogar, las víctimas suelen hablar de este tema en los colegios. De hecho, casi un tercio de las denuncias se conocen a través de estas instituciones.



Durante el foro, Aurora Vergara, ministra de Educación, hizo un llamado para que las víctimas entiendan que “nunca es su culpa”, y agregó: “Es fundamental reconocer eso, porque es usual que quienes experimentan cualquier tipo de violencia basada en género sientan que algo hicieron mal. Toda la responsabilidad recae en los agresores”.



Para la ministra de Educación, los cambios empiezan al erradicar las actitudes machistas de la vida cotidiana. “Ese es el iceberg de la violencia de género”, dijo Vergara, y añadió: “El chiste pasa a la desvalorización, luego al insulto, a la amenaza, al grito, a la violación, a la agresión física y al asesinato”.

Además, habló sobre el ciberacoso y la importancia de su atención, pues estos espacios se escapan de la vigilancia. “Los teléfonos hacen parte de la vida privada, pero a través de videos y fotos también se genera violencia sexual. Hay muchos jóvenes sufriendo por este tema porque no se identifica al agresor y es necesario condenar a las personas que están perpetrando este tipo de hechos”.



Como invitada internacional, desde México, Laura Ramírez, directora de Activación de Agentes de Mexicanos Primero y coordinadora de la Red Latinoamericana para la Educación (Reduca), dio a conocer una alarmante cifra: de los 1,5 millones de imágenes y videos que la Interpol ha interceptado a nivel mundial, el 60 por ciento corresponde a niñas en la prepubertad (antes de los 12 años), por lo que es vital ejercer la prevención desde temprana edad.



En México, un 8,3 por ciento de las adolescentes de 12 a 17 años han sufrido abuso sexual o han sido violentadas. “¿Cómo van a aprender así? Si están afrontando un trauma, no podemos dejar a la escuela sola, debe ser parte de una visión interinstitucional”, dijo Ramírez.



Por su parte, María Sandoval, docente y orientadora del colegio República de Colombia IED, recalcó que los espacios de orientación “deben generar confianza y seguridad, pero los orientadores nos hemos convertido en los denunciantes y el espacio de confianza se pierde”. Para Sandoval, “la única forma de lograr la transformación tiene que ver y va de la mano con la educación”.

Aumentan los esclarecimientos

Facebook Twitter Linkedin

Desde la Fiscalía han entendido que para generar confianza en las víctimas para que denuncien los hechos lo deben hacer con resultados. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Durante el segundo panel, Luisa Obando, delegada de Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación, resaltó que desde la Fiscalía han entendido que para generar confianza en las víctimas para que denuncien los hechos lo deben hacer con resultados.

Según informó Obando, en lo corrido del 2023 en Colombia la Fiscalía ha recibido 6.177 denuncias, de las cuales se han esclarecido 3.249 investigaciones. “Llevamos un 52,6 por ciento de esclarecimiento en este año, en el 2020 esa cifra era del 6 por ciento”, reveló.



En este espacio también participó Carolina Piñeros, cofundadora y directora ejecutiva de Red Papaz. Compartió las cifras de llamadas que de manera confidencial ha hecho la sociedad civil a la línea Te Protejo, creada 11 años atrás. “Hemos recibido 165.791 reportes, no denuncias”, aclaró Piñeros, y puntualizó: “Este año llevamos 10.441, de los cuales el 95 por ciento corresponde a situaciones de violencia sexual en el entorno digital”.



Piñeros explicó que la línea 123 está al alcance de todos, pero que ellos crearon la línea de ayuda Te Guío (314 8210435) para que docentes, orientadores, padres de familia y demás personas que no sepan cómo actuar en caso de un acto de abuso sexual puedan contactarse y saber cómo acompañar a las niñas o niños que han sido víctimas.



Finalmente, Ana Lucía Jaramillo, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, aseveró que hay 28 síntomas de salud mental y física que a largo plazo experimentan niños, niñas y jóvenes que han sido abusados, que van desde la obesidad y problemas cardíacos hasta esquizofrenia y suicidios.“El trastorno de estrés postraumático se puede disminuir si las primeras respuestas que recibe la víctima, una vez decide contar lo que le pasó, no son machistas, culpabilizantes, ni minimizantes ni juzgadoras”, dijo Jaramillo.

Así trabaja Bogotá por la prevención

Facebook Twitter Linkedin

Los colegios generan el reporte en el sistema de alertas cuando se presentan situaciones de alerta. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Bogotá actualmente cuenta con más de 800.00 estudiantes de colegios públicos y más de 500.000 estudiantes de colegios privados. Para dar respuesta a los reportes que se generan desde los colegios, la Secretaría de Educación creó el sistema de alertas, el cual, hasta el 31 de diciembre de 2022, contaba con 65.651 reportes de presunta vulneración de los derechos de niñas, niños y jóvenes dentro y fuera de los colegios públicos y privados. De estos, 6.877 correspondieron a reportes de violencia sexual.



Los colegios generan el reporte en el sistema de alertas cuando se presentan situaciones como accidentes, situaciones de abuso o violencia y conducta suicida, entre otros, y desde el sistema se evalúa la complejidad y se decide cuál caso se debe acompañar de manera directa con atención psicosocial individual y familiar, y se enlaza de manera intersectorial con el sector salud, el ICBF y la Fiscalía.



Otras de las estrategias son la atención oportuna de los casos de violencia, agilizar los tiempos procesales de cada caso, 200 nuevos orientadores para acompañar a las familias, ciclos de charlas dirigidas a docentes y rectores sobre el cuidado de los jóvenes y niños, y la campaña ¡Pilas ahí!, que inspiró este evento nacional, que busca concientizar a menores entre los 9 y 17 años sobre las conductas que son consideradas como violencia sexual y para que conozcan las rutas de atención y acompañamiento, como la Línea 123 y el área de Orientación en cada uno de los colegios públicos y privados.