Yeison Camilo Alarcón, de 24 años, y su familia celebraron este domingo el día de la madre en la laguna de Tota, ubicada en el municipio de Aquitania, en Boyacá, un sitio turístico muy popular en ese departamento.



(En contexto: Hallan el cuerpo del tío de los niños ahogados en la laguna de Tota)



Hacia las 4 de la tarde una tragedia los sacudió. Tres primos, todos menores de edad, se acercaron a la orilla de la laguna, que es el lago más grande de Colombia. Jugaron y se bañaron un rato allí. Poco a poco, la corriente los fue llevando hacia aguas profundas, las cuales llegan a los 60 metros en su punto máximo.



(Además: La historia de los panes envenenados que mataron a 100 personas en Boyacá)

Los niños empezaron a gritar y pedir auxilio desesperadamente. Al percatarse de lo que ocurría, Yeison Camilo, su tío, se lanzó de imediato al lago para intentar rescatarlos. Él, sin embargo, también fue arrastrado por la corriente.



"Al parecer, este joven (Yeison Camilo) no sabía nadar", dijo el mayor Nelson Corredor, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá.



(Siga leyendo: Los 3 puentes de la calle 127 con Boyacá estarán listos a finales de 2023)



Los cuatro lucharon por salir del lago.



Orlado Barrera, alcalde de Aquitania, le contó a este diario que de manera conjunta la Policía, el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil y la comunidad del sector intentaron auxiliarlos.

Facebook Twitter Linkedin

Yeison Camilo era psicólogo de profesión. Foto: Archivo Particular

Dos de los menores, un niño y una niña, fueron hallados y remitidos a un hospital de la zona, pero infortunadamente llegaron al lugar sin signos vitales. El cuerpo del tercer menor, una niña, fue rescatado horas más tarde. Las víctimas son dos niñas de 10 y 13 años y un niño de 12.



Hacia las 7:30 p.m. de este domingo las labores de búsqueda se tuvieron que suspender. Para ese momento aún no se tenía rastro alguno de Yeison Camilo, quien era de profesión psicólogo y tenía una especialización en epidemiología. Las esperanzas de hallarlo con vida eran nulas.



(Lea también: ‘Mi sobrina fue abusada por sus propios compañeros de clase’)



En la mañana de este lunes, sobre las 6 a.m., con el apoyo de los lancheros y los pescadores de la zona, los bomberos lograron finalmente rescatar el cuerpo del joven de 24 años.



En palabras del alcalde Barrera, esta tragedia enluta no solo a una familia sino a todo Aquitania, pues las víctimas eran oriundas de ese municipio.



En su cuenta de Facebook, Yeison Camilo, quien actualmente vivía en Sogamoso y se desempeñaba como trabajador de la salud, ha recibido decenas de muestras de afecto y emotivos mensajes de quienes lamentan su fallecimiento y el de sus tres sobrinos.



(En otras noticias: ¿Cuánto ha costado la ocupación del parque Nacional por los emberás?)



"Descansa en paz, héroe", se lee en uno de los mensajes. En otros se recuerda su trabajo y su amabilidad: "Todo su aporte con los usuarios de programas especiales, salud pública y demás actividades en la cuales sumerce participó activamente. Quedó más que evidente su espíritu de responsabilidad y entrega con su profesión".

Facebook Twitter Linkedin

La laguna de Tota es uno de los principales destinos turísticos de Boyacá Foto: Bernardo Toloza. Archivo EL TIEMPO

¿Se puede nadar en la laguna?

La laguna de Tota es uno de los principales destinos turísticos de Boyacá. Desde Bogotá son cerca de cuatro horas por la autopista norte, y desde Tunja son dos horas por carretera, pasando por los municipios de Sogamoso, Iza, Cuitiva, hasta llegar al pueblo de Tota y, posteriormente, a la laguna.



Orlado Barrera, alcalde de Aquitania, uno de los tres municipios que tiene jurisdicción sobre la laguna (Cuítiva y Tota son los otros dos), le explicó a este diario que por estos días ha llovido en la zona, por lo que es probable que el nivel de la laguna haya aumentado.



(Además: ¿Qué pasó con el proceso por el asesinato de Hildebrando Rivera?)



Sobre este caso en particular, el mandatario adviritió que entrar al lago a nadar es una actividad muy poco común. Dijo que allí sí se pueden practicar deportes acuáticos, pescar y navegar por la laguna, siempre acongiéndose a la normatividad y cumpliendo con medidas de prevención como el uso de chalecos flotadores.



La normatividad no prohíbe que las personas puedan nadar en la laguna. Sin embargo, como señaló el alcalde de Aquitania, se recomienda a sus visitantes evitar hacerlo, pues no hay zonas aptas para realizar esta actividad de manera segura ni tampoco se cuenta con un cuerpo de rescatistas que vigile de manera adecuada a quienes decidan hacerlo.