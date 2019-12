‘Lagos de Torca es una reforma urbana vuelta proyecto’

El secretario saliente de Planeación Distrital, Andrés Ortiz, aseguró que la nueva alcaldesa recibirá una ciudad con proyectos urbanos de alto impacto listos para hacer de Bogotá una ciudad sostenible.

Al hacer un balance de la gestión, destacó la actualización de la encuesta del Sisbén IV, el decreto para garantizar que la renovación urbana en torno a la línea del metro genere recursos para más líneas y los proyectos Lagos de Torca, Ciudad Río y Lagos de Tunjuelo que constituyen una nueva forma de urbanización sostenible con dinero privado.

Andrés Ortiz, secretario de Planeación saliente. Foto: Daniel Naranjo Larrahondo Zorro / Planeación Distrital

¿Qué fue lo que se hizo con el Sisbén?

​

Logramos implementar el Sibén IV que tiene un gran salto porque no solo evalúa la situación de la familia y del barrio, sino que tiene en cuenta los ingresos monetarios. Vamos a lograr que reciban subsidio los que realmente lo requieren, y dejen de recibirlo los que no. Además, está georreferenciado, llevamos 1’035.000 encuestas y dejamos la cartografía de dónde vive cada persona, no en qué barrio ni en qué manzana, sino en qué casa. Quedan pendientes unas pocas encuestas, porque el tema de los paros nos retrasó un poco.



¿En qué quedó Lagos de Torca?

​

Con Lagos de Torca quedó implementada una nueva forma de hacer ciudad en Colombia. Es para mí el gran orgullo de la gestión. Es una reforma urbana vuelta proyecto. Logramos que todos los vecinos, más de mil dueños de tierra, aceptaran que la tierra valía lo mismo para todos, porque lo que tenía un valor adicional era la norma y había que pagar por ella. Valía 4 billones de pesos que tenía que aportar el sector privado. Tenemos una medida cautelar para tres planes parciales de los 34, es menos del 10 por ciento y estoy seguro de que se resolverá.



¿En qué va el proyecto?

​

Está llegando a cerca de dos billones de aportes de privados en tierra y dinero. Sumadas todas las ciudades del país, los privados nunca han puesto tanto dinero para el desarrollo de una ciudad en un proyecto específico. El primer plan de los 34 salió a ventas hace dos semanas, y se han venido 1.400 viviendas de interés social y prioritario y de estratos 3 y 4. Esto muestra que no es cierto que Bogotá no requiera vivienda, y que la gente no se quiere ir a vivir lejos, a la Sabana.



¿En qué queda Ciudad Río, el otro proyecto?

​

Dejamos contratados los diseños de navegabilidad del río, de dragado para que tenga sectores de 60 metros de ancho que permitan una navegabilidad turística y recreativa. Estamos trabajando en coordinación con la CAR. Dentro del área seca dejamos a nivel de ingeniería contratado y en ejecución el parque lineal del río (se entrega en abril del 2020) con todas las zonas de equipamientos, descanso, ciclorrutas, vías peatonales, con el malecón de borde del río, con los muelles para abordaje.

El primer plan de los 34 salió a ventas hace dos semanas, y se han venido 1.400 viviendas de interés social y prioritario y de estratos 3 y 4 FACEBOOK

TWITTER

¿Y cuánto demora la obra?

​

Se hará por sectores. Vamos a dejar ese nivel de detalle, de alta ingeniería, el sector entre el humedal del Jaboque y el humedal de La Conejera, lo que sería la zona de Engativá y la de Suba. Ahí sigue una tarea que es de recursos, una opción es que los ponga Bogotá, pero hay una mucho mejor, y es que se pongan por regalías regionales porque el río es un proyecto de carácter regional, y el ideal es que los municipios del frente se metan en ciudad río.



¿Cuál es la importancia de Ciudad Río?

