Decenas de personas esperan a esta hora a que las largas filas en el Aeropuerto El Dorado no los hagan perder sus vuelos de conexiones o los itinerarios planeados para sus vacaciones.



Desde la noche de este lunes, las interminables filas han causado malestar en los pasajeros, quienes aseguran que han tenido que pasar varios minutos en la congestión de personas para llegar hasta el punto del registro de migración.

Imágenes compartidas en redes sociales dan cuenta de la situación de los viajeros, quienes aseguran que no han podido hacer su registro de bioseguridad debido al colapso en la plataforma de migración.



La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) denunció la falta de personal en las terminales aéreas, por lo que menos funcionarios reciben a los viajeros y verifican sus condiciones de entrada y salida.

La falta de funcionarios de migración hace más evidente el represamiento a la hora de hacer los controles de salida del país. Foto: @mairiciomorenofoto

"Hay demoras de hasta de dos horas. Hay filas desde que van del avión hasta los filtros de Migración. Hay personas que están dentro del mismo avión porque no hay cómo desembarcar", aseguró Juan Felipe García, presidente de Osemco, en charla con Blu Radio, sobre los problemas en la noche del 31 de julio.



No obstante, esta no sería la única razón por la que se están presentando demoras en los controles de seguridad de la salida de los viajeros.



El servicio informativo de City TV llegó esta mañana hasta la terminal Internacional y logró acceder hasta el punto exacto en donde las autoridades adelantaban una incautación de cocaína.

Según uno de los inspectores antinarcóticos presentes en el aeropuerto, varias pruebas de "narcotest" han permitido que los uniformados encuentren altas concentraciones de Clorhidrato de Cocaína escondidas en líquidos o elementos ubicados en fondos ocultos de las maletas.

A esta hora en el aeropuerto el Dorado bogota una fila tan larga que dicen que son dos horas para hacer migración mas largo que vuelo, la primera impresión que damos a los visitantes, que tristeza. @MigracionCol @MinTransporteCo @CancilleriaCol pic.twitter.com/ObSuwo9bTe — Navegante (@navegante91car) July 31, 2023

Aeropuerto El Dorado de Bogotá es el más congestionado del mundo, señala estudio

Aeropuerto El Dorado Foto: Aeropuerto El Dorado

En paralelo a las denuncias de viajeros, la firma internacional S Money ubicó al aeropuerto El Dorado como el más congestionado del mundo por cuenta de sus filas en filtros de seguridad, Migración y más.



El criterio utilizado por la firma fue una medición del tamaño del piso de las terminales aéreas de los 128 aeropuertos más concurridos del mundo, para luego comprarlos con el promedio diario de pasajeros que se reciben.



Dicho informe halló que, en temas de hacinamiento, El Dorado supera con diferencia al resto de aeropuertos del mundo, teniendo en cuenta también que en este se concentra el 48 % del transporte aéreo en Colombia, cerrando el 2022 con 35,5 millones de pasajeros, siendo el aeropuerto más concurrido de América Latina.



La terminal aérea tiene una huella da 14,53 pasajeros por metro cuadrado, superando al Aeropuerto de Bruselas (13,31 por metro cuadrado), y al aeropuerto secundario de São Paulo - Congonhas (11,62 por metro cuadrado).

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

