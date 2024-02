Ladrones siguieron a hombre hasta su casa para robarle gran suma de dinero en Bogotá

La inseguridad en Bogotá cada vez es más preocupante, pues este 23 de febrero se conoció un nuevo caso de hurto en el barrio Buenos Aires, ubicado en la localidad de San Cristóbal.



En videos de cámaras de seguridad de la zona se puede ver cuando un hombre de 63 años fue víctima de robo al ser interceptado y agredido por dos hombres en pleno día.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Se registró un hurto en los baños del centro comercial Titán Plaza).

La víctima, quien sostuvo conversaciones con el noticiero de CityTV, afirmó que tenía en su poder 10 millones de pesos, dinero que había retirado, minutos antes, en uno de los bancos ubicados en el 20 de Julio.

Yo vi que alguien seguía el taxi y por eso me bajé una cuadra antes FACEBOOK

TWITTER

"Yo retiré desde el 20 de Julio. Entonces yo vi que alguien seguía el taxi y por eso me bajé una cuadra antes de llegar a mi casa. Dije 'no, aquí hay más gente y se percata de todo'", afirmó al medio citado.



El hombre tomó la decisión de bajarse del taxi, por lo que no hizo que el carro subiera hasta el lugar donde se encontraba su residencia.



"Entregue la plata o se muere y dije: 'No, yo no tengo nada', entonces ahí quedé", agregó.



(Puede leer: Capturan a ‘John, sicario’, peligroso miembro de Los Camilos, este es su prontuario)

¿Cómo sucedió el atraco?

En las grabaciones se observa a la víctima caminando tranquilamente por las calles del sector hasta que, de un momento a otro, fue acorralado por dos sujetos, quienes, aparentemente, lo venían siguiendo.



El hurto duró más de un minuto, tiempo en el que los sujetos, quienes se encontraban fuertemente armados, requisaron violentamente a la víctima hasta encontrar el dinero.



Los metrajes dejan ver que durante el robo hubo un fuerte forcejeo que impuso el hombre para evitar ser robado; no obstante, su fuerza no fue suficiente, ya que uno de los delincuentes lo golpeó y lo tumbó al piso.

#BOGOTÁ / En video quedo grabado ayer 21 de febrero, el atraco a una persona en el barrio buenos aires, venían persiguiendo al señor que traía una plata, cogieron a los acompañantes y los otros se volaron. pic.twitter.com/I6qcQaGZ1G — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 23, 2024

Adicionalmente, en los videos se puede ver el momento en el que llega un motociclista, quien aparentemente era cómplice, para percatarse de no ser sorprendidos por las autoridades, mientras los dueños de lo ajeno hacen de las suyas con el hombre.



Tras el hurto, los sujetos hablaron entre ellos y tomaron la decisión de dispersarse: uno de los implicados se montó en la motocicleta y el otro salió corriendo.



En las grabaciones se ve como la víctima queda desorientada y se va en dirección en la que huyeron los delincuentes.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO