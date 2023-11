Las 7 técnicas que estarían utilizando los ladrones para burlar la seguridad y robar

La delincuencia común es un problema que cada día se hace más evidente en la ciudad y no solo porque cada vez más hay nuevos hurtos simples sino porque las bandas dedicadas a este delito han encontrado la manera de profesionalizar el crimen y han instaurado modernas tácticas para pasar casi inadvertidos a la hora de robar.



Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, los hurtos presentaron un crecimiento del 12,3 por ciento entre enero y octubre, mientras que los hurtos de viviendas también crecieron a un ritmo del 2,5 por ciento. Estas cifras en su mayoría están alentadas por una ola de ‘innovación’ de las formas como los criminales se salen con la suya.



‘Ojos mágicos’

EL TIEMPO habló con un exagente de inteligencia que detalló las modalidades más nuevas de robo que se han conocido en la ciudad. Por ejemplo, la instalación de microcámaras en los ‘ojos mágicos’ que tienen las puertas de las viviendas y que les permiten observar todo lo que pasa dentro de la casa.



“Los ladrones ya no son los mismos raponeros de antes, ahora tienen elementos que les proveen, muchas veces, las bandas para las que trabajan (...) las cámaras que instalan son minúsculas y generan el efecto contrario. Son para ver de afuera hacia adentro”, relató.



Es así como los delincuentes saben cuántas personas hay en la vivienda, qué elementos de valor poseen y el video les funciona de insumo para entender las dinámicas de las familias y poder establecer el plan de robo.



“Muchas veces la gente no se da cuenta de esto porque son elementos que pasan inadvertidos. Pero, así como lo pueden hacer en puertas, también lo realizan en ventanas, mochilas, bolsos y demás elementos que puedan atravesar las puertas de la casa”, advirtió el investigador.



Aunque todavía no se conocen testimonios sobre estos casos, las autoridades aseguran que se han registrado un par en la ciudad y que es necesario hacer pedagogía de cara a la celebración de Navidad, cuando muchas familias salen de sus hogares por vacaciones.



Pero esta no es la única técnica que están usando los criminales para ingresar a las viviendas sin necesidad de forzar chapas. Hay cuatro modalidades más: la radiografía, el bumping, la impresión y el ácido.

Imagen de referencia Foto: iStock

En el primer escenario, los llamados apartamenteros se valen literalmente de acetatos de radiografías para abrir las chapas, deslizándolas entre el pestillo y la línea de seguridad metálica de las cerraduras; no obstante, está técnica no funciona cuando las puertas son de seguridad y tienen pasadores internos. Las autoridades recomiendan siempre tener cerraduras de seguridad, inteligentes o eléctricas.



Por su lado, el bumping hace referencia al uso de una llave maestra y un martillo con el que golpean la chapa para disparar el famoso “pestillo”. Esta técnica, según los expertos, genera ruidos y pone en aprietos a los delincuentes. Este fue el caso de Angélica Castro, residente del sector de Puente Largo, en el norte de Bogotá, quien le contó a este diario que usando está técnica tres hombres estuvieron a punto de sacarle todas las pertenencias.



“Mi esposo y yo salimos de la casa pero por cosas del destino nos regresamos (...) yo creo que los ladrones nos tenían estudiados porque llegaron de una. Nos tuvimos que regresar, pero entramos por la puerta de atrás y ahí fue que nos dimos cuenta cómo un hombre empujaba una llave con un martillo en la cerradura de la puerta principal”. Por fortuna, en este caso, los delincuentes no lograron su cometido.

Métodos menos clásicos

Otra sofisticada metodología que ha calado entre los investigadores y que ha hecho que viren su mirada hacia esta modalidad es el uso de placas metálicas delgadas que se instalan entre las chapas y los marcos de la puerta.



“En este caso, los ladrones buscan que cuando se inserte la llave quede la huella de esta en la placa metálica y así poder mandar a imprimir una copia”, dijo el exagente de inteligencia.



Rafael Bermúdez, especialista en cerraduras, dice que en estos casos se ve de todo. Cuenta que ha conocido varios hechos, sobre todo en el occidente de la ciudad, en los que los delincuentes han derretido las herrajes de las puertas con ácido para poder ingresar, lo mismo que han hecho con chapas insertando delgadas piezas metálicas untadas de este químico para afectar la cerradura en su interior.

Robos de casas en la ciudad. Foto: Cortesía

Mentes criminales

EL TIEMPO indagó con expertos sobre otras técnicas usadas no solo para robar sino para evadir los controles de seguridad a la hora de cometer la fechoría. Uno de los que más preocupa y sobre todo asombra es el uso de icopor como aislante térmico para hacerles el quite a las cámaras infrarrojas o las térmicas y pasar desapercibido.



“En términos de materiales son muchos los que se pueden utilizar para X o Y cosa. El icopor tiene una particularidad y es que es un aislante que puede inhibir las emisiones de calor del cuerpo y así evitar los registros en las cámaras térmicas”, explicó María Fernanda Soto, especialista en materiales de Universidad Nacional.



Finalmente, los inhibidores de frecuencia también se han puesto de moda. Y es que con estos aparatos que pueden tener el tamaño de un celular, en su versión más común, es posible bloquear infrarrojos, GPS, cerraduras eléctricas e inteligentes y sistemas de seguridad que se controlen de manera remota o por el teléfono.



De la mayoría de estos métodos de hurto no hay cifras exactas y dentro de las bases de datos de las autoridades que tienen a cargo las investigaciones de los robos simples, no hay registro discriminado de estás estas modalidades; no obstante, el gremio de seguridad privada le dijo a este diario que todas están probadas y que aunque no son tan comunes, sí estarían afectado a varios ciudadanos en determinados sectores.

Los expertos han definido cinco modalidades mediante las que delincuentes estarían ingresando a las casas para desocuparlas mientras sus dueños están de vacaciones de fin de año. Foto: Juan Diego Buitrago. EL TIEMPO

¿Qué hacer si soy víctima?

Si una persona es víctima de un hurto en su vivienda, lo primero que debe hacer es comunicarse con la Policía Metropolitana de Bogotá para que hagan la inspección y puedan tomar la declaración y la denuncia.



En caso de hurto grave se debe presentar una denuncia ante la Fiscalía, describiendo el lugar, fecha, hora, la forma como se cometió el delito, los daños causados y el monto en valor monetario. Si se logró identificar a la persona que cometió el delito, deberá aportar los datos en la denuncia.



Las víctimas de ese tipo de hurtos pueden denunciar a través de los canales dispuestos para ello: la línea telefónico: 57 (1) 5702000 (#7) en Bogotá o en línea 123.



Recuerde que este proceso requiere de 24 horas para su validación. Si necesita atención inmediata para la recepción de la denuncia, se recomienda acercarse personalmente al punto de recepción de denuncias más cercano de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

