Alcaldía ya tiene $ 1,5 billones en plata y tierra para Lagos de Torca

El secretario de Planeación del Distrito, Andrés Ortiz, explicó que 500.000 millones se aportaron en efectivo y en garantías bancarias a la vista y el resto representado en 110 hectáreas de suelo para vías y parques.



El alcalde defendió el proyecto, que entre otros temas promoverá la construcción

550 mil millones en efectivo y garantías bancarias a la vista y 110 hectáreas de suelo para vías y parques han sido aportados por privados.

“Los 1,5 billones de pesos ya están en manos de la ciudad, en tierras escrituradas o en dineros puestos con garantías a la vista”, dijo el secretario Ortiz al señalar que con esos dineros ya puede empezar la construcción de la ampliación de la avenida Boyacá en el norte.

Peñalosa calificó el proyecto de Lagos de Torca es un proyecto innovador histórico que cambiará la forma de hacer ciudad, porque se logra el aporte de los privados para construir vías, redes y equipamientos públicos, y se garantiza el equilibrio entre la ciudad ambiental y las necesidades urbanas.

Destacó que el proyecto garantizará la recuperación de humedales como torca y Guaymaral, con recursos privados, que se construya vivienda de todos los estratos porque casi la mitad serán de interés social y prioritario y que todas las vías tengan ciclorrutas y andenes para el goce del espacio público.



Peñalosa aseguró que el proyecto significará aporte ambiental no solo en los espacios de parques o verdes, sino en la posibilidad de garantizar que en el futuro los siete millones de viajes que generarán los nuevos habitantes de la zona no se hagan en carro particular sino en transporte público.



REDACCIÓN BOGOTÁ