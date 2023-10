Robo en bus de SITP: ladrones armados asaltaron a 12 pasajeros en el barrio Tunal

El pasado martes 24 de octubre, sobre las 7 p. m., cuatro delincuentes se subieron a la ruta K308 del SITP en el barrio Tunal, de la localidad de Tunjuelito, y armados con un revólver y cuchillos le robaron las pertenencias a los 12 pasajeros que se encontraban dentro del bus, entre los que estaba una menor de edad.



Según CityTv, este incidente solo duró unos minutos, mientras los ladrones despojaban a los usuarios de todos sus objetos de valor, entre los que se encontraban celulares, dinero en efectivo y joyas.



Una de las víctimas contó su versión al medio anteriormente nombrado: "El bus se detuvo en un lugar que no era el paradero, y cuando abrió las puertas de adelante se subió un hombre que sacó un cuchillo y nos amenazó", explicó.



El pasajero, que mantuvo su identidad en el anonimato, también comentó que el conductor abrió las puertas traseras, que usaron los otros delincuentes para subirse: "No entiendo por qué abrió la puerta de atrás", dijo.

Debido a que uno de ellos llevaba consigo un revólver, los usuarios no pudieron hacer nada, pues temían por sus vidas. De acuerdo con información de una de las víctimas, cuando terminaron de saquear, los ladrones se bajaron del bus, pasando una de las vías principales de Bogotá hasta llegar a un potrero.



"Aunque le preguntamos al conductor por qué paró en el lugar en el que se subieron los delincuentes, no supo respondernos", expresó la víctima.



Después de esto, los ciudadanos le expresaron su inconformidad con lo sucedido al conductor de la ruta, quien los llevó hasta el CAI de la avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá, para interponer la denuncia.



No obstante, debido a "trabas" que le impusieron en el CAI, el usuario no ha podido llevar adelante el proceso y está a la espera de que las autoridades tomen las medidas correspondientes, para que no sucedan más casos como estos en la capital colombiana.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

