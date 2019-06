Las 10 historias más leídas de Bogotá en mayo

Una agente de Policía asesinada, la explosión en el barrio La Estrada, un hombre de nacionalidad peruana que degollaba a sus víctimas en el norte de Bogotá y una nota del nuevo especial 'Bandas tras las rejas' son algunas de las notas más leídas de la sección Bogotá en mayo.



Recuerde estas 10 historias:

1. Así fue el homicidio contra Anlly León, agente asesinada hace un mes

Anlly Catherin León Durán, una agente de la Policía Nacional, fue asesinada cuando adelantaba labores de inteligencia en el barrio Mandalay, en el occidente de Bogotá. Su familia habló con EL TIEMPO y recordó a la mujer de 27 años que murió desempeñando la labor que amaba.



Lea el resto de la historia aquí.

2. La historia de una mujer cuyos hijos fueron regalados ilegalmente

Orfa Inés Gómez Múnera espero 40 años para contar cómo su madre regaló a sus hijos.



"'Un día, estando en Ibagué, ella me llamó para que fuera por mis hijos, pero yo le dije que no podía ir porque estaba en embarazo. Eso fue como en 1982'. Luego, su madre le dijo una frase que nunca olvidaría: 'Yo no sé qué voy a hacer con esos muchachitos'. Días después, cuando Orfa llamó a su abuela a decirle que iría muy pronto, ella le dijo: 'Sabe qué, ni se aparezca por acá, su mamá regaló a los niños'"

Lea el resto de la historia aquí.

3. Una explosión en local de tejos en La Estrada

A las 12:42 de la tarde del viernes 10 de mayo, el primer piso de un edificio en el barrio La Estrada, al occidente de Bogotá, voló en mil pedazos. Allí funcionaba desde hace 15 años Tejos y Bocines El Diamante, que vendía elementos de tejo.



Sin embargo, vecinos del local aseguraron que allí se distribuían mechas y pólvora: una de las posibles causas de la tragedia que dejó 4 muertos, más de 30 heridos y varias viviendas afectadas.



Lea el resto de la historia aquí.

4. Un hombre intentaba degollar a transeúntes en el norte de Bogotá

Las autoridades capturaron a un hombre de nacionalidad peruana señalado de intentar degollar a varias personas que transitaban por la Calle 93, en el norte de Bogotá. El hombre, denominado por las autoridades como 'Terror del norte', se encontraba de manera ilegal en la capital.



Lea el resto de la historia aquí.

5. La mujer que persiguió a un ladrón y recuperó su celular

Abel Cárdenas, reportero gráfico de EL TIEMPO, registró cómo una mujer persiguió al hombre que había hurtado su celular. La joven siguió al hombre por la carrera 68.



Lea el resto de la historia aquí.

6. Confirmaron homicidio de niño en caso denunciado por su padre

A finales de abril, EL TIEMPO reportó la denuncia de Luis Manuel Payares Felizola quien aseguraba que su hijo de dos había muerto por maltrato cuando estaba a cargo de la madre. El 10 de mayo, Medicina Legal confirmó su versión.



“Con la información disponible hasta el momento se concluye que hay hallazgos que se presentan en el maltrato infantil agudo y crónico y que la causa de muerte es: homicidio en la infancia”, dice el informe de la entidad.



Lea el resto de la historia aquí.

7. Conmoción por muerte de dos jóvenes por bacteria en Bogotá

Una bacteria denominada Meningococo, un microorganismo que es causa de diversas enfermedades, principalmente una forma de meningitis, le costó la vida a dos jóvenes en Fontibón a mediados de mayo.



Lea el resto de la historia aquí.

8. El top del descaro: colados de TransMilenio que se han vuelto virales

Al sistema de transporte masivo de Bogotá se le cuelan 384.000 personas al día, según un estudio de la Universidad Nacional. EL TIEMPO hizo una galería con algunos ejemplos de este comportamiento.



Lea el resto de la historia aquí.

9. En Facebook presumían de sus armas y de lo que robaban

En la más reciente entrega del especial 'Bandas tras las rejas', EL TIEMPO detalló cómo operaban 'los Chácara', que presumían sus 'botines' en redes sociales.



Lea el resto de la historia aquí.

10. ‘Quisiera que el padre que me violó por lo menos dejara de dar misa’

La desgarradora historia de una víctima de pederastia en la Parroquia El Niño Jesús del 20 de Julio fue parte del especial 'Pederastia', realizado por EL TIEMPO.



Lea el resto de la historia aquí.

