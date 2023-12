Ladrones robaron camioneta en Bogotá: casi se llevan a dos niños dentro del vehículo

Un angustiante atraco se presentó este fin de semana en el barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, cuando un ciudadano, su esposa y sus dos pequeños hijos llegaban a su casa y parqueaban una camioneta que habían comprado 20 días atrás.

La familia fue interceptada por tres delincuentes que los amedrentaron con armas de fuego y cuchillos, y no les importó que dentro del vehículo se encontraran dos niños de cinco y dos años. "Mi esposa solo gritaba que no se los llevaran, que no los dejaban bajar", narró una de las víctimas.

La banda de delincuentes prácticamente se le metió a la casa a la familia cuando el padre se encontraba alineando el vehículo. Según los residentes de la zona, los ladrones llegaron en un vehículo tipo taxi, el mismo que estuvo parqueado mientras ocurría el robo y el que se fue detrás de los delincuentes apenas terminaron de cometer su delito.

En este momento, la Policía busca al vehículo robado por toda Bogotá y pide apoyo de la ciudadanía para ubicar el automotor, así como a los miembros de la banda que se lo llevó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de Kevin Díaz, de CityTV.



Escribanos si usted ha sido víctima de esta banda a carmal@eltiempo.com