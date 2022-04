Lagos de Torca, ese megaproyecto de vivienda y urbanismo que empezó a sonar hacia el 2017 y que ha traído todo tipo de discusiones y observaciones sobre cómo generar proyectos de hábitat de vanguardia, ya dejó de ser un concepto y comenzó a materializarse.



En Lagos de Torca, ubicado entre las calles 183 y 245 y la carrera séptima y la futura extensión de la avenida Boyacá, podrá haber hasta 130.000 viviendas –de las cuales un 40 por ciento son VIS y VIP– a través de 34 planes parciales.



Actualmente, ya se tienen radicados 15 y de estos ya se culminó el proceso de cinco. “Esperamos sacar este año cuatro planes parciales más, para llegar a un total de nueve. Y estamos a la expectativa de que en 2023 podamos cerrar, con esta administración, entre 12 y 15 planes parciales”, explica Natalia Trujillo, gerente general de Lagos de Torca.



Pero hay al menos dos de estos planes que van avanzados: El Otoño y el Bosque. De acuerdo con Roberto Moreno, presidente de Amarilo, constructora responsable de estos dos desarrollos, ya se han vendido completamente ocho proyectos y se han vendido otras 1.024 unidades de los proyectos Pimiento, Nogal, Cerezo, Cedro y Orquídea.



“Esperamos iniciar la entrega de las viviendas que harán parte de Hacienda El Otoño a partir del segundo semestre de 2023 y Hacienda El Bosque a partir del segundo semestre de 2024”, proyectó Moreno.



Estos serán los primeros pasos de la materialización de un proyecto multiestrato e inclusivo que no solo contempla lo inmobiliario, sino que una factores de espacio público, ecourbanismo y ecoconstrucción, ambiente y movilidad. La alcaldesa Claudia López, incluso, lo ha reconocido como una “extraordinaria nueva centralidad al norte de Bogotá”.



Eso sí, este proyecto de 1.813 hectáreas tendrá que resolver varios retos para garantizarles a sus futuros habitantes –y también a los que serán sus vecinos en el norte de Bogotá y en los municipios de Sabana Centro– condiciones de calidad de vida y de sostenibilidad como se prometieron en el papel.

Movilidad y cercanías

Ya tuvimos la visita para la licencia y esperamos que el próximo mes tengamos la de la sustracción. Creemos que seis meses después deberíamos tener ya la licencia ambiental y la sustracción.

En principio, la visión de Lagos de Torca es ser un ejemplo de ‘ciudad compacta’ en la que una persona pueda llegar desde su casa o lugar de trabajo a los servicios que necesite caminando o en bicicleta.



“Tendremos ofertas de servicio para todos. Es decir, hay colegios, universidades –y va a llegar el Distrito con jardines y colegios públicos–, vamos a tener la nueva sede del hospital Simón Bolívar, el centro de intercambio modal y la idea es que las personas que habiten en Torca también tengan atendidas sus necesidades. Generamos beneficios, como calidad de vida, y aliviamos presión para el resto de Bogotá, pues reducimos el número de trayectos (que habrían generado estas personas)”, argumenta Trujillo.



Ahora, aunque se planea que dentro del megaproyecto haya usos distintos a la vivienda y que eso genere empleo, lo cierto es que tendrá que haber un plan vial y de movilidad para quienes tengan que salir de este sector.



Para eso, responde Trujillo, se construirán 36 kilómetros de nuevas vías. Entre ellas, hay varias que son claves: la avenida El Polo, la extensión de la avenida Boyacá entre calles 183 y 245 y la avenida Guaymaral, por mencionar algunas (ver gráfico).



Una de las primeras en estar lista sería la avenida Polo –la misma calle 200– que, precisamente, atendería las necesidades de movilidad de los residentes que lleguen en el 2023. “Estamos en etapa de preconstrucción y la obra arranca en mayo. La idea es contar con la infraestructura de ese primer tramo –la Polo Occidental– que conecte con la autopista Norte”, detalló Trujillo. Ahora, por el otro extremo, la Polo Occidental conectaría con la futura extensión de la Boyacá, que ha sido, de hecho, uno de los trámites que más ha tardado.



En 2021, finalmente, la CAR Cundinamarca solicitó un estudio de impacto ambiental para, eventualmente, proceder con el resto de pasos: licencia ambiental y sustracción de terrenos de la reserva Thomas van der Hammen.



De acuerdo con Trujillo, el fideicomiso presentó la solicitud de licencia ambiental en diciembre de 2021. “Ya tuvimos la visita para la licencia y esperamos que el próximo mes tengamos la de la sustracción. Creemos que seis meses después deberíamos tener ya la licencia ambiental y la sustracción”, explicó Trujillo y agregó que para finales de año comenzaría la ejecución. Esa obra se suma a la avenida Guaymaral para generar una especie de vía paralela a la autopista Norte. “Esperamos que con estas podamos generar un corredor paralelo a la autopista para generar esa descongestión cuando haya ciertos traumatismos por la ampliación de la autopista Norte”, dijo gerenta de Lagos de Torca.



Ahora, hay que recordar que las vías que estarán en el polígono de Torca incluirán elementos como pasos de fauna, sistemas urbanos de drenaje sostenible, espacio peatonal y ciclorrutas. Adicionalmente, tendrán reserva vial para el desarrollo –si el Distrito lo decide– de soluciones de transporte público de alta densidad: Metro, TransMilenio o un Regiotram.

Servicios y ambiente

Garantizar servicios para hasta 130.000 viviendas en el norte de Bogotá será todo un reto. Sin embargo, Trujillo asegura que esto será primordial e, incluso, una oportunidad. “Si no hay alcantarillado sanitario en este sector, no vamos a lograr el saneamiento efectivo del río Bogotá, porque van a seguir mezcladas el agua lluvia con el agua sanitaria”, dijo y agregó que el Plan Maestro desarrollado para el proyecto prevé esto y las condiciones ambientales hacia el futuro.



Eso sí, reconoció que la solución de saneamiento prevista hasta el momento es la ampliación de la Ptar Salitre. No obstante, sobre esta Ptar el Banco Mundial, en marzo, reiteró la urgencia de solventar los riesgos que estarían afectando su funcionamiento sostenido y eficiente.



Por lo pronto, se espera que Torca sea una pieza para recuperar los cuerpos de agua que llegan al río Bogotá. “Vamos a recuperar nueve quebradas del humedal Torca Guaymaral (...) vamos a pasar ese humedal de 34 a 75 hectáreas (...) y vamos a sembrar especies nativas que cumplan muchas funciones desde el punto de vista ecosistémico”, enumeró Trujillo.

Las innovaciones

Dentro del componente ambiental y de espacio público también se tiene previsto que los edificios de vivienda tengan ‘cubiertas verdes’, que los suelos sean permeables y que se generen corredores ambientales.



Trujillo, además, le adelantó a este diario dos novedades sobre Lagos de Torca. Una de ellas es que, de la mano con el Distrito y como antecedente al gran parque Metropolitano que quedará allí, se va a empezar una primera etapa de apertura de senderos en el polígono para que “la gente pueda empezar a apropiarse del territorio”.



La otra novedad es que, recientemente, el fideicomiso obtuvo unos recursos a través del Ministerio de Ambiente para crear un “distrito térmico”. “Esto permite cambiar la forma de disposición ordinaria de basuras: es pasar de un relleno tradicional a usar los residuos para la generación de energía”, comentó Trujillo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

