Lanzaron artefacto explosivo contra un SITP en protestas en Kennedy

Momentos de tensión se vivieron la noche de este jueves en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, en medio de las manifestaciones que desde hace tres días vienen protagonizando comerciantes en rechazo a la medida de ley seca en esta zona, con la que las autoridades buscan reducir los índices de violencia

En medio de las protestas y el caos vehicular, un desconocido lanzó una artefacto incendiario en contra de un bus del SITP que transitaba por la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la calle 34, generando pánico entre los cerca de 10 pasajeros que iban en el vehículo. Incluso, uno de ellos, Yesid Campos, sufrió quemaduras de primer grado en uno de sus brazos.



"Venía en la buseta cuando sentí el golpe y se incendió el bus, se me quemó la chaqueta y no me la podía quitar", narró la víctima los momentos de angustia. Los pasajeros con el apoyo de otras personas que se encontraban en la zona lograron mitigar las llamas y evitar que el hecho pasara a mayores.



No obstante, dado que varios elementos del artefacto incendiario quedaron dispersos en el bus, fue necesaria la presencia del grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana para controlar una eventual emergencia.



BOGOTÁ, con información del Noctámbulo de Citytv