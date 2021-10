En un intento de robo, un conductor fue secuestrado por varias horas

Un hombre y una mujer fueron capturados en la localidad de Antonio Nariño en la noche de este miércoles, después de haber participado en el secuestro de un conductor que trabaja con aplicaciones de transporte y tras un fallido intento de robo.



Según el testimonio de la víctima, tres personas solicitaron el servicio de transporte a través de una aplicación. Cuando el conductor recogió a sus pasajeros, estos le dijeron que su destino final era el sector de Bosa Centro.



Minutos después de abordar el vehículo, los presuntos delincuentes encañonaron al conductor del vehículo y lo obligaron a pasarse al asiento trasero del automóvil.



"Cuando me quitaron el carro, cogieron por la vía de Abastos, salimos a la avenida Primero de Mayo y estuvimos dando vueltas por un McDonald 's. Uno de los ladrones iba manejando mientras el otro me pegaba. La mujer tenía una navaja en mi cuello", señaló el conductor del vehículo.



Estas personas los secuestraron por más de dos horas y lo movilizaron por varios sectores del sur de la ciudad. Incluso, los presuntos criminales tuvieron tiempo para hacer una parada y descansar mientras la víctima estaba a bordo del vehículo.



"En la carrera 30 el tipo que manejaba se bajó, prendió un cigarrillo y le subieron el volumen de la radio. Después continuó conduciendo con música y cantando, y mientras eso pasaba, el otro hombre me golpeaba", denunció la víctima del robo.



Sin embargo, luego de dos horas de secuestro el vehículo se apagó y procedieron a golpear al conductor para que entregara la contraseña de encendido. Al darse cuenta de que el automóvil tenía cámaras y que se podía apagar remotamente, los delincuentes abandonaron al conductor y al carro en la localidad de Antonio Nariño.



Cuando se bajaron del carro para huir de la zona, una patrulla de Policía detectó el atraco y persiguió a los tres sujetos, logrando capturar a dos de ellos.



"Una vez en el vehículo intimidan al conductor y lo obligan a desplazarse hacia Antonio Nariño donde posteriormente es bajado del carro. Es importante anotar que este ciudadano fue golpeado por parte de los delincuentes", señaló el mayor Aldemar Villamil, comandante de Policía de Antonio Nariño.



Los delincuentes, un hombre y una mujer de 19 y 21 años respectivamente, quedaron a disposición de la Fiscalía y tendrán que responder por los delitos de hurto, porte ilegal de armas, tentativa de homicidio y secuestro simple.

REDACCIÓN BOGOTÁ con reportería del Noctambulo.

@BogotaET