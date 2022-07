El programa Tiendas para la Gente abrió 2.000 cupos para que tenderos en Bogotá puedan acceder a orientación y capital para fortalecer sus establecimientos.



Este programa de Prosperidad Social anunció este martes las preinscripciones: estas irán desde miércoles 6 de julio hasta el viernes 8 de julio. El horario de atención en los puntos de registro será de 8 a.m. a 2 p.m.



“El programa reactiva tiendas de barrio, a través de formación para el reforzamiento de capacidades personales y empresariales. Ofrece una capitalización hasta por 2 millones de pesos: inventarios de víveres, abarrotes y productos de aseo, que les permitan volver a participar de la cadena de abastecimiento de su territorio”, explicó el director (e) de Prosperidad Social, Pierre García Jacquier.



De acuerdo con Prosperidad Social, "la ruta de atención contempla cinco talleres y tres visitas a lo largo de cinco meses, para el monitoreo del avance en la reactivación de la unidad productiva. En los talleres se abordan temas como resiliencia, mercadeo digital, formalización y administración, gerencia e inclusión financiera".

¿Dónde inscribirse?

Miércoles 6 de julio:



Usaquén: Carrera 6 A No. 191-05 (Salón Comunal Buenavista)



Santa Fe: Carrera 8 Este 1 A 11 (Salón Comunal El Dorado)



San Cristóbal: Calle 77 Sur #10 - 46 (Salón Comunal Almirante Padilla)



Bosa: Calle 78 Sur No. 71 B 11 manzana 2 D (Salón Comunal La Esperanza)



Kennedy: Calle 57B # 80 H 32 sur (Salón Comunal del Barrio Class)



Calle 42 F Sur No. 88 C 07 (Salón Comunal Altamar)



Suba: Carrera 93 B 132 B19 (Salón Comunal Villa Elisa)



Carrera 151 Bis # 132A-05 (Salón Comunal Tibabuyes)



Rafael Uribe Uribe: Calle 48 X Bis Sur No. 1 -13 (Salón Comunal Diana Turbay- Sector Vencedores)



Ciudad Bolívar: Diagonal 68 A Sur No. 17 B 1 (Salón Comunal La Alameda)





Jueves 7 de julio



Usaquén: Avenida Carrera 7 No.155 A 20 (Salón Comunal Barrancas)



San Cristóbal: Transversal 13 D Este No 54- 83 Sur (Salón Comunal barrio Los Libertadores)



Usme: Carrera 4 C # 56 - 30 (Salón Comunal barrio Danubio)



Calle 91A Sur #14 - 60 (Salón Comunal Tenerife)



Tunjuelito: Carrera 7 A No.53-23 Sur (Salón Comunal barrio Abraham Lincoln)



Bosa: Calle 70 Sur No. 86 J 89 (Salón Comunal La Independencia)



Calle 58 Sur No. 106 - 21 (Salón Comunal El Recuerdo de Santa Fe)



Carrera 72 D No. 57 A Sur 27 (Casa Verde Barrio Nuevo Chile)



Rafael Uribe Uribe: Calle 50 B Sur No. 11 A - 43 (Salón Comunal Playón Playita)



Ciudad Bolívar: Carrera 27 No.73-14 Sur (Fundación Héroes Anónimos - Barrio Paraíso)





Viernes 8 de julio:



San Cristóbal: Calle 36 H sur No 8 - 79 este (Salón Comunal San Vicente Parte Alta)



Carrera 10 B Este No. 17 A 52 Sur (Salón Comunal barrio San Cristóbal)



Usme: Carrera 5ta I B este #98B - 10 Sur (Salón Comunal Nuevo Porvenir)



Bosa: Carrera 86 A Sur No. 61 C 03 (Salón Comunal Bosa Linda)



Carrera 89 A No. 49 D 40 Sur (Salón Comunal Villa de los Comuneros)



Kennedy: Calle 41 A Sur No.84-24 (Fundación San Francisco de Asís)



Rafael Uribe Uribe: Carrera Décima No. 39 - 15 Sur (Salón Comunal Las Lomas)



Ciudad Bolívar: Calle 66 Bis Sur No. 18 V 19 (Tienda Asojuvenil)



Carrera 77 C No. 67 A 02 sur (Barrio Santodomingo)

Requisitos

Los interesados deben realizar la preinscripción de manera presencial y personal, en la jornada establecida. El único documento que necesitan presentar es la cédula de ciudadanía original o la contraseña, en caso de pérdida. Los requisitos obligatorios son:



• Tener una tienda de barrio en funcionamiento, que comercialice productos de la canasta familiar (víveres, abarrotes, productos de aseo, etc.), y residir en la ciudad y localidad focalizada.



• Ser ciudadano colombiano entre los 18 y los 65 años.



• No estar registrado como “inscrito”, “vinculado”, “atendido” o “retirado” en los programas de inclusión productiva de Prosperidad Social (Familias en su Tierra, Iraca, Mi Negocio, Emprendimiento Colectivo o versiones anteriores de Tiendas para la Gente), durante los últimos cuatro años, excepto para los participantes de la Red de Seguridad Alimentaria (ReSA).



Los requisitos para ser seleccionable son:



• Pertenecer al Sisbén IV, y estar clasificado en los grupos A (niveles A01 al A05) o B (niveles B01 al B07); o pertenecer al Sisbén III, y estar dentro de los puntajes de 0 a 41,74 (Área 1: principales ciudades Cali y Pasto), de 0 a 45,47 (Área 2: resto urbano, compuesto por la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades), o de 0 a 36,83 (Área 3: rural, conformada por la zona rural dispersa). En caso de que el potencial participante cuente con puntaje en las dos metodologías, prevalecerá la información del Sisbén IV.



• Ser colombiano, víctima de desplazamiento forzado y estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV), con estado incluido y reportado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Victimas (UARIV).



• Hacer parte de un hogar vinculado a la Estrategia Unidos, reportado por la Subdirección General para la Superación de la Pobreza de Prosperidad Social u otra entidad pertinente.



• No será elegible más de una persona por núcleo familiar, para la misma intervención.