​

Es fundamental la capacidad de construir equipamientos de salud, de colegios, frente a los barrios populares que se densificaron extremadamente y llegaron contra el río, como Lisboa en Suba o Tibabuyes o Patio Bonito, que tienen deficiencia de parques, de espacio público y de equipamientos. Ciudad Río es la oportunidad para ofrecer todo esto. Y para que la gente vaya al río, porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se protege. Y por qué no, el día de mañana, ya teniendo la posibilidad de que haya pequeñas embarcaciones, que también haya transporte de Fontibón a Engativá.



Y Ciudad Tunjuelo, ¿logró avanzar?

​

Dejamos todo el tema de riesgos actualizado con el Idiger, de todo el cauce del Tunjuelo, de la zona de las minas. También la reconformación del río para recuperar su cauce original y todo lo que se requiere para esa reconformación morfológica de todas esas canteras, los estudios de geotecnia de los suelos. Y todos los prediseños urbanísticos y las decisiones a nivel urbanístico.



¿Necesita de POT?

​

La implementación sí requerirá del Plan de Ordenamiento Territorial. Es una oportunidad única de generarle al sur de Bogotá una articulación, un parque metropolitano de 150 hectáreas, de conectar la troncal Caracas y la troncal Boyacá al futuro, porque hoy en día a pesar de estar muy cerca, están a gran distancia porque hay un gran vacío urbano, de generar equipamientos de calidad. Es la gran oportunidad de tener una centralidad y una gran área verde y un gran parque para todo el sur.



¿Qué se adelantó sobre la renovación en torno a la línea del metro?

​

Planeación trabajó todo este tiempo con la Empresa Metro en cuál debería ser el área de renovación urbana a lo largo de la línea del metro. Ese decreto queda sancionado por el señor alcalde y toma el modelo del de Hong Kong. Parte del mismo principio de Lagos de Torca: que la norma es de la ciudad, no de los particulares, hay que pagar por ella. Lo que queda es que para construir hay que pagar derechos de edificabilidad, para hacer más pisos o más índice. Y esa plata va a un fondo cuyo único objetivo es invertir en desarrollo de infraestructura para el sistema de transporte masivo: sea metro, sea troncal, pero para que se siga desarrollando, ojalá para la segunda línea del metro, que de ahí salga la plata.

¿Cómo les fue con la legalización de barrios?

​

Vamos a dejar casi cien barrios legalizados, con una cosa más importante, y es que sacamos adelante legalizaciones que llevaban años y que como eran difíciles no las habían sacado. Un ejemplo es Unir II, uno va hoy en día y hay edificios de cinco y seis pisos.



Usted ha destacado el tema de las políticas públicas, ¿por qué es importante?

​

Vamos a dejar las primeras 14 políticas públicas de Bogotá ya aprobadas, cumpliendo todo el rigor de lo que debe ser una política pública. Lo primero que hicimos fue crear una cartilla para hacer una política pública, de cualquier tema. Después creamos el Conpes distrital para hacer unas políticas claras, con objetivos precisos, con plan de acción de largo plazo, con presupuesto de largo plazo. Hicimos estudios para recoger políticas que se habían aprobado que nunca se usaron, que sí se acogieron pero que no tenían planes de acción, limpiamos y empezamos un proceso formal de cero.



¿También revisaron la estratificación?

​

Esa fue una cosa grandísima. Antes la estratificación solo miraba el barrio, y más o menos las viviendas. Nosotros logramos ya empezar a tener en cuenta la vivienda en sí. Y ya tenemos en Bogotá algunas manzanas donde hay vivienda de distintos estratos. Eso es más justo.



Y, por último, quisiera mencionar el POT. Es un POT muy serio, muy estudiado. Tengo la ilusión de que la alcaldesa le ha dado un gran valor a la propuesta. Ella ha hecho énfasis en que le va a hacer seis modificaciones que son perfectamente trabajables, pero valora muchísimas cosas, el grueso que tiene el POT. Nosotros hicimos un estudio y de los 555 artículos, las seis modificaciones que ella plantea implica hacer ajustes en unos 77 artículos, es decir en un 15 por ciento del articulado. Bogotá necesita con urgencia el nuevo POT.

​BOGOTÁ

Twitter: @BogotáET